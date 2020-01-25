Mastercard вслед за Visa запустит платформу для «электронных чаевых»

Как платят безналичные чаевые в России
Сервис от Visa и банка «Русский стандарт» на конец 2019 года работал в Москве и регионах более чем в 100 ресторанах, кофейнях и барах, среди которых сети «Хлеб насущный» и «Шоколадница». Чтобы оставить чаевые с помощью этого сервиса, официанту необходимо ввести нужную сумму на терминале. Представитель Visa не стал комментировать планы по расширению своей платформы за счет подключения других банков: «Мы не комментируем подключение партнеров до их фактического присоединения к сервису».
Еще один сервис безналичных платежей — CloudTips — в октябре прошлого года запустил Тинькофф Банк. Аналогичная функция в том же месяце появилась и в приложении Сбербанка SberFood.
Рабочую встречу, посвященную подключению платформы Mastercard, уже провел Промсвязьбанк, рассказал замдиректора департамента электронного бизнеса банка Никита Хомутов. «Обсуждаем внутритехнологическую схему. Будем оценивать стоимость внедрения сервиса и более детально анализировать удобство для официантов», — сказал он. Альфа-банк, по словам его представителя, заинтересован в развитии сервиса электронных чаевых и в настоящее время изучает, какие решения готовят платежные системы. «Русский стандарт» сообщил, что готов поддержать появление новых удобных сервисов для россиян совместно с Mastercard. Газпромбанк ведет диалог с Mastercard на эту тему, но пока находится на стадии совместного анализа, пояснил представитель банка.
Предложения от Mastercard не получили Сбербанк, ВТБ и МКБ. Сбербанк не планирует в ближайшее время откликаться, если такое предложение поступит, так как развивает собственную платформу SberFood. В ВТБ и МКБ сообщили, что решение о присоединении к сервису Mastercard будет принято после получения и изучения информации о нем. ВТБ разрабатывает собственный сервис безналичных чаевых, рассказал руководитель департамента эквайринга, вице-президент банка Алексей Киричек. Тинькофф Банк будет развивать свой сервис CloudTips.
Решение Mastercard о разработке собственной платформы чаевых в большей степени продиктовано развитием безналичных платежей, а не конкуренцией с Visa, считает глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. «Как таковой конкуренции между игроками, предоставляющими безналичные платежи, на этом рынке еще нет, так как это единственная сфера, где до сих пор преобладают наличные», — пояснила она.
Рынок чаевых оценивается в несколько десятков миллиардов рублей в месяц — инфраструктура приема электронных чаевых позволила бы привлечь эти объемы на рынок безналичных платежей, пояснил представитель Альфа-банка. Доля наличных платежей в сфере обслуживания сократилась, и в ресторанном бизнесе это уже привело к серьезным изменениям, в частности к снижению доходов у официантов, которые на 40% и более состоят из чаевых.
«Шоколадница» отмечает ежегодное снижение оборота наличных средств в ресторанном бизнесе. «Подобные платформы и разработки в любом случае будут иметь определенный успех, пусть и не сразу, а после того как пользователи апробируют и привыкнут к сервису», — отметили в пресс-службе сети кофеен. После запуска платформы от Visa в 30 точках Москвы объем чаевых не изменился — безналичные платежи в этих целях пока используют около 5% посетителей.
В Ginza Project не фиксируют влияния массового распространения безналичной оплаты на снижение объема чаевых, однако все чаще сталкиваются с просьбами клиентов оставить чаевые с помощью карты, рассказал партнер и гендиректор Ginza Project Moscow Максим Ползиков. Он заметил, что компания изучает имеющиеся решения для безналичной оплаты чаевых и планирует начать их интеграцию в ближайшее время.