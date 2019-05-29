Стартующие с нуля заслужили нулевой налог

Госдума смягчила условия специальных инвестиционных контрактов

Для участников специнвестконтрактов снизят налог на прибыль на все время реализации проектов, а требование к минимальному объему инвестиций отменят. Претендентов ждет жесткий отбор. Такие поправки приняла Госдума

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Участникам специальных инвестиционных контрактов (СПИК) предложат новые возможности и преференции. Усовершенствованную модель привлечения инвестиций, известную как СПИК 2.0, утвердила во вторник в первом чтении Госдума.

Механизм СПИК действует с 2015 года. В обмен на льготы компания обязуется модернизировать или построить производство с нуля. В рамках СПИК с 2015 года заключено 33 договора на общую сумму 434 млрд руб., отмечается в материалах комитета по бюджету и налогам Госдумы. Из них восемь — в энергетическом машиностроении, семь — в автопроме, шесть — в фармацевтике, пять — в химической промышленности, четыре — в нефтегазовом машиностроении, три — в металлургии и по два в сельскохозяйственном машиностроении, станкостроении, авиационной и медицинской промышленности, производстве насосного оборудования. В июле 2018 года правительство приостановило подписание новых специнвестконтрактов до усовершенствования инструмента. В ноябре вице-премьер Дмитрий Козак снял мораторий на рассмотрение двух из четырех замороженных заявок на СПИК в автопроме.

В чем заключаются изменения

Задача нового механизма — сделать СПИК более востребованным и увеличить инвестиции. Новшества прописаны в трех внесенных правительством законопроектах: поправках в закон «О промышленной политике в России», Бюджетный и Налоговый кодексы. Они предполагают серьезную трансформацию механизма СПИК:

Расширятся сферы для заключения специнвестконтрактов. Кроме сугубо промышленных проектов льготы получат проекты в сельском хозяйстве, энергетике и т.д.

Сторонами СПИК станут не только федеральные, но и региональные, и муниципальные власти — с ними будет согласовано место размещения производства. «Вовлечение муниципалитета призвано устранить элементы саботажа: муниципалитет фиксирует свои обязательства на момент подписания СПИК, и конфликтные ситуации мы проходим до реализации СПИК, — пояснил в докладе перед депутатами Госдумы заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков. — Упреждающее решение конфликтных ситуаций будет на пользу инвестиционной активности региона».

Срок действия контрактов продлят до 15 лет для проектов с инвестициями до 50 млрд руб. и до 20 лет — выше 50 млрд руб. Ранее СПИК действовал до десяти лет.

Будет отменено требование о минимальном объеме инвестиций. Сейчас участники СПИК обязаны вложить в проект не менее 750 млн руб.

Льгота по налогу на прибыль будет действовать весь срок реализации проекта, а не до 2025 года, как сейчас.

Нулевая ставка по налогу на прибыль будет применяться на все доходы от проекта в рамках СПИК. Сейчас инвестор может претендовать на нулевую ставку, если получает более 90% доходов от предмета СПИК.

Появится возможность раздельного налогового учета доходов и расходов деятельности в рамках СПИК.

Объем государственной поддержки будет ограничен: теперь налоговые и неналоговые вложения из бюджета не превысят 50% от вложений инвестора в СПИК. Ранее этого ограничения не было. «Это ограничение необходимо для обеспечения бюджетной эффективности механизма, своего рода предохранительный клапан, — отметил директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко. — Государство не должно тратить из бюджета больше, чем сам инвестор. Такое ограничение не должно оттолкнуть потенциальных инвесторов, поскольку экономия 50% за счет субсидий или налоговых льгот — это и так крайне привлекательные условия, которые позволяют сократить срок окупаемости проекта до нескольких раз».

Налоговый режим усовершенствуют

Главное новшество СПИК 2.0 — отмена ограничения действия льготы по налогу на прибыль. Налог обнулят на весь срок проекта, а не до 2025 года. «Самое время отменить это ограничение, — уверен партнер Taxology Алексей Артюх. — При лимите до 2025 года большинство участников СПИК смогут воспользоваться льготой лишь два-три года, потому что новые предприятия выйдут на окупаемость лишь через несколько лет».

Другое важное изменение — возможность раздельного налогового учета деятельности в рамках СПИК. «Это снимает вопросы процентных доходов и непрофильных доходов не от СПИК», — отметил Артюх.

Возможность раздельного налогового учета наиболее существенна для региональных проектов, большинство из которых направлено на модернизацию существующего производства, в то время как федеральные — на строительство нового, объясняет эксперт. «Например, у завода при реконструкции одной из линий в рамках СПИК появится возможность раздельного учета производства на этой линии», — пояснил Артюх.

К льготам не допустят без конкурса

А вот требования к инвесторам станут более жесткими. Желающим заключить СПИК предстоит конкурсный отбор. Если проект связан с технологиями военного, специального или двойного назначения, конкурс будет закрытым.

Это наиболее спорное новшество, считает управляющий партнер Vegas Lex Александр Ситников. «Условия отбора станут полем для дискуссий. Хотя с точки зрения государства совершенно разумно определять приоритеты инвестиционной политики и создавать преимущества для одних проектов перед другими», — отметил Ситников.

Требование внедрять высокие технологии

Заключить специальный инвестиционный контракт смогут только компании, разрабатывающие или внедряющие инновации. Технология должна быть включена в перечень правительства во время подачи инвестором заявки на заключение СПИК.

«Изменится сам фокус специальных инвестиционных контрактов. Если раньше в приоритете были инвестиции и создание нового промышленного производства, то теперь к этим приоритетам добавился трансферт технологий. Участник СПИК должен разработать технологию или приобрести права на иностранную технологию в том объеме, чтобы на ее основе иметь право создать новую и в дальнейшем производить уникальный продукт или товар с высоким экспортным потенциалом», — объяснила РБК директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Дупан. У производителей будет возможность инициировать включение технологий в правительственный список, замечает эксперт.

Привлекут ли новые возможности больше инвесторов

Пока сложно оценить, насколько новшества повысят интерес инвесторов к СПИК, считает партнер налоговой практики KPMG Нина Гулис. «Бизнесу предстоит адаптироваться к новым требованиям: конкурсному отбору и обязанности локализовать технологию в России — эти дополнительные процедуры удлинят срок согласования инвестпроектов», — отмечает эксперт.

Управляющий партнер Vegas Lex Александр Ситников ожидает роста популярности СПИК. «В первой редакции СПИК не гарантировал ничего, кроме заморозки регуляторных изменений. В обмен на неизменность законодательства участник СПИК брал на себя обязательства не только проинвестировать, но и обеспечить определенный объем выпуска продукции на своем предприятии. И даже когда СПИК практически ничего не предоставлял, мера была востребована, и инвесторы достаточно активно ее использовали», — подчеркивает Ситников.

Однако поправки не учитывают пожелания бизнеса упростить таможенное регулирование, отмечает Анна Дупан. Предприниматели высказывали пожелания снизить таможенные пошлины, снять ряд ограничений в рамках ВТО и Таможенного союза. «Однако эта тема осталась за бортом, баланс интересов бизнеса и государства найти не удалось», — констатирует она.