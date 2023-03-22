Bloomberg узнал о росте поставок шампанского в Россию на 182%

Bloomberg: поставки шампанских вин через Турцию в Россию выросли на 182% за год

Турция почти в три раза нарастила экспорт шампанского в Россию, одновременно нарастив закупки во Франции на 120%. Производители отметили, что прямой экспорт может быть осложнен из-за логистики и роста цен

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Экспорт шампанского из Франции в прошлом году вырос в ОАЭ на 75%, одновременно в Эмираты, а также в Турцию выросли потоки российских туристов (на 120%), следует из данных отраслевого объединения Comite Champagne. Параллельно, по информации Trade Data Monitor, за прошлый год экспорт шампанского из Турции в Россию вырос на 182%, пишет Bloomberg.

Trade Data Monitor не исключил, что многие закупающие вина страны могут реэкспортировать их в Россию.

О том, что наплыв россиян в ОАЭ и других государствах Персидского залива могут быть связаны с ростом продаж вин в этом регионе заявил сопредседатель объединения производителей шампанских вин L'Union des Maisons de Champagne Давид Шатийон.

По его словам, поставки вин в Россию не находятся под полным запретом, но Comite Champagne не получал запросов от производителей о сертификатах происхождения для поставок в Россию после 24 февраля 2022 года. Шатийон предположил, что производители могут не желать поставлять вина в Россию напрямую из-за сложностей с логистикой, оплатой, страхованием и рисками для репутации.

Евросоюз запретил поставлять в Россию вина дороже €300 в рамках четвертого пакет международных санкций. Бутылки с шампанским чаще всего стоят дешевле, отмечает Bloomberg. Прежде, в 2021 году, Россия была 13-м по объему рынком сбыта шампанских вин, импортировав 2,3 млн бутылок. В 2022-м она опустилась на 38-е место, поставки сократились более чем на 80% — производители отправили в Россию порядка 435 тыс. бутылок. Крупнейшими потребителями вин в мире являются Франция, США, Великобритания и Япония. Как писала FT в конце прошлого года, наибольшим спросом дома в Дубае стали пользоваться у россиян, европейцев, индийцев и азиатских финансистов.

В Евросоюзе прежде обратили внимание на резкий рост поставок санкционной продукции в соседние с Россией страны, причем эти же государства одновременно с этим нарастили экспорт в Россию. «Мы наблюдаем массовое сокращение торговых потоков из ЕС в Россию и необычные всплески торговли с другими третьими странами, особенно с теми, которые находятся в непосредственной близости от России», — говорил спецпосланник ЕС по санкционной политике Дэвид О'Салливан. По данным Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), это прежде всего относится к Турции, Армении, Казахстану, Киргизии странам Центральной Азии.

Турция в начале марта заблокировала экспорт в Россию санкционных товаров, но к концу марта ограничения на поставки европейских товаров были сняты. Как рассказали «Коммерсанту» участники рынка, и американскую продукцию можно было реэкспорировать, если указать любую другую стран в поле производятели товара.



