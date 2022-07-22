Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК Life
РБК+
Новая экономика
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Компании
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК Life
РБК+
Новая экономика
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 57,11 (+1,29) Инвестиции, 21 июл, 16:44
Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 56,48 (+1,63) Инвестиции, 21 июл, 16:44
Брилев перестал вести субботние «Вести» и ушел из руководства ВГТРК Технологии и медиа, 00:54
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 00:23
Производители спецтехники попросили преференций из-за курса рубля Бизнес, 00:01
Федотов против бывшей и «Спартак» против Галицкого. Главное к туру РПЛ Спорт, 00:00
Инфляция в мире ставит рекорды за 30–40 лет. Что важно знать Экономика, 00:00
МИД увидел последствия «санкционных упражнений» для глобальной экономики Политика, 21 июл, 23:58
Президентом Индии второй раз в истории стала женщина Политика, 21 июл, 23:47
Разработчик исключил российские клубы и сборную из игры FIFA 23 Спорт, 21 июл, 23:45
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минтруд предложил разрешить проверки бизнеса по жалобам сотрудников Бизнес, 21 июл, 23:36
СБУ предъявила обвинения судье, приговорившему к смерти иностранцев в ДНР Политика, 21 июл, 23:25
В Италии 25 сентября пройдут досрочные выборы в парламент Политика, 21 июл, 23:06
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 21 июл, 23:00
Рекордсмена Лиги чемпионов прооперировали после обнаружения опухоли яичка Спорт, 21 июл, 22:59
Россиянин вышел в космос с итальянкой Технологии и медиа, 21 июл, 22:57
Бизнес ,  
0 

Производители спецтехники попросили преференций из-за курса рубля

Производители дорожно-строительной техники попросили о преференциях из-за укрепления рубля
Власти прорабатывают возможность обязать зарубежных поставщиков при госзакупках давать скидки до 65% при конкуренции с российскими компаниями. Эту меру предложили производители спецтехники, которые не могут конкурировать с Китаем

Производители спецтехники предложили правительству повысить ценовой приоритет российских производителей при закупках госкомпаний из-за укрепления рубля. Об этом говорится в письме гендиректора ассоциации «Спецавтопром» (в нее входят производители дорожно-строительного оборудования, колесной и самоходной техники) Дениса Кудрявцева, которое он отправил 1 июля Юрию Борисову, на тот момент вице-премьеру по оборонной и гражданской промышленности (с 15 июля Борисов возглавил «Роскосмос», а его место в правительстве занял глава Минпромторга Денис Мантуров). У РБК есть копия письма, Кудрявцев подтвердил РБК его отправку.

В письме предлагается повысить приоритет по цене для российских поставщиков с 15 до 65% от стоимости товаров — такие скидки должны будут давать иностранные поставщики при конкуренции с производителями из России на госзакупках. Соответствующий проект постановления правительства Кудрявцев просит поручить разработать Минпромторгу и Минэкономразвития. В Минэкономразвития подтвердили, что получили такое поручение от правительства. Ведомство поддерживает меры, связанные с предоставлением приоритета при закупках российской дорожно-строительной техники. Однако увеличение приоритета до 65% требует дополнительного обоснования, полагают в Минэкономразвития.

Как работает ценовая преференция

Если закупка госкомпании проходит в формате конкурса и в нем участвуют российские и зарубежные компании, то она при сопоставлении заявок рассматривает цену поставщика из России так, как будто он ее предложил на 15% ниже. При победе российского поставщика договор будет подписан по цене предложения без учета этой скидки. Если закупка проходит в формате аукциона и на ней побеждает зарубежный поставщик, то договор с ним подписывается со скидкой в 15%. Эта мера действует в России с 1 января 2017 года.

Минпромторг назвал условие отмены параллельного импорта
Бизнес
Денис Мантуров

Может ли предложенная мера действовать только на дорожно-строительную технику или будет распространена на все закупки госкомпаний, как это предлагается в письме, в Минэкономразвития не комментируют. Окончательная позиция будет подготовлена только после совместной проработки этого вопроса с Минпромторгом, добавили там. В Минпромторге лишь отметили, что предложения прорабатываются.

Почему поставщикам понадобилась поддержка

Из-за высокого курса рубля по отношению к доллару США и «демпинговых цен» на иностранные товары в продажах дорожно-строительной техники в России сейчас доминирует техника иностранного, прежде всего китайского, производства, отмечает Кудрявцев в письме. По его словам, это «наносит непоправимый ущерб отрасли отечественного дорожно-строительного машиностроения». Текущего приоритета в 15% уже недостаточно для поддержки российских товаров, констатирует он.

Увеличение ценовых преференций может стать временной мерой, которая могла бы действовать «хотя бы полгода», пояснил Кудрявцев РБК. «За это время наши предприятия, которые по большей части стоят без работы, потому что китайская техника сейчас очень дешевая, могли бы пополнить оборотные средства, выпуская технику», — уверен он.

Выпуск части стройматериалов оказался на 100% зависим от западных станков
Бизнес
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

В «Спецавтопроме» предложили увеличить ценовой приоритет в четыре раза после сопоставления цен на китайскую и другую иностранную дорожно-строительную технику по отношению к технике российского производства при курсе доллара в 50–60 руб. Из-за падения импорта и ограничений ЦБ доллар торгуется в этом диапазоне с конца мая 2022 года. В начале года доллар торговался на Мосбирже в среднем за 75 руб. После начала боевых действий на Украине 24 февраля и введения санкций в отношении России курс российской валюты сильно упал и достигал 120 руб. за доллар.

Среди существующей спецтехники на российском рынке превалирует продукция из Европы и США. Например, в парках дорожных подрядчиков доля западной техники составляет 80–90%, говорили в госкомпании «Автодор». Но в марте крупные американские производители спецтехники Caterpillar и Deere заявили о приостановке поставок в Россию. Имеющаяся западная дорожно-строительная техника сможет проработать еще не больше трех лет, предупреждал в начале июля вице-премьер Марат Хуснуллин.

Авторы
Теги
Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова, Инна Сидоркова Инна Сидоркова
Строительство дорожное строительство техника Госзакупки
Материалы по теме
Греф назвал причины укрепления рубля
Финансы
Путин поручил привести российские дороги в порядок к 2028 году
Политика
Выпуск части стройматериалов оказался на 100% зависим от западных станков
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter