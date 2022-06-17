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Война санкций ,  
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Силуанов оценил избыточную массу валюты, давящую на курс рубля

Укрепление курса рубля происходит из-за «давления» на рынок избыточного предложения валюты в $130 млрд, сообщил РБК глава Минфина Антон Силуанов. Сумма складывается из падения импорта и приостановки действия бюджетного правила
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Укрепление курса рубля происходит под влиянием избыточного предложения валюты на рынке, которое оценивается Минфином в $130 млрд. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил глава ведомства Антон Силуанов. От отметил, что эта сумма складывается из падения импорта, а также последствий приостановки действия бюджетного правила, в рамках которого раньше стерилизовались сверхдоходы от нефтяного экспорта (при стоимости нефти выше $40 долл. за барр. в ценах 2017 года).  

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«Импорт упал на порядка $50 млрд, то есть часть валюты просто не уходит. Но, если бы у нас работало в этом году бюджетное правило, то мы бы часть валютных доходов в размере порядка $80 млрд стерилизовали бы. Сейчас этого не происходит. <...>Объем давления на рынок — $130 млрд», — подчеркнул Силуанов.

Рубль в начале марта после ввода жестких западных санкций, в том числе против валютных резервов ЦБ, резко ослаб и на максимуме торговался выше 120 руб. за долл. Однако затем, за счет ограничений ЦБ на валютные операции, а также из-за западных запретов на поставки товаров в Россию и проблем с логистикой, рубль начал укрепляться. Сейчас он торгуется на уровнях 56,6 руб. за долл. (по состоянию на 14:15 мск). Так дорого он не стоил с января 2018 года, следует из данных Мосбиржи.

Санкции сделали невозможной работу бюджетного правила
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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

По словам главы Минфина, в результате укрепления рубля экспортеры недополучают валютную выручку, а бюджет лишается части доходов. Импортеры, которые в обычной ситуации являются бенефициарами сильного курса, в условиях западных санкций не могут полностью реализовать его потенциал из-за логистических затруднений. Впрочем, они все равно найдут пути для развития бизнеса, уверен Силуанов.

«Сейчас в условиях крепкого курса импортеры сильно мотивированы. Поэтому все равно бизнес найдет свои пути, возможности обхода всех ограничений, всех логистических препон, которые нам ставят. Это вопрос времени», — считает министр.

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Силуанов представил концепцию нового бюджетного правила
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Антон Силуанов (в центре)

Он также подчеркнул, что давление на рубль может смягчить восстановление бюджетного правила, которое не действует с февраля 2022 года из-за заморозки государственных валютных резервов. В новых условиях Минфин планирует его модернизировать. «Мы хотим восстановить бюджетное правило с 2025 года. 2023-2024 сделать переходным периодом, с тем, чтобы мы могли плавно подойти к новым бюджетным принципам», — отметил Силуанов. 

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Элина Тихонова
курс рубля Силуанов Минфин

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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