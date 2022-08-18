В администрацию Херсонской области назначили новых министров из России
В правительство Херсонской области назначили новых министров из России, сообщает пресс-служба администрации региона в Telegram.
Среди них Алексей Катериничев, который вступил в должность первого заместителя главы военно-гражданской администрации по безопасности. До назначения он в течение 25 лет проходил военную службу в пограничных войсках и в подразделениях ФСБ, после этого работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».
Заместителем председателя правительства и министром промышленности стал Семен Машкауцан. Ранее он занимал пост помощника заместителя председателя правительства России, а также возглавлял департамент металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли.
На должность министра финансов Херсонской области был назначен Евгений Немтинов, который до этого работал заместителем начальника управления казначейской службы Крыма, а затем стал начальником управления учета и отчетности министерства финансов полуострова.
Херсонская область находится под полным контролем российских сил с марта. Власти региона неоднократно заявляли, что хотят провести референдум по присоединению к России. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов говорил, что референдум можно организовать в один день с Запорожской областью (ее российские войска контролируют частично).
Источники РБК говорили, что основной вариант, который рассматривают в Кремле, — сначала организовать референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, поскольку там людей не нужно дополнительно убеждать проголосовать за присоединение к России. А в Херсонской и Запорожской областях «многие люди, которые за Россию, пока опасаются открыто выражать свою поддержку».