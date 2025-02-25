Рейтинг «королей» российской недвижимости покинул владелец IKEA

Первые три строчки занимают многолетние лидеры «Киевская площадь», «Ташир» и «Сафмар». Общий доход 30 участников рейтинга чуть превысил $7 млрд

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Рейтинг «королей коммерческой недвижимости» в России по итогам 2025 года покинули четыре многолетних резидента, сообщает Forbes.

В их числе — компания «Комплексные инвестиции» Алексея и Юрия Хотиных (в прошлом году занимала 15-е место) и основанная основанная Ингваром Кампрадом Ingka Centres (входит в Ingka Group, которая владеет IKEA). В России до 2023 года ей принадлежало 14 центров под брендом «Мега». В ноябре 2024-го компания продала последний актив в России). В рейтинге 2024 года Ingka Centres была на восьмой строке.

Также список покинули Mall Management Group Сергея Гордеева (19-е место в 2024) и фонда недвижимости Morgan Stanley (30-я строка).

Первая десятка выглядит так:

«Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева (доход от аренды за год — $2 млрд);

«Ташир» Самвела Карапетяна ($685 млн);

«Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых ($490 млн);

Enka семьи Тара ($335 млн);

Gleden Invest Group Александра Клячина ($315 млн);

Riverstretch Trading & Investments Павла Ващенко и Валерия Михайлова ($295 млн);

Crocus Group Араза Агаларова ($245 млн);

АФК «Система» Владимира и Феликса Евтушенковых ($240 млн);

Phoenix Property Group Игоря Богородова и Ярослава Шувалова ($220 млн);

«Адамант» Михаила Баженова, Евгения Гуревича и Игоря Лейтиса ($215 млн).

«Киевская площадь», «Ташир» и «Сафмар» возглавляли рейтинг также в 2024 и 2023 годах.

Как пишет Forbes, общий доход 30 участников рейтинга чуть превысил $7 млрд, но впервые за много лет порог входа в тридцатку опустился до $25 млн.