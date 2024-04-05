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НОВАТЭК оценил сроки выхода на независимость от западных технологий СПГ

НОВАТЭК: независимости от западных технологий СПГ можно достичь к 2027–28 годам
Российская отрасль СПГ может выйти на независимость от западных технологий и оборудования к 2027–2028 годам, считает НОВАТЭК. Компания договорилась с властями направить на импортозамещение 24,3 млрд руб.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

НОВАТЭК считает возможным для российской отрасли по производству сжиженного природного газа (СПГ) выйти на независимость от западных технологий и оборудования к 2027–2028 годам, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Компания договорилась с правительством о координации усилий по импортозамещению в сфере СПГ. Основным механизмом сотрудничества станет «дорожная карта» на период до 2030 года. Минпромторг ранее сообщал РБК, что ее финансирование оценивается в 24,3 млрд руб.

Власти и НОВАТЭК направят на оборудование для СПГ почти ₽25 млрд
Бизнес
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

В НОВАТЭКе отмечают, что по всем направлениям «карты» уже имеется значительный задел, поскольку работа по импортозамещению оборудования для проектов СПГ началась еще в 2018 году. «Помимо освоения оборудования, работы по импортозамещению включают развитие таких направлений, как технологии сжижения и вспомогательных процессов, инжиниринг, строительство, стандартизация», — перечислили в компании.

«При сохранении текущих темпов работ по импортозамещению и при поддержке правительства по указанным направлениям считаем возможным достижение технологической независимости и конкурентоспособности по ключевым технологиям и оборудованию СПГ-производств к 2027–2028 годам», — оценили в НОВАТЭКе.

Правительство ранее неоднократно заявляло о планах повысить производство СПГ в стране до 100 млн т к 2030 году, то есть в три раза с прошлогодних 33 млн т. В планах также к 2035 году занять долю на мировом рынке в объеме 15–20% с текущих менее 10%. Однако достижение этих целей значительно усложнили санкции Запада. Так, в апреле 2022 года Евросоюз ввел запрет на поставку в Россию СПГ-оборудования. А осенью 2023 года еще более жесткие меры последовали со стороны США, включивших в SDN List конкретные проекты, в том числе «Арктик СПГ-2» компании НОВАТЭК.

Reuters сообщил о возможном сокращении масштабов «Арктик СПГ-2»
Бизнес
Фото:Павел Львов / РИА Новости

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что НОВАТЭК допускает сокращение проекта «Арктик СПГ-2» на фоне санкций, которые ограничили его доступ к судам ледового класса. По данным агентства, речь идет о том, что в проекте будет две технологические линии вместо трех запланированных. Вторая линия должна быть запущена в 2024 году, а третья — в 2026 году. Теперь идут обсуждения, что третья линия может быть использована для строительства на мурманском заводе СПГ, сообщает Reuters со ссылкой на источники. В НОВАТЭКе эту информацию не комментировали.

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Теги
Татьяна Киселева
НОВАТЭК СПГ технологии Импортозамещение локализация
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