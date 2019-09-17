Общество , 17 сен, 10:38
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Футболисты Кокорин и Мамаев на свободе. Фоторепортаж
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу. Исправительную колонию также покинул брат Кокорина Кирилл. В октябре 2018 года они были задержаны после драки в центре Москвы
Футболист Александр Кокорин и его брат Кирилл Кокорин (справа налево) после освобождения по УДО
Футболист Павел Мамаев
Мать Александра Кокорина Светлана Кокорина и его отчим Кирилл Логинов
Кирилл и Александр Кокорины
Кокорины и Мамаев отбывали наказание в исправительной колонии в городе Алексеевка Белгородской области
Павел Мамаев
В общей сложности с момента ареста Кокорин и Мамаев провели в заключении около 11 месяцев