Производители спецтехники попросили преференций из-за курса рубля

Власти прорабатывают возможность обязать зарубежных поставщиков при госзакупках давать скидки до 65% при конкуренции с российскими компаниями. Эту меру предложили производители спецтехники, которые не могут конкурировать с Китаем

Производители спецтехники предложили правительству повысить ценовой приоритет российских производителей при закупках госкомпаний из-за укрепления рубля. Об этом говорится в письме гендиректора ассоциации «Спецавтопром» (в нее входят производители дорожно-строительного оборудования, колесной и самоходной техники) Дениса Кудрявцева, которое он отправил 1 июля Юрию Борисову, на тот момент вице-премьеру по оборонной и гражданской промышленности (с 15 июля Борисов возглавил «Роскосмос», а его место в правительстве занял глава Минпромторга Денис Мантуров). У РБК есть копия письма, Кудрявцев подтвердил РБК его отправку.

В письме предлагается повысить приоритет по цене для российских поставщиков с 15 до 65% от стоимости товаров — такие скидки должны будут давать иностранные поставщики при конкуренции с производителями из России на госзакупках. Соответствующий проект постановления правительства Кудрявцев просит поручить разработать Минпромторгу и Минэкономразвития. В Минэкономразвития подтвердили, что получили такое поручение от правительства. Ведомство поддерживает меры, связанные с предоставлением приоритета при закупках российской дорожно-строительной техники. Однако увеличение приоритета до 65% требует дополнительного обоснования, полагают в Минэкономразвития.

Как работает ценовая преференция Если закупка госкомпании проходит в формате конкурса и в нем участвуют российские и зарубежные компании, то она при сопоставлении заявок рассматривает цену поставщика из России так, как будто он ее предложил на 15% ниже. При победе российского поставщика договор будет подписан по цене предложения без учета этой скидки. Если закупка проходит в формате аукциона и на ней побеждает зарубежный поставщик, то договор с ним подписывается со скидкой в 15%. Эта мера действует в России с 1 января 2017 года.

Может ли предложенная мера действовать только на дорожно-строительную технику или будет распространена на все закупки госкомпаний, как это предлагается в письме, в Минэкономразвития не комментируют. Окончательная позиция будет подготовлена только после совместной проработки этого вопроса с Минпромторгом, добавили там. В Минпромторге лишь отметили, что предложения прорабатываются.

Почему поставщикам понадобилась поддержка

Из-за высокого курса рубля по отношению к доллару США и «демпинговых цен» на иностранные товары в продажах дорожно-строительной техники в России сейчас доминирует техника иностранного, прежде всего китайского, производства, отмечает Кудрявцев в письме. По его словам, это «наносит непоправимый ущерб отрасли отечественного дорожно-строительного машиностроения». Текущего приоритета в 15% уже недостаточно для поддержки российских товаров, констатирует он.

Увеличение ценовых преференций может стать временной мерой, которая могла бы действовать «хотя бы полгода», пояснил Кудрявцев РБК. «За это время наши предприятия, которые по большей части стоят без работы, потому что китайская техника сейчас очень дешевая, могли бы пополнить оборотные средства, выпуская технику», — уверен он.

В «Спецавтопроме» предложили увеличить ценовой приоритет в четыре раза после сопоставления цен на китайскую и другую иностранную дорожно-строительную технику по отношению к технике российского производства при курсе доллара в 50–60 руб. Из-за падения импорта и ограничений ЦБ доллар торгуется в этом диапазоне с конца мая 2022 года. В начале года доллар торговался на Мосбирже в среднем за 75 руб. После начала боевых действий на Украине 24 февраля и введения санкций в отношении России курс российской валюты сильно упал и достигал 120 руб. за доллар.

Среди существующей спецтехники на российском рынке превалирует продукция из Европы и США. Например, в парках дорожных подрядчиков доля западной техники составляет 80–90%, говорили в госкомпании «Автодор». Но в марте крупные американские производители спецтехники Caterpillar и Deere заявили о приостановке поставок в Россию. Имеющаяся западная дорожно-строительная техника сможет проработать еще не больше трех лет, предупреждал в начале июля вице-премьер Марат Хуснуллин.