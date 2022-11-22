Экс-главе Ростуризма предложили войти в экспертный совет правительства

Зарина Догузова (Фото: Сергей Пятаков / ТАСС)

Бывшей главе Ростуризма Зарине Догузовой предложили войти в состав экспертного совета при правительстве, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Ранее она отказалась от поста замминистра экономического развития, отвечающего за развитие туризма, рассказали источники РБК в начале ноября.

Материал дополняется.