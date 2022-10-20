Путин упразднил Ростуризм

Минэкономразвития получит функции Ростуризма после упразднения последнего. Путин подписал соответствующий указ «для оптимизации и совершенствования госуправления»

Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризм), его функции будут переданы Минэкономразвития. Документ опубликован на портале правовых документов.

Решение принято «в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры» федеральных ведомств.

Упразднение Ростуризма позволит «повысить эффективность реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», считают в Минэкономразвития. Как сообщили РБК в министерстве, курировать туристское направление в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Главой Ростуризма была Зарина Догузова, ранее она просила правительство наделить Ростуризм полномочиями управления госпрограммой по развитию туризма. В начале сентября на заседании Госсовета по развитию отрасли с участием Путина и Догузовой Чернышенко заявил, что правительство не поддерживает эту инициативу, поскольку 75% средств по госпрограмме направляются в Минстрой.

На том же заседании глава Приморья Олег Кожемяко и несколько других губернаторов и представителей регионов попросили Путина совершенствовать структуру управления туризмом, поскольку Ростуризму не хватает кадров, нет «единого окна» для управления туризмом. «Что касается управления отраслью, я не понял, в чем здесь [проблема]? Здесь есть какие-то несогласованные вещи, что ли? Оно же (единое окно — РБК) у нас в виде Ростуризма?», — поинтересовался Чернышенко.

Путин отметил, что ему не так важно, «через кого там деньги пропускать». «Отношусь к этому абсолютно индифферентно: через один правительственный орган, через другой правительственный орган — не важно. Но все-таки соглашусь с мнением правительства: после дополнительной проработки надо сделать так, как целесообразнее, удобнее, эффективнее работать, потому что здесь есть свои плюсы и минусы», — подчеркнул Путин. Он отметил: «стойка в одном ведомстве», а «в другом ведомстве знают, что нужно строить», и призвал синхронизировать эту работу. «Вопрос несложный, но подумать надо и окончательно сформулировать решение», — резюмировал президент.

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Федеральное агентство по туризму создали в 2004 году, с сентября 2018 года оно находилось под управлением Минэкономразвития, в июне 2020 года ведомство передали под прямое руководство правительства.