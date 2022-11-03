В Минэкономразвития назначили временного куратора туризма

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 16:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:41
Такая разная зима: как подобрать резину для любой погоды РБК и Nokian Tyres, 16:40
Названы города России с самой быстрой окупаемостью квартир за счет аренды Недвижимость, 16:36
Директор выпустил дельфинов в Севастополе, так как «им печально в неволе» Общество, 16:35
В Думе заявили, что пока не обсуждают идею о двух годах службы по призыву Политика, 16:35
Минобороны сообщило о возвращении из плена 107 российских военных Политика, 16:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 16:27
В Москве потеплеет до плюс 8 на следующей неделе Общество, 16:27
Кадыров рассказал о назначении командира «Ахмата» в милицию ЛНР Политика, 16:25
Raiffeisen не смог получить рекордные дивиденды от российской «дочки» Финансы, 16:16
В Москве 89-летнего пенсионера заподозрили в расчленении супруги Общество, 16:12
Кадры стрельбы в экс-премьера Пакистана Имрана Хана Политика, 16:06
Infiniti сказал россиянам sayоnara и заявил об уходе с рынка Авто, 16:04
Бизнес ,  
0 

В Минэкономразвития назначили временного куратора туризма

В Минэке назначили временного куратора туристической отрасли после упразднения Ростуризма
Временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития после упразднения Ростуризма станет действующий замминистра Дмитрий Вахруков, отвечающий за региональную политику. Экс-глава Ростуризма Догузова пока не дала ответа
Дмитрий Вахруков
Дмитрий Вахруков (Фото: economy.gov.ru)

Регулировать вопросы туризма в Минэкономразвития до назначения профильного куратора отрасли временно будет замминистра Дмитрий Вахруков, сообщил РБК федеральный чиновник и подтвердили в пресс-службе министерства.

По временной схеме замещения обязанностей регулировать вопросы туризма в Минэкономразвития до назначения профильного куратора будет действующий замминистра Вахруков, сообщили РБК в Минэкономразвития.

Решение принято на основании приказа министра о внесении изменений в распределение обязанностей между ним и заместителями, пояснил РБК федеральный чиновник. Изменения предусматривают отнесение к полномочиям Вахрукова туризма, туристской деятельности, координации и реализации приоритетных направлений госрегулирования этой деятельности.

Туристическая отрасль перешла в ведение Минэкономразвития, после того как в конце октября президент Владимир Путин упразднил Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Решение было принято для «совершенствования государственного управления в сфере туризма», «повышения эффективности развития туристской индустрии», а также оптимизации структуры федеральных ведомств, пояснялось в указе главы государства. Уже в день упразднения Ростуризма премьер-министр Михаил Мишустин увеличил с 11 до 12 число заместителей министра экономического развития и с 35 до 37 количество департаментов в министерстве.

Выпускник Уральского государственного технического университета, Вахруков работает в Минэкономразвития с 2014 года. Пришел туда на должность начальника одного из отделов госрегулирования департамента государственного регулирования тарифов, затем был переведен на пост замдиректора того же департамента. В минувшем мае был назначен на пост замминистра экономического развития. В этом статусе в настоящее время курирует три департамента — регионального развития, планирования территориального развития и региональной политики. До прихода в Минэкономразвития в 2005–2008 годах работал в компании «Свердловэнергосбыт», где занимал должность начальника отдела бизнес-планирования планово-экономического управления, а затем в Ярославской сбытовой компании (в 2009–2014 годах был первым заместителем генерального директора).

После упразднения Ростуризма занять пост куратора туристической отрасли в статусе замминистра экономического развития предложили экс-главе агентства Зарине Догузовой. Предложение поступило ей лично от вице-премьера Дмитрия Чернышенко, рассказывал источник РБК, близкий к упраздненному ведомству. Но по состоянию на вечер 2 ноября Догузова, как сообщили два источника РБК в туристической отрасли, не дала ответа. РБК направил запрос ее представителю.

Среди других возможных кандидатов на пост в Минэкономразвития источники называли главу комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева (в прошлом был капитаном команды КВН «Сборная РУДН»), а также бывшего вице-президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Алексея Кожевникова. Рассматривался и «внутренний кандидат» Минэкономразвития — один из действующих заместителей министра, рассказали РБК два чиновника.

Вполне вероятно, что назначение Вахрукова — временная и во многом техническая мера, необходимая для того, чтобы не останавливать работу по приоритетным направлениям в туристической отрасли на время поиска подходящей кандидатуры, допускает собеседник РБК, близкий к Минэкономразвития. «По сути, за последние две недели работа по туризму встала и целая отрасль осталась без куратора. При этом перед Ростуризмом стояло множество конкретных задач, в том числе в рамках нацпроекта, которые требуют ежедневного внимания», — говорит он. Источник также отметил, что сейчас в Минэкономразвития формируются два департамента по 35 человек — с профилем контрольно-надзорной деятельности и нормотворчества, куда трудоустраиваются бывшие сотрудники Ростуризма.

Федеральное агентство по туризму было создано в 2004 году. Ранее, в 2000–2004 годах, за туристическую отрасль отвечало Минэкономразвития, которое забрало эти функции у реформированного тогда Министерства по физической культуре, спорту и туризму. Новое агентство вначале курировало Минкультуры, но в 2008-м федеральное агентство перешло в подчинение Минспорта, а в 2012-м вновь вернулось под контроль Минкультуры. В сентябре 2018 года Ростуризм опять перешел под управление Минэкономразвития, и его курировал в статусе замминистра Сергей Галкин, который сейчас возглавляет Росстат. В июне 2020 года агентство передали под прямое руководство правительства и вице-премьера Чернышенко.

Главой Ростуризма с февраля 2019 года была Догузова, которая до этого работала в управлении президента по общественным связям и коммуникациям и занималась в том числе информационным сопровождением таких крупных мероприятий, как Олимпиада в Сочи-2014 и чемпионат мира по футболу-2018.

Авторы
Теги
Наталья Галимова Наталья Галимова, Петр Канаев Петр Канаев, Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
туризм Минэкономразвития Ростуризм назначения Зарина Догузова
Материалы по теме
Путин упразднил Ростуризм. Что важно знать
Общество
Песков не стал связывать упразднение Ростуризма со спором на Госсовете
Политика
Турецкие отели начали принимать карты «Мир» через российские PAY-сервисы
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter