Роспотребнадзор предупредил о возможной передаче COVID-19 через банкноты

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Из-за распространения коронавируса при использовании наличных денег необходимо мыть руки и не трогать лицо. Соответствующую рекомендацию дала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.



В сообщении отмечается, что ВОЗ не призывает прекратить использование наличных денег, но предостерегает, что они могут быть каналом передачи вирусов. На бумаге коронавирус может жить от трех до четырех дней, уточнили в организации.

Отмечается, что в случае оплаты картой также необходимо соблюдать правила дезинфекции при вводе пин-кодов. Поэтому самым безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, говорится в сообщении.





Ранее Роспотребнадзор рекомендовал дезинфицировать гаджеты после каждого посещения публичных мест и общественного транспорта. Кроме того, мобильные телефоны необходимо обрабатывать ежедневно вечером после рабочего дня, отметили в ведомстве.

По последним данным, в России зафиксировали 63 случая заражения коронавирусом.