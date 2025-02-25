 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Рейтинг «королей» российской недвижимости покинул владелец IKEA

Первые три строчки занимают многолетние лидеры «Киевская площадь», «Ташир» и «Сафмар». Общий доход 30 участников рейтинга чуть превысил $7 млрд
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Рейтинг «королей коммерческой недвижимости» в России по итогам 2025 года покинули четыре многолетних резидента, сообщает Forbes.

В их числе — компания «Комплексные инвестиции» Алексея и Юрия Хотиных (в прошлом году занимала 15-е место) и основанная основанная Ингваром Кампрадом Ingka Centres (входит в Ingka Group, которая владеет IKEA). В России до 2023 года ей принадлежало 14 центров под брендом «Мега». В ноябре 2024-го компания продала последний актив в России). В рейтинге 2024 года Ingka Centres была на восьмой строке.

Также список покинули Mall Management Group Сергея Гордеева (19-е место в 2024) и фонда недвижимости Morgan Stanley (30-я строка).

Forbes сообщил о трех новичках в рейтинге «королей недвижимости»
Бизнес
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Первая десятка выглядит так:

  • «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева (доход от аренды за год — $2 млрд);
  • «Ташир» Самвела Карапетяна ($685 млн);
  • «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых ($490 млн);
  • Enka семьи Тара ($335 млн);
  • Gleden Invest Group Александра Клячина ($315 млн);
  • Riverstretch Trading & Investments Павла Ващенко и Валерия Михайлова ($295 млн);
  • Crocus Group Араза Агаларова ($245 млн);
  • АФК «Система» Владимира и Феликса Евтушенковых ($240 млн);
  • Phoenix Property Group Игоря Богородова и Ярослава Шувалова ($220 млн);
  • «Адамант» Михаила Баженова, Евгения Гуревича и Игоря Лейтиса ($215 млн).

«Киевская площадь», «Ташир» и «Сафмар» возглавляли рейтинг также в 2024 и 2023 годах.

Как пишет Forbes, общий доход 30 участников рейтинга чуть превысил $7 млрд, но впервые за много лет порог входа в тридцатку опустился до $25 млн.

Читайте РБК в Telegram.

США призвали отозвать проект резолюции ООН с критикой России

Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по ресурсам

Депардье заподозрили в мошенничестве и отмывании денег

Великобритания ввела новые санкции против России

Сергей Лавров встретился с президентом Турции Эрдоганом

В Ватикане рассказали о «хорошей ночи» папы римского в больнице

Что мешает восстановлению дипотношений России и Грузии

Лавров: позиции Украины по урегулированию конфликта «постоянно меняются»

Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Недвижимость рейтинг Forbes Киевская площадь Ташир Сафмар
Материалы по теме
Ефимов сообщил о возведении инвесторами 215 объектов нежилой недвижимости
Экономика
Россияне и финны стали активней продавать недвижимость в Эстонии
Общество
В Финляндии подготовили проект запрета для россиян на оборот недвижимости
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 92,52 (+0,5) Инвестиции, 24 фев, 18:22 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 88,21 (+0,04) Инвестиции, 24 фев, 18:22
Миланович заявил, что кабмин не согласовал с ним голосование в ООНПолитика, 03:37
Рейтинг «королей» российской недвижимости покинул владелец IKEAБизнес, 03:12
Литва начала снос соединяющих с Россией линий электропередачиПолитика, 02:50
Умерла исполнительница песни Killing Me Softly Роберта ФлэкОбщество, 02:38
Лавров договорился поддерживать с Турцией диалог по УкраинеПолитика, 02:18
В Марселе задержали двух человек в связи со взрывом у консульства РоссииПолитика, 02:07
Захарова обратилась к сербам после извинений Вучича из-за резолюции в ООНПолитика, 02:02
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Небензя назвал резолюцию по Украине отправной точкой для переговоровПолитика, 01:50
В Приднестровье пообещали рост тарифов на ЖКХ «в щадящем режиме»Политика, 01:22
Совбез ООН принял первую за три года резолюцию по УкраинеПолитика, 01:18
Путин отверг требования Евросоюза к РоссииПолитика, 01:13
Макрон заявил о «веской причине» у Трампа возобновить диалог с ПутинымПолитика, 00:37
Вучич заявил, что Сербия проголосовала за резолюцию ЕС в ООН по ошибкеПолитика, 00:26
Кто из российских спортсменов и функционеров попал под санкцииСпорт, 00:15