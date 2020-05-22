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Пандемия коронавируса ,  
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Половина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой

Более половины опрошенных (62,2%) оценили шанс выживания своих компаний в 50% и ниже. Поддержкой бизнеса со стороны федеральных властей в условиях эпидемии коронавируса довольны лишь 6,6% респондентов
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса — 53% — охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть в распоряжении РБК).

Более половины респондентов (62,2%) оценили шанс выживания своей компании в 50% и ниже. О том, что они полностью уверены в том, что их предприятие продолжит работу, заявили 13,4% опрошенных.

В мониторинге, проведенном 19 мая, участвовали 2055 компаний из всех российских регионов. О частичном возобновлении деятельности сообщили 32% из них, а 35,7% респондентов ответили, что работа их компании по-прежнему остановлена.

Действия федерального правительства по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса скорее отрицательно или отрицательно оценили более половины опрошенных — 55,1%. Положительно к мерам властей отнеслись 6,6%, скорее положительно — 21,2%.

Среди основных проблем, с которым столкнулся их бизнес, 52,4% участников исследования назвали невозможность платить зарплату сотрудникам и налоги на оплату труда. На втором месте оказались сложности с оплатой аренды — 42,8%, а о систематических неплатежах со стороны контрагентов сообщили 39,1%.

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Экономика
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Правительство представило первый пакет мер поддержки экономики из-за коронавируса 16 марта. Власти решили в том числе создать антикризисный фонд в размере 300 млрд руб. и предоставить торговым предприятиям льготные кредиты для формирования запаса товаров первой необходимости. По оценке кабмина, по состоянию на 21 апреля сумма помощи в рамках двух пакетов составила 2,1 трлн руб. Как сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, правительство готовит третий и четвертый пакеты мер.

Перечень наиболее пострадавших от вызванного пандемией коронавируса кризиса отраслей власти утвердили 6 апреля. В список вошли девять разделов: в частности, авиаперевозки, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность в сфере туризма. Позже перечень был дополнен, в него в том числе добавили музеи, зоопарки и торговлю одеждой.

7 мая глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что меры поддержки для бизнеса недостаточны, и предложил распространить поддержку не только на предприятия из пострадавших отраслей, но и на весь малый и средний бизнес. По его мнению, правительство должно выделить в рамках помощи экономике еще как минимум 1 трлн руб.

Авторы: Виктория Полякова, Юлия Старостина
Теги: малый и средний бизнес, опрос, поддержка экономики
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