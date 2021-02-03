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ФАС завела дело против Ростуризма из-за конкурса на туристические гранты

Федеральная антимонопольная служба проверит, с нарушениями или нет Ростуризм распределил в прошлом году 1,2 млрд руб. грантов. С жалобами в службу обратились турфирмы. В самом Ростуризме с претензиями компаний не согласны
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

В конце января 2021 года Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Ростуризма по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Это следует из имеющейся у РБК копии решения, подписанного замруководителя ведомства Тимофеем Нижегородцевым.

ФАС действительно усмотрела в действиях Ростуризма признаки нарушения закона «О защите конкуренции», передала через представителя начальник управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг службы Надежда Шаравская. Ростуризм подозревают в нарушении процедуры проведения конкурса на получение грантов для развития внутреннего и въездного туризма, что могло привести к ограничению конкуренции, пояснила она.

Какие гранты выделяли на туризм

В 2020 году правительство решило выделить гранты на развитие туризма — на эти цели премьер-министр Михаил Мишустин направил дополнительно 1,2 млрд руб. из резервного фонда. Ростуризм указывал, что гранты на эти цели выделяются впервые. Получить поддержку могли индивидуальные предприниматели и коммерческие организации.

Гранты до 3 млн руб. выделялись на разработку новых туристических маршрутов и мобильных путеводителей, создание инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, покупку модульных гостиниц и оборудования для информационных центров.

Заявки на конкурс Ростуризм принимал с 22 сентября по 8 октября. К середине ноября ведомство отчиталось о результатах: из более чем 4 тыс. проектов гранты получили 474 победителя.

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Фото:Михаил Метцель / ТАСС

На результаты конкурса в ФАС пожаловались сами участники торгов: копию о возбуждении дела служба направила восьми компаниям в нескольких регионах, в том числе в Москве, Петербурге, Севастополе. В одной из них — «Скидки-Онлайн.Ру» — РБК уточнили, что в ноябре направляли в ФАС письмо с просьбой отменить результаты конкурса по распределению грантов и провести проверку. Эта компания, к примеру, обращала внимание на недостоверную и неполную информацию по конкурсу, в частности, по количеству грантов и размеру бюджета. Кроме того, изучив список победителей конкурса, в «Скидки-Онлайн.Ру» пришли к выводу, что некоторые члены конкурсной комиссии «имеют непосредственное отношение к компаниям, получившим денежные средства» — например, всероссийская общественная организация «Русское географическое общество». Это, по мнению обратившейся в ФАС компании, свидетельствует об «очевидном конфликте интересов», при котором члены комиссии могли повлиять прямо или косвенно на предоставление грантов «своим компаниям».

Одним из членов конкурсной комиссии, распределявший гранты, действительно был директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества Сергей Чечулин, следует из конкурсной документации. По итогам конкурса Русское географическое общество, председателем попечительского совета которого является Владимир Путин, получило гранты на 2,8 и 3 млн руб., еще два гранта на 2 млн и 1,5 млн руб. получило архангельское отделение организации и еще два гранта каждый на сумму около 2 млн руб. — ее алтайское краевое отделение.

РБК направил запрос в Русское географическое общество.

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Подавляющее большинство туристов не воспользовались кешбэком за поездки
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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

Грантовая программа «отвечает всем требованиям прозрачности и открытости», а за ее основу взят механизм, «который повсеместно используется другими ведомствами в самых различных отраслях и сферах деятельности и доказал свою эффективность», настаивает представитель Ростуризма. В частности, он уверяет, что конфликт интересов со стороны членов жюри при распределении грантов отсутствовал: заявки оценивали более 100 независимых экспертов по самым различным критериям. Поступившие предложения распределялись между экспертами электронной системой автоматически, а оценивали их два эксперта так, что «ни в процессе голосования, ни после него никто не мог знать, кто еще оценивал эту заявку и какой балл присуждал», уверяет представитель Ростуризма, добавляя, что ведомство уже предоставило все необходимые документы в ФАС.

Автор
Елена Сухорукова
Ростуризм ФАС субсидии
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