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«Росатом» разочаровало решение финской Fennovoima разорвать контракт

Макет АЭС &laquo;Ханхикиви&raquo;
Макет АЭС «Ханхикиви» (Фото: hanhikivi1.fi)

Решение заказчика строительства АЭС «Ханхикиви» в Финляндии компании Fennovoima расторгнуть контракт вызывает искреннее разочарование. Об этом говорится в сообщении «Росатома», поступившем в РБК.

Этот шаг с финской стороны был сделан без детального обсуждения на уровне акционеров проекта, крупнейшим из которых (34%) является RAOS Voima Oy (принадлежит «Росатому»).

«Основания такого решения абсолютно непонятны. Проект прогрессирует, налажена командная работа заказчика и подрядчика, о чем акционерам компании и в СМИ неоднократно сообщал генеральный директор компании Fennovoima», — добавили в «Росатоме».

Финская Fennovoima разорвала контракт с «Росатомом» на строительство АЭС
Бизнес
Фото:fennovoima / Flickr

Материал дополняется. 

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Надежда Синцова, Виктория Тютина Виктория Тютина
Росатом АЭС Финляндия
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