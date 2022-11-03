В Минэкономразвития назначили временного куратора туризма

Временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития после упразднения Ростуризма станет действующий замминистра Дмитрий Вахруков, отвечающий за региональную политику. Экс-глава Ростуризма Догузова пока не дала ответа

Дмитрий Вахруков (Фото: economy.gov.ru)

Регулировать вопросы туризма в Минэкономразвития до назначения профильного куратора отрасли временно будет замминистра Дмитрий Вахруков, сообщил РБК федеральный чиновник и подтвердили в пресс-службе министерства.

По временной схеме замещения обязанностей регулировать вопросы туризма в Минэкономразвития до назначения профильного куратора будет действующий замминистра Вахруков, сообщили РБК в Минэкономразвития.

Решение принято на основании приказа министра о внесении изменений в распределение обязанностей между ним и заместителями, пояснил РБК федеральный чиновник. Изменения предусматривают отнесение к полномочиям Вахрукова туризма, туристской деятельности, координации и реализации приоритетных направлений госрегулирования этой деятельности.

Туристическая отрасль перешла в ведение Минэкономразвития, после того как в конце октября президент Владимир Путин упразднил Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Решение было принято для «совершенствования государственного управления в сфере туризма», «повышения эффективности развития туристской индустрии», а также оптимизации структуры федеральных ведомств, пояснялось в указе главы государства. Уже в день упразднения Ростуризма премьер-министр Михаил Мишустин увеличил с 11 до 12 число заместителей министра экономического развития и с 35 до 37 количество департаментов в министерстве.

Выпускник Уральского государственного технического университета, Вахруков работает в Минэкономразвития с 2014 года. Пришел туда на должность начальника одного из отделов госрегулирования департамента государственного регулирования тарифов, затем был переведен на пост замдиректора того же департамента. В минувшем мае был назначен на пост замминистра экономического развития. В этом статусе в настоящее время курирует три департамента — регионального развития, планирования территориального развития и региональной политики. До прихода в Минэкономразвития в 2005–2008 годах работал в компании «Свердловэнергосбыт», где занимал должность начальника отдела бизнес-планирования планово-экономического управления, а затем в Ярославской сбытовой компании (в 2009–2014 годах был первым заместителем генерального директора).

После упразднения Ростуризма занять пост куратора туристической отрасли в статусе замминистра экономического развития предложили экс-главе агентства Зарине Догузовой. Предложение поступило ей лично от вице-премьера Дмитрия Чернышенко, рассказывал источник РБК, близкий к упраздненному ведомству. Но по состоянию на вечер 2 ноября Догузова, как сообщили два источника РБК в туристической отрасли, не дала ответа. РБК направил запрос ее представителю.

Среди других возможных кандидатов на пост в Минэкономразвития источники называли главу комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева (в прошлом был капитаном команды КВН «Сборная РУДН»), а также бывшего вице-президента общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Алексея Кожевникова. Рассматривался и «внутренний кандидат» Минэкономразвития — один из действующих заместителей министра, рассказали РБК два чиновника.

Вполне вероятно, что назначение Вахрукова — временная и во многом техническая мера, необходимая для того, чтобы не останавливать работу по приоритетным направлениям в туристической отрасли на время поиска подходящей кандидатуры, допускает собеседник РБК, близкий к Минэкономразвития. «По сути, за последние две недели работа по туризму встала и целая отрасль осталась без куратора. При этом перед Ростуризмом стояло множество конкретных задач, в том числе в рамках нацпроекта, которые требуют ежедневного внимания», — говорит он. Источник также отметил, что сейчас в Минэкономразвития формируются два департамента по 35 человек — с профилем контрольно-надзорной деятельности и нормотворчества, куда трудоустраиваются бывшие сотрудники Ростуризма.

Федеральное агентство по туризму было создано в 2004 году. Ранее, в 2000–2004 годах, за туристическую отрасль отвечало Минэкономразвития, которое забрало эти функции у реформированного тогда Министерства по физической культуре, спорту и туризму. Новое агентство вначале курировало Минкультуры, но в 2008-м федеральное агентство перешло в подчинение Минспорта, а в 2012-м вновь вернулось под контроль Минкультуры. В сентябре 2018 года Ростуризм опять перешел под управление Минэкономразвития, и его курировал в статусе замминистра Сергей Галкин, который сейчас возглавляет Росстат. В июне 2020 года агентство передали под прямое руководство правительства и вице-премьера Чернышенко.



Главой Ростуризма с февраля 2019 года была Догузова, которая до этого работала в управлении президента по общественным связям и коммуникациям и занималась в том числе информационным сопровождением таких крупных мероприятий, как Олимпиада в Сочи-2014 и чемпионат мира по футболу-2018.