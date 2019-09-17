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Футболисты Кокорин и Мамаев на свободе. Фоторепортаж
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу. Исправительную колонию также покинул брат Кокорина Кирилл. В октябре 2018 года они были задержаны после драки в центре Москвы
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Футболист Александр Кокорин и его брат Кирилл Кокорин (справа налево) после освобождения по УДО
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Футболист Павел Мамаев
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мать Александра Кокорина Светлана Кокорина и его отчим Кирилл Логинов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Кирилл и Александр Кокорины
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Кокорины и Мамаев отбывали наказание в исправительной колонии в городе Алексеевка Белгородской области
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Павел Мамаев
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
В общей сложности с момента ареста Кокорин и Мамаев провели в заключении около 11 месяцев
Теги: мультимедиа, Александр Кокорин, Павел Мамаев
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Футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу
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