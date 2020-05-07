Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес

Меры поддержки нужно ввести для всего малого и среднего бизнеса, заявил Кудрин. Такое решение «удвоит и утроит» объем выделяемой помощи таким компаниям, но сейчас оно необходимо, отметил глава Счетной палаты

Алексей Кудрин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция». По его словам, правительство должно направить на поддержку экономики еще как минимум 1 трлн руб.

«Я, например, за то, чтобы расширить меры поддержки для малого и среднего бизнеса не только по пострадавшим отраслям, а на весь малый и средний бизнес. Да, это удвоит и утроит объем поддержки по этой категории предприятий, но сегодня на это надо пойти», — заявил Кудрин.

Однако выдавать эти средства всем «поголовно» нельзя, так как это будет неэффективно «с точки зрения расходования средств, которых не так много», отметил Кудрин. «Нужно сконцентрировать эту помощь на тех, кто именно страдает», — заявил он.

Кабмин уже принял два пакета мер по поддержке экономики. Первый правительство представило в середине марта. Власти решили создать антикризисный фонд в размере 300 млрд руб., предоставить торговым предприятиям льготные кредиты для формирования запаса товаров первой необходимости, а также анонсировали другие меры.