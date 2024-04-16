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Суд запретил «дочке» OMV вести спор за рубежом с «Газпромом»

Суд запретил подразделению OMV вести разбирательство с «Газпромом» за рубежом
Суд запретил «дочке» австрийской нефтегазовой OMV вести спор с «Газпромом» за рубежом. С соответствующим иском компания обратилась 22 марта
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Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск «Газпрома» к компании OMV Exploration & Production о запрете продолжать разбирательство в зарубежном арбитраже и взыскании средств в случае неисполнения соответствующего определения суда, следует из материалов в картотеке арбитражных дел. Компания входит в австрийскую нефтегазовую OMV.

22 марта «Газпром» обратился с иском в суд к «дочке» австрийской нефтегазовой компании OMV. В документе в качестве заинтересованного лица также указана Gazprom Sakhalin Holdings B.V. Это нидерландская «дочка» «Газпрома», которую компания решила ликвидировать 15 апреля; аналогичное решение было принято и для Gazprom Finance B.V.

С 2022 года прекратило действие соглашение между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения.

Австрия продолжает импортировать газ из России. OMV в феврале заявляла, что для отказа от поставок российского ресурса необходимо подготовить правовую основу. Так компания прокомментировала предложение главы Минэнерго Австрии Леоноры Гевесслер об изучении вариантов разрыва контрактов на поставки газа между OMV и «Газпромом», которые действуют до 2040 года. Контракт был подписан в 2018-м.

«Газпром» подал иск к австрийской OMV
Бизнес
Фото:Manfred Schmidt / imageBROKER.com / Global Look Press

В октябре глава OMV Альфред Штерн заявил, что компания нашла альтернативные маршруты, которые позволят полностью заменить российский газ, если поставки через Украину остановятся. В январе он говорил о риске остановки российского транзита.

Действие контракта (подписан в конце 2019-го) между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце 2024 года. В соглашении было указано, что российская компания прокачивает за пять лет через Украину 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м каждый следующий год.

В марте 2022 года OMV отказалась от новых инвестиций в российские проекты и заявила, что намерена пересмотреть свою долю в Южно-Русском месторождении. Проектная мощность объекта составляет 25 млрд куб. м газа в год, а запасы — более 1 трлн куб. м газа и более 50 млн т нефти и газового конденсата.

OMV обеспечивает примерно 30% газового рынка Австрии. Она участвовала в проекте Южно-Русского месторождения. Оператором проекта выступает «Севернефтегазпром». В состав его акционеров входили «Газпром» (доля экономического участия 40%), а также дочерние структуры BASF — Wintershall Holding (35%) и OMV — OMV Exploration & Production (25%). Однако в декабре президент России Владимир Путин подписал указы, согласно которым Wintershall и OMV потеряли свои права в компаниях, занимавшихся разработкой Южно-Русского месторождения и ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

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