ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,16 65,26 EUR Нал. 75,43 74,46 USD Бирж. 65,57 -0,09 EUR Бирж. 74,76 +0,00 USD ЦБ. 65,61 -0,34 EUR ЦБ. 74,80 -0,34 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 4550,00 -38,70 IMOEX 2370,48 +0,53% RTSI 1139,02 +1,03% Brent 63,58 +0,73% DJIA 24464,69 -0,00% Nasdaq 6972,25 +0,92%
Вексельберг решил ликвидировать итальянского энерготрейдера из-за санкций
Лента новостей
5 модных трендов этой осени 16:46, РБК Pink и KUPIVIP.RU Поклонская поддержала присвоение аэропорту Мурманска имени Николая II 16:40, Общество Премия РБК: номинанты в категории «Стартап» о бизнесе и жизни 16:36, Бизнес НОВАТЭК досрочно запустил третью очередь завода «Ямал СПГ» 16:36, Бизнес На главу антикоррупционного бюро Украины завели дело из-за декларации 16:23, Общество ФИФА допустила проведение части матчей ЧМ-2022 за пределами Катара 16:21, Спорт 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 16:19, РБК и Volkswagen ЕК положительно оценила поправки Польши в закон о Верховном суде 16:19, Политика Путин поручил рассчитать количество необходимых России боеприпасов 16:07, Политика Когда продавать биткоин: криптовалюта вновь подорожает 16:06, Крипто Минэнерго сообщило о сбое электроснабжения на заводе «Русала» в Иркутске 16:05, Бизнес Лавров обвинил США в параноидальной зацикленности на санкциях 15:54, Политика Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 15:46, РБК и Philips В Израиле сообщивший 2000 раз о заложенных бомбах получил 10 лет тюрьмы 15:43, Общество Карлоса Гона сняли с поста председателя совета директоров Nissan 15:42, Бизнес Кремль допустил проведение большой пресс-конференции Путина 20 декабря 15:38, Политика Неисчерпаемый ресурс: какой должна быть завтрашняя российская энергетика 15:37, Мнение Вексельберг решил ликвидировать итальянского энерготрейдера из-за санкций 15:26, Бизнес Грузовик, комбайн, подлодка: как снимают погони в кино 15:23, РБК и Toyo Мутко уйдет с поста главы Российского футбольного союза 15:22, Общество Суд заочно арестовал девять обвиняемых в расстреле пилота Су-24 сирийцев 15:22, Политика Глава Национального рекламного альянса покинул компанию 15:21, Бизнес Путин выразил соболезнования близким и коллегам начальника ГРУ Коробова 15:18, Общество ФАС пообещала оценить отказ «Роснефти» продавать бензин на бирже 15:06, Бизнес Синоптики предупредили о морозах в Москве 15:04, Общество Россельхозбанк подал иск о банкротстве якутской компании из ГК «Сумма» 14:59, Бизнес Какой ноутбук для разъездов стоит купить и почему 14:55, РБК и Lenovo Барт Смит из Susquehanna назвал причину падения стоимости биткоина 14:51, Крипто
Вексельберг решил ликвидировать итальянского энерготрейдера из-за санкций
Бизнес, 15:26
0
Вексельберг решил ликвидировать итальянского энерготрейдера из-за санкций
Виктор Вексельберг, попавший под американские санкции, решил ликвидировать итальянского энерготрейдера Eviva, в которого вложил более €300 млн. Банки отказались его кредитовать, компания уже потеряла больше 80% контрактов
Виктор Вексельберг (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Итальянский энерготрейдер Eviva, контрольный пакет которого «Ренова» Виктора Вексельберга купила в 2007 году, объявил о ликвидации из-за «отсутствия поддержки со стороны финансовых учреждений вследствие внешних событий», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Решение о ликвидации было принято на собрании акционеров 12 ноября.

В апреле 2018 года США ввели санкции в отношении Вексельберга, «Реновы» и других подконтрольных бизнесмену компаний. Они подразумевают блокировку активов в американской юрисдикции. К тому же Минфин США пригрозил вводить вторичные санкции против лиц, в том числе банков, проводящих транзакции в интересах или от имени фигурантов санкционного списка.

От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США Еще 20 фото
Фотогалерея

«Отсутствие поддержки со стороны финансовых учреждений из-за внешних событий ввергло компанию в финансовый кризис, вследствие чего она не может продолжать бизнес. А переговоры о реструктуризации с потенциальными инвесторами не были успешными», — указано в сообщении Eviva. В результате энерготрейдер потерял около 80% контрактов и не смог участвовать в заключении договоров по поставке газа на следующий год (прием заявок был закрыт 30 сентября), ​сообщило издание Milano Finanza. По его данным, «Ренова» вела переговоры о реструктуризации бизнеса Eviva, в частности, со швейцарской энергетической группой Met Group (поставщик энергии в Восточной Европе). Представитель «Реновы» отказался от комментариев. В Eviva не ответили на запрос РБК.

Eviva призвала клиентов искать альтернативных поставщиков электроэнергии и газа, говорится в ее сообщении. План ликвидации компания рассчитывает представить кредиторам как можно скорее, а завершить процесс уже к лету 2019 года.

В марте 2018 года представитель Eviva заявлял итальянским СМИ, что «Ренова» рассматривает компанию как свой стратегический актив в Италии и в последние годы инвестировала в нее более €290 млн, из которых €112 млн — только в 2017 году.

Из-за американских санкций, наложенных на Вексельберга и «Ренову» через месяц после этого заявления, в апреле, швейцарские банки, в том числе Julius Baer, заблокировали 1 млрд швейцарских франков (около $1 млрд) на личных счетах бизнесмена. Для того, чтобы вывести активы из-под санкций, он начал сокращать в них доли ниже контроля. В частности, были снижены доли Вексельберга в швейцарских компаниях OC Oerlikon и Schmolz+Bichenbach. Кроме того, после введения санкций «Ренова» снизила пакет в в капитале швейцарской машиностроительной компании Sulzer (c 63,42 до 48,83%), российской энергокомпании «Хевел» (с 51 до 46%) и крупнейшей в России частной теплогенерирующей компании «Т Плюс» (с 57,1 до 39,59%). Сейчас «Ренова» ведет переговоры об объединении «Т Плюс» с дочкой «Газпрома» «Газпром энергохолдингом».

Как пишут итальянские СМИ, аналогичные действия Вексельберг предпринял и в отношении Eviva, но это не помогло компании. В сентябре сообщалось, что «Ренова» планирует сократить свою долю в трейдере ниже 50%. Но, по данным Milano Finanza, несмотря на то, что сейчас «Ренове» принадлежит 49% в Eviva, а остальные акции — «Газпрому», Вексельберг являлся единственным поручителем по кредитным линиям компании. Все расчеты с «Реновой» в Италии были заблокированы, добавляет издание. Представитель «Газпрома» пока не ответил на запрос РБК.

Eviva, основанная в 1999 году, была одним из основных игроков на рынке электроэнергии и газа в Италии и крупным оператором по торговле энергией в Европе с оборотом в €1 млрд, говорится на ее сайте. Компания поставляла на рынок Италии более 4,5 ТВт·ч электроэнергии и 1,2 млрд куб. м газа. Eviva снабжала энергией ряд наиболее важных компаний в промышленном, банковском, телекоммуникационном и других секторах экономики. По данным итальянских СМИ, у компании было от 50 тыс. до 100 тыс. потребителей, в основном​ в Ломбардии, Пьемонте и Лигурии.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: «Ренова»
Главное
Таможня рассказала об уголовном деле против производителя шин Bridgestone Политика
Материалы по теме
Вексельберг заявил о намерении обжаловать санкции в суде Бизнес
Представитель Вексельберга опроверг заморозку его счета на Кипре Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter