«Росатом» разочаровало решение финской Fennovoima разорвать контракт
Решение заказчика строительства АЭС «Ханхикиви» в Финляндии компании Fennovoima расторгнуть контракт вызывает искреннее разочарование. Об этом говорится в сообщении «Росатома», поступившем в РБК.
Этот шаг с финской стороны был сделан без детального обсуждения на уровне акционеров проекта, крупнейшим из которых (34%) является RAOS Voima Oy (принадлежит «Росатому»).
«Основания такого решения абсолютно непонятны. Проект прогрессирует, налажена командная работа заказчика и подрядчика, о чем акционерам компании и в СМИ неоднократно сообщал генеральный директор компании Fennovoima», — добавили в «Росатоме».
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