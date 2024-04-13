В Австрии подготовили законопроект о прекращении импорта российского газа

В Минэнерго Австрии предложили свести к нулю поставки газа из России к 2028 году

Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер подготовила законопроект, который предусматривает полный отказ от российского газа, сообщает австрийская газета Kleine Zeitung.

Как пишет издание, министр предлагает снизить долю импорта газа из России до нуля процентов в 2027-2028 «газовом году».

В феврале Гевесслер заявила, что намерена изучить варианты выхода из долгосрочных контрактных соглашений о поставках газа между австрийской нефтегазовой компанией OMV и российским «Газпромом». «Если поставщики газа не будут действовать самостоятельно на либерализованном газовом рынке, то это потребует законодательных мер», — отметила тогда министр.

По данным Kleine Zeitung, в декабре 2023 года 98% импорта газа в Австрии приходилось на Россию, в январе 2024 этот показатель составил 97%, в феврале — 87%.

По законопроекту, с 2024-2025 «газового года» каждый поставщик в Австрии будет обязан «продемонстрировать увеличение доли природного газа, не относящегося к России». В первый год доля российского газа может составлять до 60%, потом этот показатель должен постепенно уменьшаться.

Чтобы законопроект был принят, он должен набрать минимум две трети голосов в Национальном совете Австрии (нижняя палата парламента), а также получить одобрение от Австрийской народной партии, пишет Kleine Zeitung.

Согласно программе RePowerEU все страны ЕС к 2027 году обязаны целиком отказаться от российского газа.