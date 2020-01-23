Россияне начали отказываться от туров в Китай

Первые отказы от туров в Китай зафиксировал туроператор «Интурист». Туркомпаниям поступает много звонков с вопросами от туристов по поездкам в Китай, ситуация отразилась также на спросе на туры в Таиланд и Вьетнам

Фото: Jason Lee / Reuters

Отказы туристов от поездок в Китай зафиксировал один из крупнейших туроператоров «Интурист», сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Подтверждаем, что в системе бронирования «Интуриста» появились отказы от туров в Китай», — сказал представитель туроператора. Речь идет о единичных отказах от туров на Хайнань на ближайшие даты, уточнили в «Интуристе», добавив, что Китай — не ключевое для компании, и она направляет туда на отдых не так много туристов.

Ситуация с Китаем отразилась на спросе на туры в Таиланд и Вьетнам: «Агенты и туристы обеспокоены, в контакт-центр «Интуриста» поступают звонки с вопросами, насколько отдых в этих странах Юго-Восточной Азии безопасен», — отмечает представитель «Интуриста».

Накануне, вечером во вторник 22 января у туроператоров еще не было отказов от туров в Китай, рассказывала РБК пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. По словам Тюриной, турфирмам поступает много вопросов от клиентов по Китаю, спрашивают также, насколько безопасен отдых в Таиланде и Вьетнаме, сообщала РБК во вторник 22 января. «Турагенты объясняют, что Роспотребнадзор и Ростуризм рекомендовали не посещать только Ухань, поэтому аннуляция будет со штрафными санкциями», — уточнила Тюрина.