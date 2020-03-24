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Пандемия коронавируса ,  
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ЦБ рекомендовал ограничить выдачу денег через банкоматы с рециркуляцией

Банкоматы-ресайклеры, работающие на выдачу и прием наличных, могут быть менее безопасны в условиях пандемии, считает ЦБ. Регулятор просит банки ограничить функционал таких устройств и принять другие санитарные меры
Фото: Евгений Леонов / ТАСС

Банк России выпустил рекомендации для банков, чтобы не допустить распространения коронавируса через банкноты. Они опубликованы на сайте регулятора.

Перед выдачей клиентам или загрузкой в банкоматы и терминалы наличных денег ЦБ предлагает кредитным организациям выдержать их в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса. Сам Банк России выдерживает банкноты без обращения до 14 дней, что гарантирует гибель вируса, и выдает их кредитным организациям «чистыми». Банкам следует выдерживать купюры в хранилищах до новой загрузки в банкоматы в течение трех-четырех дней.

Однако часть банкоматов и терминалов работают в режиме рециркуляции, когда внесенные одним клиентом банкноты тут же выдаются другому. ЦБ рекомендует банкам ограничить работу таких устройств: они должны работать или только на прием, или только на выдачу.

ЦБ также рекомендовал проводить дезинфекцию банкоматов и терминалов, независимо от их функционала.

Банки должны обезопасить обращение наличных и в отделениях, следует из информационного письма ЦБ. Сотрудникам следует принимать документы, денежные знаки или ценности от клиентов и инкассаторов, надев индивидуальные средства защиты — маски и перчатки. Устройства для пересчета наличных, как и помещения для работы с документами и ценностями, должны регулярно дезинфицироваться.

РБК направил запрос в крупнейшие банки и ЦБ. Кредитные организации уже начали менять работу своих отделений из-за распространения коронавируса.

Крупнейшие банки начали менять режим работы отделений из-за коронавируса
Финансы

В большинстве крупнейших банков, опрошенных РБК, сообщили, что в офисах участились уборки и усилились меры дезинфекции. Персоналу предоставляются медицинские маски, а также перчатки для работы с наличными.

Авторы: Владислав Гордеев, Юлия Кошкина
Теги: ЦБ, Центробанк, банкоматы
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