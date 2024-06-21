Китайский партнер по «Арктик СПГ-2» решил приостановить дела в России

Китайская Wison New Energies, строившая модули для «Арктик СПГ-2», объявила о приостановке деятельности в России, пообещав «плавный переход». Компания объяснила решение заботой о стратегическом будущем

Установка комплексной подготовки газа «Арктик СПГ-2» (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Китайская Wison New Energies (бывшая Wison Offshore & Marine), которая занималась строительством модулей для «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа, объявила, что приостанавливает деятельность в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление компании в профиле в LinkedIn. Проект «Арктик СПГ-2» в ноябре 2023 года попал под санкции США, а накануне в Брюсселе сообщили о планах наложить новые ограничения на энергетическую отрасль России.

«Совет директоров Wison New Energies принял решение прекратить все текущие проекты в РФ и немедленно и на неопределенный срок прекратить участие в новых», — сказано в публикации.

Компания отмечает, что осознает возможное влияние этого решения на партнеров, объясняя свои действия заботой о стратегическом будущем, и обещает обеспечить «плавный переход».

Wison New Energies входит в Wison Group, чьи структуры занимаются инженерными услугами, судостроением, зеленой энергетикой и т.д. Ее «дочка» Wison (Nantong) Heavy Industry имеет контракты c «Росатомом» на строительство корпусов для трех плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ), которые должны снабжать электроэнергией Баимский горно-обогатительный комбинат (ГОК) на Чукотке (ГДК «Баимская» с мая также находится под санкциями США).

РБК направил запрос в НОВАТЭК.

Wison поставляла модули для первой и второй линий «Арктик СПГ-2». Еще в мае 2022 года South China Morning Post сообщала, что она и еще пять китайских компаний, изготавливающих модули для проекта, могут свернуть производство из-за санкций. Однако Wison продолжила работу.

После введения санкций против «Арктик СПГ-2» иностранные акционеры проекта (им принадлежит в общей сложности 40%, остальное — НОВАТЭКу) заморозили участие в нем.

Wison (Nantong) Heavy Industry уже должна была поставить в Россию два из трех корпусов для ПЭБ для энергоснабжения Баимского ГОКа на Чукотке, пишет «Коммерсантъ». «Атомэнергомаш» (АЭМ, входит в «Росатом») заключил контракт с верфью в сентябре 2021 года на $225,8 млн. По нему срок поставки первого корпуса — 2 октября 2023 года, а второго — до 2 февраля 2024-го. В августе 2022 года в АЭМ сообщали, что верфь Wison заложила киль корпуса для первого энергоблока.

Замглавы «Росатома» Андрей Никипелов в начале июня говорил, что госкорпорация «идет в контрактные сроки», проблем «ни с оборудованием, ни с корпусами» нет. Он рассказал, что «Росатом» уже заказал на верфи Wison изготовление и третьего корпуса. Предполагалось, что собирать ПЭБы будут уже в России на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). О доставке корпусов в Россию, а также о начале сборки ПЭБов не сообщалось.