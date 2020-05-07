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Антикризисные меры ,  
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Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес

Меры поддержки нужно ввести для всего малого и среднего бизнеса, заявил Кудрин. Такое решение «удвоит и утроит» объем выделяемой помощи таким компаниям, но сейчас оно необходимо, отметил глава Счетной палаты
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция». По его словам, правительство должно направить на поддержку экономики еще как минимум 1 трлн руб.

«Я, например, за то, чтобы расширить меры поддержки для малого и среднего бизнеса не только по пострадавшим отраслям, а на весь малый и средний бизнес. Да, это удвоит и утроит объем поддержки по этой категории предприятий, но сегодня на это надо пойти», — заявил Кудрин.

Однако выдавать эти средства всем «поголовно» нельзя, так как это будет неэффективно «с точки зрения расходования средств, которых не так много», отметил Кудрин. «Нужно сконцентрировать эту помощь на тех, кто именно страдает», — заявил он.

Кудрин допустил падение экономики России на 8% в 2020 году
Экономика
Алексей Кудрин

Кабмин уже принял два пакета мер по поддержке экономики. Первый правительство представило в середине марта. Власти решили создать антикризисный фонд в размере 300 млрд руб., предоставить торговым предприятиям льготные кредиты для формирования запаса товаров первой необходимости, а также анонсировали другие меры.

Через месяц президент России Владимир Путин объявил о втором пакете мер. В рамках него малый и средний бизнес из пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей получит гранты для выплат сотрудникам в размере МРОТ на одного человека при сохранении 90% занятости в компаниях. Системообразующим предприятиям же предоставят льготные кредиты на пополнение оборотных средств, а авиакомпании получат 23 млрд руб.

21 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что правительство уже готовит третий и четвертый пакеты мер.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: Алексей Кудрин, малый бизнес
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