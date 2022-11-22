Власти прояснили судьбу бюджета «на туризм» после ликвидации Ростуризма

После ликвидации Ростуризма его бюджет на развитие туристической отрасли оказался «заморожен» в резервном фонде правительства. Минэкономразвития, новый куратор туризма, заверил — финансирование отрасли не сократится

Фото: Harry Engels / Getty Images

Заложенные в проекте бюджета на 2023-2025 годы средства на развитие туристической отрасли, которые администрировало Федеральное агентство по туризму, после ликвидации агентства перешли в резервный фонд Минфина, следует из поправок к проекту закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» ко второму чтению.

Проект закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» был одобрен депутатами в первом чтении на заседании 26 октября. Во вторник 22 ноября законопроект прошел второе чтение.

Изначально в проекте нового бюджета, внесенного в Госдуму в конце сентября, на финансирование Ростуризма на 2023 год было заложено 27,8 млрд руб, из них основная часть — 27,6 млрд руб., на мероприятия госпрограммы «Развитие туризма» (ответственным исполнителем этой программы, реализация которой запланирована с 2022 по 2030 годы, является Минстрой).

Но в конце октября президент Владимир Путин упразднил Ростуризм и передал его функции Минэкономразвития (МЭР). Такое решение было принято для совершенствования госуправления в сфере туризма, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных ведомств, пояснялось в указе главы государства. Уже в день упразднения Ростуризма премьер-министр Михаил Мишустин увеличил с 11 до 12 число заместителей министра экономического развития и с 35 до 37 количество департаментов в министерстве. Курировать туристическую отрасль в Минэкономразвития в статусе замминистра изначально предложили экс-главе Ростуризма Зарине Догузовой, но после ее отказа, временным куратором туризма в министерстве был назначен действующий замминистра Дмитрий Вахруков. Во вторник, 22 ноября, стало известно о том, что Догузова согласилась на предложение войти в состав экспертного совета при правительстве.

Изменятся ли расходы бюджета на туризм

В проекте бюджета, принятом во втором чтении 22 ноября, на деятельность Ростуризма заложено 288,9 млн руб., которые, вероятно, связаны с ликвидационными мероприятиями по упразднению агентства (основную часть составляют расходы на выплаты персоналу — 231,2 млн руб.). Одновременно средства на реализацию мероприятий госпрограммы «Развитие туризма» в размере 28,5 млрд руб. перешли в резервный фонд правительства.

В пресс-службе Минфина РБК подтвердили, что предусмотренные ранее Ростуризму бюджетные средства будут зарезервированы в проекте бюджета на 2023-2025 годы «до принятия правительством необходимых решений для реализации мероприятий федеральных проектов в рамках госпрограммы «Развитие туризма». Это сделано «с учетом установленных процедур и сроков корректировки нормативных правовых актов, в том числе связанных с предоставлением межбюджетных трансфертов, а также для исключения рисков возврата средств в резервный фонд правительства», подчеркнули в министерстве.

В Минэкономразвития уточнили, что министерство, которое получило полномочия по регулированию туристической отрасли месяц назад, вносит изменения в госпрограмму для замены государственного распорядителя бюджетных средств (с Ростуризма на Минэкономразвития).

«Распределение бюджетных средств с резерва Минфина будет осуществляться решением в плановом режиме без сокращения объемов и исключения мероприятий», — заверили в МЭР. Всего госпрограмма «Развитие туризма» на 2023-2025 годы предусматривает мероприятия общей стоимостью более 90 млрд руб. за счет средств федерального бюджета, добавили в министерстве.

Что будет с туристическими грантами

Из проекта бюджета ко второму чтению правительство исключило грантовые субсидии на развитие туризма в регионах на 2023 год, обратил внимание РБК. Гранты малому и среднему бизнесу на оборудование пляжей, закупку туристического оборудования, создание новых туристических маршрутов и автокемпингов и другой инфраструктуры для отдыха, а также поддержку и продвижение событийных мероприятий, предоставлялись в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», их распорядителем был Ростуризм.

В августе 2022 года Ростуризм уже отобрал 48 регионов-получателей субсидии. В 2023 году власти этих регионов должны были провести конкурсы, победители которых получат на реализацию проектов в туризме гранты от 3 до 10 млн руб. Поддержать с помощью этой меры в следующем году планировалось не менее 1 тыс. проектов — всего на эти цели было выделено 5,3 млрд руб., сообщала в конце августа Догузова.

Изначально в проекте нового бюджета к первому чтению на грантовые программы в туризме на 2023 год было заложено 5,9 млрд руб. Первый тип грантов, на который было заложено больше всего средств — 3,1 млрд руб., выделялся на обустройство пляжей на берегах морей, рек и озер и создание национальных туристических маршрутов. Поддержку должны были получить более 370 проектов в 44 регионах (самые крупные субсидии были для Крыма, Бурятии, Краснодарского края, Башкирии, Татарстана, Нижегородской области). Еще 700 млн руб. было заложено на поддержку создания кемпингов и автокемпингов в 10 регионах (в том числе в Нижегородской области, Бурятии, Ставропольском крае, Дагестане). Третий тип грантов был направлен на создание туристической среды для людей с ограниченными возможностями, приобретение туристического оборудования, создание электронных путеводителей и разработку новых туристических маршрутов (всего на это было выделено 1,5 млрд руб.). Также в проекте бюджета были заложены 638 млн руб. на новый вид субсидий, которые правительство одобрило в апреле — гранты организаторам событийных мероприятий (как следует из данных госпрограммы, речь идет о массовых мероприятиях, в которых могут участвовать артисты, певцы, спортсмены, кулинары и блогеры, способные привлечь туристов в регион).

Передача полномочий от Ростуризма к Минэкономразвития выпала на момент, когда агентство должно было заключать соглашения по грантовым проектам с регионами, уточнил РБК источник, близкий к упраздненному ведомству. По его словам, судьба отобранных заявок регионов на гранты сейчас не ясна — непонятно, будут ли переутверждены уже отобранные заявки или будет проводиться новый отбор.

Минэкономразвития выполнит обязательства Ростуризма, и те, кто уже был отобран на получение субсидий в 2023 году, смогут ее получить, подчеркивает представитель министерства. «Существенных изменений состава мероприятий и структуры финансирования программы (развития туризма. — РБК) не произойдет, все запланированные мероприятия будут профинансированы, как и обязательства ранее принятые Ростуризмом», — передает слова замглавы ведомства Вахрукова пресс-служба МЭР. Зарезервированные средства будут доведены Минфином до Минэкономразвития после внесения изменений в отраслевую госпрограмму, где Ростуризм будет заменен на Минэкономики как ответственное за туризм ведомство, добавили в МЭР.