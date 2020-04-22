Эксперты зафиксировали резкий рост оборота онлайн-чаевых курьерам

По словам сооснователя и гендиректора CloudPayments Дмитрия Спиридонова, безналичные платежи стали не только «правилом хорошего тона», но и благодарностью за обслуживание тем, «кто рискуя своей жизнью и здоровьем, сохраняет наши». «Среди комментариев, которые отправляют курьерам вместе с чаевыми, часто встречаются актуальные «карантинные», например: «Спасибо! Родители довольны, что вы были в маске и перчатках!», «Спасибо, что работаете в это тяжелое время», «Спасибо за хорошую работу в нехорошее время», — сказал Спиридонов.

Спиридонов отмечает, что безналичная передача чаевых безопасней и зачатую удобней в сложившихся обстоятельствах. «С помощью сервиса CloudTips пользователь может поблагодарить не только курьера, но и сборщика продуктов — того главного человека, который ходит и выбирает максимально свежее молоко, красивые фрукты и мягкий хлеб. Также курьер может сгенерировать свой личный QR-код через сервис CloudTips и разместить его, где угодно: на визитке, одежде и т.д. В нынешней ситуации наличных в обороте почти нет, а онлайн-чаевые — это просто и безопасно», — объяснил он. Кроме того, курьеров благодарят за то, что они принимают риски на себя: человек может никуда не выходить, особенно если он в группе риска, и люди благодарят тех, кто о них заботится, говорит Спиридонов.

В приложении сервиса доставки еды Delivery Club функцию с чаевыми для курьеров ввели в начале марте. В апреле в сервисе заявили, что удвоят вознаграждение для курьеров. Получать его они будут в конце месяца. С марта без использования наличных также можно перевести чаевые курьерам «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавки».

Летом 2019 года Visa в сотрудничестве с «Русским стандартом» запустила платформу для безналичных чаевых. Официант вводит в POS-терминале нужную сумму, а посетитель заведения прикладывает карту для списания денег. В январе этого года работу над похожей платформой начал Mastercard. В платежной системе отмечали, что создают сервис самостоятельно и к нему могут присоединиться все желающие банки. Запустить платформу планировали до конца 2020 года.

В марте Роспотребнадзор со ссылкой на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) советовал не использовать наличные деньги из-за риска передачи инфекции. Если наличные все же пришлось взять в руки, нужно воспользоваться дезинфицирующими средствами и не трогать лицо. Отказаться от наличных советовал и глава Сбербанка Герман Греф. ЦБ рекомендовал банкам перед выдачей или загрузкой денег в банкоматы выдерживать определенный срок, чтобы вирус на банкнотах гарантированно погиб. Регулятор посоветовал перенастроить банкоматы-ресайклеры, которые работают в режиме рециркуляции (с выдачей денег, внесенных одним клиентом, другому, без их промежуточной изъятия банком) и проводить их регулярную дезинфекцию.