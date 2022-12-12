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«Вкусно — и точка» запланировала открыть рестораны в Абхазии

Владелец сети «Вкусно — и точка» поделился планами выйти на новые рынки, в том числе в Абхазию. Крым и новые территории России пока не рассматриваются
Александр Говор (справа)
Александр Говор (справа) (Фото: пресс-служба «Вкусно — и точка»)

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует выйти на новые рынки, в том числе в Абхазию. Крым и новые территории России пока не рассматриваются, заявил владелец сети бизнесмен Александр Говор на пресс-конференции по итогам полугода работы компании, передает корреспондент РБК.

«Непризнанные республики к нам тоже обращаются. Мы все делаем, чтобы туда зайти, например в Абхазию. Но от нас это не зависит. Новые территории мы пока не рассматриваем, в том числе Крым», — сказал он.

«Вкусно — и точка» пришла на смену «Макдоналдсу», который в марте приостановил работу в России, а в мае объявил об уходе из страны. Бизнес приобрел сооснователь компании «НефтеХимСервис» Александр Говор, чья компания «Гид» управляла 25 ресторанами американской сети в Сибири.

Пресс-служба компании сообщила, что рестораны сети «Макдоналдс» в Белоруссии также перейдут под бренд «Вкусно — и точка».

По словам Говора, сейчас в России запустились все запланированные точки. Гендиректор сети Олег Пароев уточнил, что это более 840 предприятий. Также Пароев перечислил основные итоги работы сети за шесть месяцев:

  • продажи по итогам ноября «Вкусно — и точка» были выше, чем у «Макдоналдса» в том же месяце в прошлом году;
  • за полгода сеть перезапустила всю продуктовую линейку предшественника, это около 250 позиций;
  • до конца января доставка будет работать на 370 предприятиях, а до конца зимы — на всех 840.

Также Пароев анонсировал появление в меню «Вкусно — и точка» аналога «Бигмака» под названием «Биг хит», он появится в меню в феврале 2023 года.

Говор пообещал, что в детских наборах «Кидз Комбо» к концу 2023 года появятся мягкие игрушки, в том числе из мультсериала «Маша и Медведь», но пока есть проблемы с их поставщиками. «Искали новых партнеров в России, пока не смогли это сделать. Искали в Китае, но там проблемы с логистикой. К концу 2023 года надеемся, что игрушки появятся», — уточнил владелец сети.

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«Макдональдс» объявил о приостановке работе в Крыму в апреле 2014 года, после проведенного там референдума о присоединении к России. На тот момент у сети было три ресторана на полуострове — в Симферополе, Севастополе и Ялте. Также сеть закрыла точки в Луганске и Донецке после начала там вооруженного конфликта весной 2014-го.

После начала спецоперации «Макдоналдс» объявил о временном закрытии всех 109 ресторанов на Украине. В августе глава МИД страны Дмитрий Кулеба сообщил, что «Макдоналдс» в ближайшие месяцы возобновит работу в стране, в частности в Киеве и на западе Украины.

В Абхазии и Северной Осетии — регионов, независимость которых не признают большинство стран, — «Макдональдс» представлен не был. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. 

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Анна Захарова, Илья Пламенев Илья Пламенев
«Вкусно – и точка» Абхазия Крым Александр Говор
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