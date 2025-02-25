Рейтинг «королей» российской недвижимости покинул владелец IKEA
Рейтинг «королей коммерческой недвижимости» в России по итогам 2025 года покинули четыре многолетних резидента, сообщает Forbes.
В их числе — компания «Комплексные инвестиции» Алексея и Юрия Хотиных (в прошлом году занимала 15-е место) и основанная основанная Ингваром Кампрадом Ingka Centres (входит в Ingka Group, которая владеет IKEA). В России до 2023 года ей принадлежало 14 центров под брендом «Мега». В ноябре 2024-го компания продала последний актив в России). В рейтинге 2024 года Ingka Centres была на восьмой строке.
Также список покинули Mall Management Group Сергея Гордеева (19-е место в 2024) и фонда недвижимости Morgan Stanley (30-я строка).
Первая десятка выглядит так:
- «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева (доход от аренды за год — $2 млрд);
- «Ташир» Самвела Карапетяна ($685 млн);
- «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых ($490 млн);
- Enka семьи Тара ($335 млн);
- Gleden Invest Group Александра Клячина ($315 млн);
- Riverstretch Trading & Investments Павла Ващенко и Валерия Михайлова ($295 млн);
- Crocus Group Араза Агаларова ($245 млн);
- АФК «Система» Владимира и Феликса Евтушенковых ($240 млн);
- Phoenix Property Group Игоря Богородова и Ярослава Шувалова ($220 млн);
- «Адамант» Михаила Баженова, Евгения Гуревича и Игоря Лейтиса ($215 млн).
«Киевская площадь», «Ташир» и «Сафмар» возглавляли рейтинг также в 2024 и 2023 годах.
Как пишет Forbes, общий доход 30 участников рейтинга чуть превысил $7 млрд, но впервые за много лет порог входа в тридцатку опустился до $25 млн.
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