Mastercard вслед за Visa запустит платформу для «электронных чаевых»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 61,8 (-0,15) Quote, 24 янв, 13:57
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 68,29 (-0,39) Quote, 24 янв, 13:57
В Иркутске госпитализировали китайца с подозрением на новый короновирус Общество, 10:11 В ДТП с участием трех машин в Воронеже погибли четыре человека Общество, 10:10 Под Астраханью произошел крупный пожар на складе с пластиком Общество, 10:03 Деньги без дураков: как не нужно инвестировать Quote, 10:00 МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре и гололедице Общество, 09:59 В Екатеринбурге загорелся склад в административном здании Общество, 09:49 Российская теннисистка победила вторую ракетку мира на Australian Open Спорт, 09:28 Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 20 человек Общество, 09:26 Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт вылета Общество, 09:20 Mastercard вслед за Visa запустит платформу для «электронных чаевых» Финансы, 09:00 Во Владивостоке загорелся продуктовый склад Общество, 08:58 Сурков решил уйти с госслужбы после смены курса по Украине Политика, 08:33 Восемь человек пострадали при пожаре в Новгородской области Общество, 08:27 СМИ сообщили о смерти врача в Ухане от нового типа коронавируса Общество, 08:18
Финансы ,  
0 

Mastercard вслед за Visa запустит платформу для «электронных чаевых»

Mastercard начала переговоры с российскими банками о присоединении к платформе для безналичной оплаты чаевых. Такие сервисы уже запустили Visa, Сбербанк и «Тинькофф», но конкуренции на рынке, где львиная доля у наличных, пока нет
Mastercard MA $326,56 +0,91% Купить
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Международная платежная система Mastercard работает над запуском в России платформы для приема безналичных чаевых, рассказали РБК три источника в банковской сфере. По информации двух из них, Mastercard ведет с банками переговоры о присоединении к проекту и обсуждает технические детали построения платформы.

Похожую платформу летом 2019 года запустила платежная система Visa. Она разработана совместно с «Русским стандартом», и другие банки в ней не участвуют.

Mastercard создает сервис самостоятельно, поэтому к нему смогут присоединиться все желающие банки, сказал один из собеседников РБК, уточнив, что платформу планируется запустить до конца 2020 года. Способ оставления чаевых может быть похож на тот, который реализован у Visa: официант вводит на POS-терминале нужную сумму, а посетитель кафе просто прикладывает к нему карту для списания денег, пояснил второй собеседник.

Платформа для чаевых от Mastercard с весны 2019 года работает на украинском платежном рынке: официант выбирает на платежном терминале опцию «оплата с чаевыми», вводит свой уникальный номер и сумму заказа. Затем терминал предлагает ввести 5, 10 или 15% от стоимости заказа или любую другую сумму на усмотрение самого клиента.

«Мы исследуем возможности реализации в России сервиса безналичной оплаты чаевых, чтобы держателям карт было так же быстро и удобно оставить вознаграждение, как и оплатить покупку», — сказал РБК представитель Mastercard. Он объяснил, что безналичная оплата становится все более популярной и доступной в самых разных торговых организациях.

Как платят безналичные чаевые в России

Сервис от Visa и банка «Русский стандарт» на конец 2019 года работал в Москве и регионах более чем в 100 ресторанах, кофейнях и барах, среди которых сети «Хлеб насущный» и «Шоколадница». Чтобы оставить чаевые с помощью этого сервиса, официанту необходимо ввести нужную сумму на терминале. Представитель Visa не стал комментировать планы по расширению своей платформы за счет подключения других банков: «Мы не комментируем подключение партнеров до их фактического присоединения к сервису».

Еще один сервис безналичных платежей — CloudTips — в октябре прошлого года запустил Тинькофф Банк. Аналогичная функция в том же месяце появилась и в приложении Сбербанка SberFood.

Рабочую встречу, посвященную подключению платформы Mastercard, уже провел Промсвязьбанк, рассказал замдиректора департамента электронного бизнеса банка Никита Хомутов. «Обсуждаем внутритехнологическую схему. Будем оценивать стоимость внедрения сервиса и более детально анализировать удобство для официантов», — сказал он. Альфа-банк, по словам его представителя, заинтересован в развитии сервиса электронных чаевых и в настоящее время изучает, какие решения готовят платежные системы. «Русский стандарт» сообщил, что готов поддержать появление новых удобных сервисов для россиян совместно с Mastercard. Газпромбанк ведет диалог с Mastercard на эту тему, но пока находится на стадии совместного анализа, пояснил представитель банка.

Предложения от Mastercard не получили Сбербанк, ВТБ и МКБ. Сбербанк не планирует в ближайшее время откликаться, если такое предложение поступит, так как развивает собственную платформу SberFood. В ВТБ и МКБ сообщили, что решение о присоединении к сервису Mastercard будет принято после получения и изучения информации о нем. ВТБ разрабатывает собственный сервис безналичных чаевых, рассказал руководитель департамента эквайринга, вице-президент банка Алексей Киричек. Тинькофф Банк будет развивать свой сервис CloudTips. 

Зачем нужны сервисы

Решение Mastercard о разработке собственной платформы чаевых в большей степени продиктовано развитием безналичных платежей, а не конкуренцией с Visa, считает глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. «Как таковой конкуренции между игроками, предоставляющими безналичные платежи, на этом рынке еще нет, так как это единственная сфера, где до сих пор преобладают наличные», — пояснила она.

Рынок чаевых оценивается в несколько десятков миллиардов рублей в месяц — инфраструктура приема электронных чаевых позволила бы привлечь эти объемы на рынок безналичных платежей, пояснил представитель Альфа-банка. Доля наличных платежей в сфере обслуживания сократилась, и в ресторанном бизнесе это уже привело к серьезным изменениям, в частности к снижению доходов у официантов, которые на 40% и более состоят из чаевых.

«Шоколадница» отмечает ежегодное снижение оборота наличных средств в ресторанном бизнесе. «Подобные платформы и разработки в любом случае будут иметь определенный успех, пусть и не сразу, а после того как пользователи апробируют и привыкнут к сервису», — отметили в пресс-службе сети кофеен. После запуска платформы от Visa в 30 точках Москвы объем чаевых не изменился — безналичные платежи в этих целях пока используют около 5% посетителей.

В Ginza Project не фиксируют влияния массового распространения безналичной оплаты на снижение объема чаевых, однако все чаще сталкиваются с просьбами клиентов оставить чаевые с помощью карты, рассказал партнер и гендиректор Ginza Project Moscow Максим Ползиков. Он заметил, что компания изучает имеющиеся решения для безналичной оплаты чаевых и планирует начать их интеграцию в ближайшее время.

Автор: Евгения Чернышова
При участии: Елена Сухорукова
Теги: Mastercard
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter