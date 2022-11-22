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Экс-главе Ростуризма предложили войти в экспертный совет правительства
Экс-главе Ростуризма Зарине Догузовой предложили войти в экспертный совет правительства
Зарина Догузова
Бывшей главе Ростуризма Зарине Догузовой предложили войти в состав экспертного совета при правительстве, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Ранее она отказалась от поста замминистра экономического развития, отвечающего за развитие туризма, рассказали источники РБК в начале ноября.
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