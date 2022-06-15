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Бизнес ,  
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Выпуск части стройматериалов оказался на 100% зависим от западных станков

Производители определили список стройматериалов, на 100% зависимых от импортных станков
Выпуск половины всех видов основных стройматериалов на 70–100% зависит от оборудования из Европы и США, оценили российские производители. Если не найти им замену, то через 5 лет рынок может столкнуться с дефицитом, считают они
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Производство половины из всех видов стройматериалов в России зависит от импортного оборудования на 70% и более. Это следует из совместного исследования Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ, объединяет крупнейших российских производителей стройматериалов) и аналитического центра промышленности стройматериалов СМПРО. Презентацию результатов исследования РБК предоставили в НОПСМ.

Исследование основано на опросе 25 ассоциаций производителей стройматериалов, которые, в свою очередь, собирали данные непосредственно у производителей, пояснил исполнительный директор НОПСМ Антон Солон. Таким образом, по его словам, удалось охватить основную долю рынка.

Зависимость от импортного оборудования при производстве некоторых видов стройматериалов действительно есть, признают в пресс-службе Минпромторга.

Какие стройматериалы больше всего зависят от импортных станков

Авторы исследования проанализировали производства основных видов стройматериалов, — от цемента и арматуры до потолков и красок, всего в исследование вошли 26 позиций. Зависимость от импортного оборудования 11 из них оказалась на уровне около 100%. Среди материалов, которые полностью производятся на иностранном оборудовании, — кирпич, плитка и керамогранит, сантехническая керамика, саморезы, герметики, газобетон и другие. Кроме того, на 90% зависят от импортного оборудования производители строительной химии, на 80% — сухих смесей, на 70% — минеральной изоляции. Производства остальных стройматериалов также существенно зависят от импортного оборудования, говорится в исследовании. Это преимущественно западное оборудование — из стран Европы и США, уточнил Солон.

Кроме зависимости от импортного оборудования в НОПСМ и СМПРО проанализировали ввоз различных стройматериалов в Россию. Самой большой доля импорта оказалась у фасадной клинкерной плитки (97%), саморезов и фасадного крепежа (85%), а также клеев и герметиков (80%). Доля импорта в составе строительных материалов в целом составляет лишь около 4%, говорят в Минпромторге.

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При производстве стройматериалов в России есть также зависимость от импортного сырья, свидетельствует исследование. Например, около 85% цветных пигментов в производстве красок привозится из-за границы, для монтажных пен нужно около 80% импортного сырья — это как компоненты для самой пены, так и фурнитура для аэрозольных баллонов.

Как зависимость от импортного оборудования повлияет на отрасль

Практически вся современная индустрия строительных материалов создана в последние 15–20 лет на западном оборудовании и западных комплектующих, они экологичные, энергоэффективные, дают низкую стоимость продукции, говорит исполнительный директор СМПРО Евгений Высоцкий. Советское машиностроение в этой области практически полностью прекратило существование, средства производства «ушли в утиль», потому что спроса на них не было, добавляет он. Зависимость от импортного оборудования в сфере производства стройматериалов — «колоссальная», согласен Александр Акимов, исполнительный директор ассоциации «Безопасность и качество» (объединяет почти 3,5 тыс. организаций, работающих в сфере строительства, ЖКХ, производства стройматериалов и оборудования). «Сейчас оборудование функционирует, есть его чертежи, но производить даже по образцам мы пока не можем»,— говорит он.

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Высокая зависимость от западных станков начнет ощущаться уже в этом году, а проблемы, связанные с ней, будут «нарастать валом», уверен Солон. При сохранении текущей ситуации через полгода-год из-за невозможности замены деталей начнет сокращаться производство и снижаться качество выпускаемой продукции, предупреждает Высоцкий.

Если не принимать никаких мер, то уже в 2025–2026 годах рынок почувствует острый дефицит стройматериалов, считает Акимов. «Через пять лет он будет критическим. Реализация национальных проектов и достижение плановых показателей окажутся под угрозой», — опасается Акимов. О том, что ситуация станет критичной в перспективе пяти лет, говорят и в НОПСМ. «Оборудование начнет выходить из эксплуатации, заместить его будет нечем. Это относится ко всей цепочке производства практически в каждой подотрасли, начиная от карьерной техники и заканчивая упаковкой продукции», — перечисляет Высоцкий.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

Сейчас из-за санкций, наложенных на Россию после начала военных действий на Украине 24 февраля, уже осложнены поставки комплектующих для обновления станков, а также их обслуживание. Современные производства, как правило, оснащены высокотехнологичным оборудованием, которое может диагностироваться дистанционно, без выезда специалистов из-за рубежа, поясняет Солон. Из-за того, что западные компании отказываются обслуживать производственное оборудование в России, специальные датчики, предназначенные для удаленного контроля, будут извлекать из станков, и станки «перестанут быть умными», прогнозирует Солон. «Затем оборудование нужно будет перепрограммировать, чтобы его смогли обслуживать отечественные специалисты. У нас хорошие специалисты, и они смогут это сделать, но, если говорить объективно, это определенное варварство, потому что обслуживание этого оборудования было задумано не так», — заключает Солон.

Как производители предлагают решать проблемы

Сейчас производители стройматериалов ищут пути замены западного оборудования. В НОПСМ полагают, что может произойти его замещение оборудованием из Белоруссии, Ирана, Индии, Китая.

Поставка аналогов из Китая не решит проблем, поскольку у производителей из этой страны не всегда хватает компетенций по тому или иному виду оборудования, считает гендиректор компании «Технониколь» Владимир Марков. Сейчас проблема с оборудованием и приборами для управления технологическими процессами есть практически по всем видам строительной продукции, отмечает он. «Технониколь» в своем инжиниринговом центре старается импортозамещать отдельные комплектующие, говорит Марков. «Ведем переговоры с потенциальными производителями приборов и компонентов. Однако производство отечественных аналогов в среднем можем занять от трех до пяти лет», — оценивает он.

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Фото:Mark Kolbe / Getty Images

Технический директор «Rockwool Россия» Денис Романов указывает, что пока компания не столкнулась с проблемами обновления оборудования, но прогнозирует сложности с доступностью запасных частей по мере его износа. На срок жизни оборудования, по его словам, может повлиять качество технического обслуживания, которое выполняется с применением как отечественных, так и зарубежных материалов. «По зарубежным материалам идет активный поиск аналогов, прежде всего на азиатских рынках. В целом на рынке есть успешные примеры, когда зарубежные материалы локализуются и используются отечественные аналоги», — добавляет Романов.

По словам Высоцкого, для решения проблемы зависимости от импорта необходимы «системные решения от государства», которые должны затронуть как налаживание собственного производства станков, так и развитие образования в этой области. «Сейчас у нас есть два-три года, за которые мы должны оценить возможности существующих производственных площадок и создать материально-техническую базу для производителей станкостроения и машиностроения», — говорит Акимов. Он также отмечает, что необходимо упростить процедуру ввоза комплектующих, обнулив таможенные пошлины, чтобы «создать критическую массу запасных частей» и поддерживать производителей оборудования, предоставляя им льготы и субсидии.

В пресс-службе Минпромторга считают, что решением может стать наращивание производственных возможностей российских производителей оборудования и техники, а также переориентация потребительского спроса на азиатский регион. В министерстве также подчеркивают, что создатели проектов по производству спецтехники и компонентов к ней могут рассчитывать на льготные кредиты Фонда развития промышленности, а Минпромторг компенсирует затраты предприятий на научные исследования и разработки при реализации инвестпроектов по выпуску машин и оборудования, в том числе и для производства строительных материалов.

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Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
стройматериалы производство

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