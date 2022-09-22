Пострадавший в драке с Кокориным и Мамаевым чиновник покинул Минпромторг

Со своей должности ушел глава департамента автомобильной промышленности Минпромторга Денис Пак, он возглавлял это подразделение с 2017 года. Весной пост покинул замглавы ведомства Александр Морозов, курировавший автопром

Денис Пак (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак покинул должность, сообщили РБК источник в транспортном блоке правительства и источник в одном из автомобильных институтов.

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. На сайте министерства в разделе департаментов у этого подразделения не указан руководитель, приведены данные только о трех заместителях — Тигране Парсаданяне, Григории Цыбе и Дмитрии Чернове.

Об уходе Пака со своего поста также пишут «Ведомости» со ссылкой на самого чиновника. Со слов источников газеты в автоконцернах, возможное увольнение Пака обсуждалось давно; один из собеседников сказал, что глава департамента в последнее время не «принимал участия в отстаивании решений, которые бы шли на пользу автопрому».

Пак возглавил департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга в январе 2017 года. До этого он был директором департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка министерства.

За время работы Пака в департаменте автопромышленности в России утвердили усовершенствованную модель привлечения инвестиций, известную как СПИК 2.0. Механизм СПИК (специальных инвестиционных контрактов) действует с 2015 года. В обмен на льготы компания обязуется модернизировать или построить производство с нуля. Во второй версии СПИК был отменен минимальный порог инвестиций в проект и увеличен срок действия контрактов: до 15 или 20 лет в зависимости от инвестиций.

Осенью 2018 года Пак был награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени «за большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа», позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей». Госнаград за вклад в этот проект были удостоены еще 19 человек, в том числе гендиректор ГНЦ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин (Орден Александра Невского). Речь шла о разработке автомобилей под брендом Aurus, также известных под названием «Кортеж».

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В том же месяце Пак и Гайсин пострадали в драке с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одном из кафе в центре Москвы; Пак получил черепно-мозговую травму, чиновнику понадобилась госпитализация. Футболистов задержали и отправили в СИЗО, наказание они отбывали в исправительной колонии в городе Алексеевка Белгородской области. В сентябре 2019-го футболисты вышли на свободу, проведя под стражей 11 месяцев.

В мае 2022-го свою должность покинул замминистра торговли и промышленности Александр Морозов, курировавший автопром. На его место пришел глава минпромторга Республики Татарстан Альберт Каримов. В августе из ведомства ушел глава департамента металлургии и материалов Минпромторга Семен Машкауцан, который перешел в пророссийскую военно-гражданскую администрацию Херсонской области, он стал зампредом правительства и министром промышленности. Сейчас, по данным сайта Минпромторга, директора у департамента металлургии и материалов нет. Также отсутствуют данные о руководителе департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса: