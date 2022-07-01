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Сергей Иванов предупредил о запасах самолетов на три-четыре года

Запасов авиационной техники России хватит на 3-4 года, сообщил спецпредставитель президента Сергей Иванов. По его словам, это же относится к другой транспортной технике, и думать, что с этим делать, нужно уже сейчас
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Запасов дорожной и авиационной техники в России хватит на три-четыре года, заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передает корреспондент РБК.

«Правильно было упомянуто [вице-премьером Маратом Хуснуллиным], три-четыре года мы еще на старых запасах проживем: дорожной техники, авиационной техники, других средств транспортного машиностроения. Но уже сейчас надо думать, что будет через три-четыре года», — сказал Иванов.

Ранее во время заседания итоговой коллегии Минтранса за 2021 год Хуснуллин сообщил, что в России возникли проблемы с дорожно-строительной техникой. «Еще год-два, может три, проедем, а дальше надо думать, что делать с техникой, на которой мы сегодня работаем», — сказал вице-премьер.

После начала военной спецоперации на Украине западные страны ввели несколько пакетов санкций против российской авиационной отрасли. В частности, Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.

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Фото:Роман Пименов / ТАСС


Запрет распространяется в том числе на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Кроме того, отдельный регламент ЕС, детализирующий санкционный режим, предусматривает, что в Россию запрещена продажа, поставка, передача, экспорт для любых организаций товаров и технологий, предназначенных для использования в авиации или космической индустрии. Эмбарго относится ко всем товарам из группы 88 товарной номенклатуры «Летательные аппараты, космические аппараты и их части». Запрещается оказание любых страховых или перестраховочных услуг в отношении европейских самолетов в России, а также услуг по ремонту, модификации, устранению дефектов в отношении европейских самолетов.

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Фото:NurPhoto / Getty Images

К запрету на поставки авиационной и космической техники присоединились Великобритания и другие западные страны.

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Поддержку и техническое обслуживание российских авиакомпаний и поставки им запчастей прекратили Boeing, Airbus, а также производители моторов для самолетов, в том числе CFM International, который поставляет двигатели для самолетов этих авиакомпаний, а также для российских самолетов Superjet.

Вице-премьер Сергей Борисов в середине июня говорил, что на организацию серийного производства самолетов на замену импортных уйдет от трех до пяти лет.

О приостановке или прекращении поставок в Россию также объявили производители техники Bosch, John Deere, Komatsu, Caterpillar, Scania, Volvo Trucks, Volkswagen и MAN, Renault Trucks, Mercedes-Benz и другие.

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Наталья Демченко Наталья Демченко
Сергей Иванов санкции самолеты запчасти ремонт
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