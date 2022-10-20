Чернышенко объяснил упразднение Ростуризма концентрацией ресурсов

По словам Чернышенко, Минэкономразвития обладает полномочиями для решения вопросов, которые «напрямую связаны с развитием индустрии туризма». Ранее Путин упразднил Ростуризм и передал его полномочия министерству

Дмитрий Чернышенко (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

Решение упразднить Ростуризм и передать его полномочия Минэкономразвития позволит правительству «максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли», заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Я благодарю [главу Ростуризма] Зарину Догузову за весомый вклад в развитие индустрии туризма. Уверен, она продолжит трудиться на благо отрасли и в дальнейшем», — сказал он.

Чернышенко отметил, что за последние годы проделана «огромная работа»: запущен нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», в реализации которого участвуют 17 федеральных министерств и ведомств, регионы и бизнес.

Минэкономразвития в свою очередь, продолжил вице-премьер, обладает необходимыми полномочиями по «сбалансированному пространственному развитию, инвестиционной и внешнеэкономической политике, межрегиональному сотрудничеству, развитию предпринимательской деятельности и экспертизой для разработки отраслевого федерального закона и других нормативно-правовых актов». «Эффективное решение этих вопросов напрямую связано с развитием индустрии туризма и с социально-экономическим развитием страны в целом», — сказал он.

Указ об упразднении Ростуризма президент Владимир Путин подписал ранее 20 октября. Решение принято с целью усовершенствовать госуправление в сфере туризма, повысить эффективность развития отрасли и оптимизировать структуру федеральных ведомств, говорится в документе.

Функции Ростуризма передадут Минэкономразвития. Курировать туристское направление в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ростуризм возглавляла Догузова. 6 сентября, на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма, которое проводил Путин, она попросила правительство повысить уровень ведомства до министерского. Немногим ранее, 5 сентября, о необходимости создания министерства по вопросам туризма, которое «координировало бы деятельность всех структур и работало бы с регионами», также заявил губернатор Приморского края, глава рабочей группы Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» Олег Кожемяко.

На заседании у Путина этот вопрос привел к дискуссии между Догузовой и Чернышенко. «Что касается управления отраслью — я не очень понял, здесь есть какие-то несогласованные вещи, что ли?» — спросил Путин, говоря о предложении Кожемяко. Он отметил, что «единое окно» для управления туризмом уже существует в виде Ростуризма.

На это Чернышенко отметил, что правительство никаких новаций не предлагает, поскольку его «все устраивает». Догузова же в свою очередь не согласилась с тем, что Ростуризм выступает в качестве федерального органа, который ответственен в качестве исполнителя государственной программы «Развитие туризма». «Это не так, Владимир Владимирович», — сказала она.

Чернышенко же после этого заявил, что правительство не поддерживает предложение наделить Ростуризм полномочиями управления госпрограммой по развитию туризма, поскольку 75% средств по госпрограмме направляются в Минстрой. На это Путин отметил, что ему «индифферентно, через кого там деньги пропускать» и поручил проработать вопрос.