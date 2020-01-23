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Россияне начали отказываться от туров в Китай

Первые отказы от туров в Китай зафиксировал туроператор «Интурист». Туркомпаниям поступает много звонков с вопросами от туристов по поездкам в Китай, ситуация отразилась также на спросе на туры в Таиланд и Вьетнам
Фото: Jason Lee / Reuters

Отказы туристов от поездок в Китай зафиксировал один из крупнейших туроператоров «Интурист», сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Подтверждаем, что в системе бронирования «Интуриста» появились отказы от туров в Китай», — сказал представитель туроператора. Речь идет о единичных отказах от туров на Хайнань на ближайшие даты, уточнили в «Интуристе», добавив, что Китай — не ключевое для компании, и она направляет туда на отдых не так много туристов.

Ситуация с Китаем отразилась на спросе на туры в Таиланд и Вьетнам: «Агенты и туристы обеспокоены, в контакт-центр «Интуриста» поступают звонки с вопросами, насколько отдых в этих странах Юго-Восточной Азии безопасен», — отмечает представитель «Интуриста».

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Накануне, вечером во вторник 22 января у туроператоров еще не было отказов от туров в Китай, рассказывала РБК пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. По словам Тюриной, турфирмам поступает много вопросов от клиентов по Китаю, спрашивают также, насколько безопасен отдых в Таиланде и Вьетнаме, сообщала РБК во вторник 22 января. «Турагенты объясняют, что Роспотребнадзор и Ростуризм рекомендовали не посещать только Ухань, поэтому аннуляция будет со штрафными санкциями», — уточнила Тюрина.

Туристы летят в Китай на регулярных рейсах, поэтому при аннулировании тура деньги за билет возвращаются «в соответствии с правилами и тарифами авиакомпаний», сказали в «Интуристе». Что касается наземного обслуживания, в частности, отелей, аннуляцию, как правило, удается сделать без выставления фактически понесенных расходов принимающей стороной, если даты заезда не попадают на пиковый период, например китайский Новый год.

Но спрос на авиабилеты в Китай и страны Юго-Восточной Азии увеличился. По данным сервиса Aviasales, спрос на билеты в Китай в январе 2020 года вырос на 17% по сравнению с январем предыдущего года, а в Таиланд и Южную Корею интерес среди туристов повысился на 27% и на 72% соответственно. Российский поток в Китай самый большой в июле, августе и сентябре — в среднем спрос в эти месяцы увеличивается до 50%, добавили в Aviasales.

Китайские врачи подтвердили передачу вируса от человека к человеку. Случаи заболевания были также обнаружены в Японии, США, Южной Корее и Таиланде. На фоне распространения заболевания российские власти усилили контроль на границе: в аэропортах стали проверять состояние здоровья пассажиров, прибывших из Китая. По последним данным, число заболевших новым коронавирусом в КНР превысило 570 человек, известно о 17 жертвах.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: туристы, китай, коронавирус
РБК
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