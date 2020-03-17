Греф посоветовал россиянам меньше пользоваться наличными деньгами

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Россиянам стоит как можно меньше пользоваться наличными деньгами, а вместо них использовать бесконтактные платежи. Такую рекомендацию дал на интернет-конференции для журналистов глава Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент РБК.

По словам Грефа, на примере Китая стало понятно, что использование наличных бумажных денег способствует распространению заболевания.

«Как можно меньше пользоваться наличными в это время и использовать бесконтактные платежи», — посоветовал Греф, пояснив, что он обращается не только к клиентам банка, но и ко всем жителям страны. Он также порекомендовал не пользоваться банкоматами, а если без этого не обойтись — использовать перчатки или дезинфицирующие средства.

Глава Сбербанка рекомендовал не пользоваться банкоматами для тех услуг, где можно применить мобильный телефон. Если банкомат все же пришлось использовать для снятия наличных, необходимо следить за чистотой рук, продезинфицировать их или снимать деньги в перчатках, уточнил он.

15 марта не использовать наличные деньги во время пандемии коронавируса со ссылкой на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) советовал и Роспотребнадзор. Если наличные все же пришлось взять в руки, нужно воспользоваться дезинфицирующими средствами и не трогать лицо.