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Финская Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС

Финляндия отозвала у регулятора заявку на лицензию для проекта «Ханхикиви», 34% в котором принадлежало «Росатому», вслед за разрывом контракта с российской компанией на само строительство. Он был подписан еще в 2013 году
Проектная площадка АЭС &laquo;Ханхикиви-1&raquo;
Проектная площадка АЭС «Ханхикиви-1» (Фото: Vesax Moilanen / Lehtikuva / ТАСС)

Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС «Ханхикиви-1» на берегу Ботнического залива, сообщается на сайте финской компании.

«Fennovoima 4 мая отозвала свою заявку на разрешение на строительство атомной электростанции «Ханхикиви-1», — заявила компания. Согласно сообщению работа по контракту на поставки завершена и Fennovoima сосредоточена на обслуживании площадки в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Контрактные работы с другими поставщиками компании продолжатся в течение следующих нескольких недель.

В начале мая Fennovoima разорвала контракт с RAOS Project, которая входит в «Росатом», на строительство «Ханхикиви-1». Финская сторона пояснила, что военная операция на Украине «усугубила риски для проекта», а многие логистические цепочки оказались нарушены.

АЭС «Ханхикиви» была заложена в Пюхяйоки, на площадке велись подготовительные работы и ожидалась выдача лицензии финским регулятором. Контракт на ее строительство между Fennovoima Oy и «дочкой» «Росатома» был подписан в 2013 году. Энергоблок мощностью 1,2 ГВт должен был быть сооружен по российской технологии ВВЭР-1200. Общая стоимость проекта оценивалась в €7–7,5 млрд. Строительство задерживалось из-за согласований проектной документации с требованиями регулятора.

Fennovoima заявила, что решение о расторжении контракта далось ей нелегко и осознает негативное воздействие. Так, Fennovoima сообщила, что этот шаг окажет значительное влияние на ее сотрудников, поэтому она инициировала переговоры о смене всего персонала.

В пресс-службе «Росатома» тогда заявили, что оснований для решения финской компании разорвать контракт нет, российская сторона выполняла обязательства, а командная работа была отлажена. Российская корпорация отметила, что решение финской стороны было принято без детального обсуждения на уровне акционеров проекта, крупнейшим из которых (34%) является RAOS Voima Oy (принадлежит «Росатому»).

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
АЭС Ханхикиви «Росатом» Финляндия атомная электростанция
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