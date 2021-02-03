ФАС завела дело против Ростуризма из-за конкурса на туристические гранты

Федеральная антимонопольная служба проверит, с нарушениями или нет Ростуризм распределил в прошлом году 1,2 млрд руб. грантов. С жалобами в службу обратились турфирмы. В самом Ростуризме с претензиями компаний не согласны

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В конце января 2021 года Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Ростуризма по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Это следует из имеющейся у РБК копии решения, подписанного замруководителя ведомства Тимофеем Нижегородцевым.

ФАС действительно усмотрела в действиях Ростуризма признаки нарушения закона «О защите конкуренции», передала через представителя начальник управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг службы Надежда Шаравская. Ростуризм подозревают в нарушении процедуры проведения конкурса на получение грантов для развития внутреннего и въездного туризма, что могло привести к ограничению конкуренции, пояснила она.

Какие гранты выделяли на туризм В 2020 году правительство решило выделить гранты на развитие туризма — на эти цели премьер-министр Михаил Мишустин направил дополнительно 1,2 млрд руб. из резервного фонда. Ростуризм указывал, что гранты на эти цели выделяются впервые. Получить поддержку могли индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Гранты до 3 млн руб. выделялись на разработку новых туристических маршрутов и мобильных путеводителей, создание инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, покупку модульных гостиниц и оборудования для информационных центров. Заявки на конкурс Ростуризм принимал с 22 сентября по 8 октября. К середине ноября ведомство отчиталось о результатах: из более чем 4 тыс. проектов гранты получили 474 победителя.

На результаты конкурса в ФАС пожаловались сами участники торгов: копию о возбуждении дела служба направила восьми компаниям в нескольких регионах, в том числе в Москве, Петербурге, Севастополе. В одной из них — «Скидки-Онлайн.Ру» — РБК уточнили, что в ноябре направляли в ФАС письмо с просьбой отменить результаты конкурса по распределению грантов и провести проверку. Эта компания, к примеру, обращала внимание на недостоверную и неполную информацию по конкурсу, в частности, по количеству грантов и размеру бюджета. Кроме того, изучив список победителей конкурса, в «Скидки-Онлайн.Ру» пришли к выводу, что некоторые члены конкурсной комиссии «имеют непосредственное отношение к компаниям, получившим денежные средства» — например, всероссийская общественная организация «Русское географическое общество». Это, по мнению обратившейся в ФАС компании, свидетельствует об «очевидном конфликте интересов», при котором члены комиссии могли повлиять прямо или косвенно на предоставление грантов «своим компаниям».