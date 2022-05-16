Курировавший автопром в Минпромторге замминистра ушел с должности

Александр Морозов занимал должность замминистра промышленности и торговли с июля 2015 года, его место займет глава минпромторга Республики Татарстан Альберт Каримов

Александр Морозов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Замминистра торговли и промышленности Александр Морозов, курировавший автопром, освобожден от должности, следует из распоряжения правительства России.

В документе говорится, что Морозов ушел в отставку в связи с переходом на другую работу.

Его место займет заместитель премьер-министра Татарстана, глава Минпромторга республики Альберт Каримов, следует из другого утвержденного Мишустиным постановления, размещенного на портале официальной информации.

Адександр Морозов был назначен замминистра промышленности и торговли в июле 2015 года. До этого он возглавлял департамент транспортного и специального машиностроения Минпромторга, занимал должность директора Департамента программ стимулирования спроса ГК «Роснанотех» и начальника управления закупок и сопровождения лизинговых договоров ОАО «Государственная Транспортная Лизинговая Компания».

Альберт Каримов занимает пост главы Минпромторга Татарстана с 2015 года. С 2004 до 2015 года он был директором по экономике и финансам ОАО «Инвестиционно-производственный технопарк «Идея», с 2010 по 2015 года также являлся председателем совета директоров ОАО «Химград». Награжден почетным званием «Заслуженный экономист Республики Татарстан» (2014)

и мдалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2018).

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С начала военной операции на Украине российский автопром начал испытывать проблемы с многими автозапчастями и комплектующими из-за западных санкций. Кроме этого, многие западные автопроизводители объявили приостановке деятельности в России.

Так, Volvo приостановил поставки автомобилей на российский рынок до дальнейшего уведомления, «учитывая потенциальные риски и санкции». Немецкий автоконцерн Volkswagen (объединяет марки Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati) временно приостановил поставки автомобилей российским дилерам до дальнейшего уведомления. General Motors также приостановил экспорт своих автомобилей в Россию, а Daimler Truck заморозил сотрудничество с российским КамАЗом (компания владеет 15% российского производителя).

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее допускал, что России, возможно, придется навсегда попрощаться с рядом иностранных автопроизводителей. «Возможно, с кем-то нам придется, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно», — предупредил он. По словам министра, неработающее предприятие — это неуплата налогов и деградация производства. Глава Минпромторга выразил надежду, что сторонам удастся прийти к общему решению до конца марта — начала апреля.