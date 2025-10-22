 Перейти к основному контенту
Гуцериев выиграл в суде ЕС дело об отмене санкций

Суд ЕС постановил отменить санкции против бизнесмена за 2024 год. Ограничения против него были введены в 2021-м из-за событий в Белоруссии, ЕС указывал на связь Гуцериева с политической элитой страны, в том числе Лукашенко
Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Бизнесмен Михаил Гуцериев выиграл в суде ЕС дело об отмене санкций против него за 2024 год, следует из решения.

«[Суд] отменяет Решение Совета <...> от 26 февраля 2024 года, <...> в той части, в которой оно касается Михаила Сафарбековича Гуцериева», — сказано в документе.

РБК направил запрос представителю бизнесмена.

Отмена касается решений о продлении санкций, введенных «в связи с ситуацией в Белоруссии и вовлеченностью Белоруссии в российскую агрессию против Украины». ЕС наложил на Гуцериева ограничения летом 2021 года, обосновав их тем, что бизнесмен — «давний друг» президента Александра Лукашенко и «благодаря этому имеет влияние в политической элите Белоруссии». В октябре того же года Гуцериев впервые попытался оспорить введение Евросоюзом этих санкций. До этого суд ЕС отказывал ему в этом.

Новое решение не означает отмены санкций, поскольку они были продлены в феврале этого года и продолжают действовать.

Forbes оценивает состояние Гуцериева в $5,8 млрд. Он президент группы «Сафмар» (включает сеть отелей и другую коммерческую недвижимость, кроме того, через связанные с группой компании имеет доли в «РуссНефти», основателем которой является, и т. д.). Компания входит в рейтинг «королей коммерческой недвижимости» Forbes.

Гуцериев в прошлом был президентом «Славнефти» в Белоруссии (в частности, занимался модернизацией Мозырского НПЗ), в 2011 году принадлежавшая на тот момент Гуцериеву GCM Global energy plc подписала инвестдоговор с Белоруссией о создании в стране второго после «Беларуськалия» производства удобрений — Нежинского горно-обогатительного комбината (ГОКа), его строительство еще ведется. Лукашенко говорил в этом году, что в проект вложил деньги «частный инвестор», но после введения против него санкций в Минске приняли решение строить предприятие самостоятельно.

В 2017-м пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт называла Гуцериева «человеком, которому президент Белоруссии неукоснительно доверяет».

Гуцериев предложил России способ не отстать от мира из-за санкций
Политика
Михаил Гуцериев

Оценивая ситуацию для бизнеса около трех лет назад, уже после начала военной операции и введения западных санкций, Гуцериев отметил, что 2022-й изменил все, став периодом «исторических, эпохальных событий»: «Масштаб их влияния на социально-экономическое развитие России, на геополитическую ситуацию в мире предстоит по-настоящему оценить только будущим поколениям», — указал он.

