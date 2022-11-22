Госдума во втором чтении приняла закон о бюджете на три года

Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом сообщается на сайте Думы. В ходе рассмотрения комитетом по бюджету был поддержан блок поправок депутатов из разных фракций, предусматривающих перераспределение 58,9 млрд руб. по отдельным направлениям.

Согласно проекту, доходы бюджета России на 2023 год составят 26,13 трлн руб. (17,4% ВВП), расходы — 29,056 трлн руб. (19,4% ВВП). В 2024 году доходы бюджета, по тексту законопроекта, должны увеличиться до 27,24 трлн руб., в 2025 году — до 27,98 трлн руб. Расходы за эти годы должны составить до 29,43 трлн и 29,24 трлн руб. соответственно.

Федеральный бюджет прогнозируется дефицитным, однако размер этого дефицита должен постепенно сокращаться: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4%, в 2025 — 0,7%. Основным источником покрытия дефицита будут госзаимствования.

Средства федерального бюджета должны будут пойти на поддержку военнослужащих, развитие села и транспорта, социальные обязательства, устранение цифрового неравенства, образование и модернизацию промышленности. В частности, в 2023 году на обустройство военных городков будет дополнительно направлено 44,4 млрд руб. (всего в этом году на эти цели потратят 86,1 млрд руб.), в 2024 году — дополнительные 71,9 млрд руб. (всего 110,2 млрд руб.), в 2025 году — дополнительные 69,7 млрд руб. (всего 107,9 млрд руб.). Бюджетом предусмотрено увеличение финансирования военных госпиталей — в 2023 и 2024 годах на 4,6 млрд руб., в 2025 году — на 3,9 млрд руб. Общая сумма выделенных на эту цель средств составит по 9,2 млрд руб. в 2023 и 2024 годах и 8,6 млрд руб. в 2025 году.

Первое чтение проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы прошло 26 октября. Тогда сообщалось, что с 1 февраля запланирована индексация соцвыплат выше уровня инфляции — на 12,3%. Ко второму чтению депутаты внесли 750 поправок.

Проект федерального бюджета на 2023–2025 годы отвечает задачам обеспечения безопасности страны, уточняется на сайте Госдумы. Бюджет учитывает «как новые вызовы, так и реализацию всех тех решений, о которых говорилось в предыдущие годы», говорил министр финансов Антон Силуанов. Документ учитывает и расходы на развитие новых регионов.

30 сентября договоры о принятии в состав России четырех регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — подписали главы субъектов и президент России Владимир Путин.