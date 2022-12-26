ЕС в августе-октябре увеличил поставки вина в Россию более чем на 40%

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
FT предупредила о первом за 3 года падении доходов Apple из-за Китая Бизнес, 01:09
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 01:03
Трамп назвал Байдена «умственно отсталым» Политика, 00:35
Handelsblatt сообщила о скором подорожании газа в Германии на 112% Экономика, 00:33
Валиева сдала титул, Трусова снялась. Реакция на итоги чемпионата России Спорт, 00:30
В Турции увидели «вскормленную французами змею» после протестов в Париже Политика, 00:18
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 00:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
11 туристических городов, где можно выгодно купить квартиру под сдачу Недвижимость, 00:10
ЦИАН назвал районы Москвы с самым дешевым жильем Недвижимость, 00:02
ЕС в августе-октябре увеличил поставки вина в Россию более чем на 40% Бизнес, 00:01
Медведев подвел итоги года и пообещал, что «будущее за нами» Политика, 25 дек, 23:43
Жителей города в США попросили кипятить питьевую воду из-за разрыва труб Общество, 25 дек, 23:43
Как коллекционировали классику в России: от Петра I до частных галерей РБК и Амарант, 25 дек, 23:29
В Турции заявили, что 45% вывезенного из Украины зерна доставили в Европу Политика, 25 дек, 23:05
Бизнес ,  
0 

ЕС в августе-октябре увеличил поставки вина в Россию более чем на 40%

Осенью 2022 года страны ЕС увеличили экспорт вина в Россию и завезли более 40% от объема всего прошлого сезона торговли вином. Укрепление рубля компенсировало провал импорта в начале года, но роста рынка эксперты пока не ждут

В августе—октябре 2022 года страны ЕС заметно нарастили поставки вина в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из торговой статистики Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии, которые изучил РБК.

За три месяца нового маркетингового года 2022/23 (речь идет о периоде в течение календарного года, на протяжении которого происходит продажа товаров определенного ассортимента), который начался в августе, страны ЕС экспортировали в Россию около 1 млн гл вина. Это на 43% больше объемов, которые были ввезены в августе—октябре годом ранее (701,5 тыс. гл). В статистике учитывались поставки тихих, игристых и прочих вин.

В целом за первые три месяца нового маркетингового года в Россию было ввезено 42,7% от того объема, который страны ЕС поставили на российский рынок за весь предыдущий маркетинговый год (12 месяцев с августа 2021-го по июль 2022 года) — 2,35 млн гл.

Двузначный прирост экспорта показали страны — крупнейшие поставщики: Франция (рост составил 89,5%), Германия (+78%), Италия (+58%), Латвия (+37,4%). В топ-5 по приросту поставок год к году вошли страны, которые до сих пор поставляли в Россию небольшие объемы вина. Лидером оказалась Австрия, чей экспорт вырос в шесть раз. Болгария увеличила поставки в пять раз, Хорватия нарастила экспорт почти в три раза, Эстония — на 133%, а Финляндия — на 132%.

ИНФОГРАФИКА

C чем связан рост поставок

ЕС — крупнейший поставщик вин в Россию. В 2021 году только на три страны — Италию, Испанию и Францию — приходилось около 50% от всего экспорта союза, который оценивался отраслевой ассоциацией Unione Italiana Vini на уровне 282,6 млн л (или 2,8 млн гл).

После начала специальной военной операции России на Украине ЕС в марте 2022 года в рамках четвертого пакета санкций запретил поставлять в Россию свои вина дороже €300 за штуку. От поставок своей продукции в Россию также решили воздержаться члены Союза виноделов Шампани. Ценовой порог не затронул основную массу поставлявшихся в Россию вин, но последствия антироссийских санкций изменили традиционное распределение импортных поставок вина в страну.

В 2022 году типичный для четвертого квартала всплеск в импорте винной продукции перед длинным праздничным сезоном сместился на несколько месяцев раньше, а в лидеры по динамике роста поставок выбились европейские страны, чьи объемы экспорта на отечественном рынке невелики. Рост поставок из стран ЕС, который можно было наблюдать в августе—октябре 2022 года, — «экстремальный компенсаторный пик», объясняет руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев. В первые дни марта, после начала специальной военной операции, крупнейшие импортеры из-за обвала рубля были вынуждены остановить поставки на несколько дней. Затем поставки возобновились, но импортеры столкнулись с рядом других проблем. В марте—апреле падение импорта алкоголя в Россию составило 30%, оценивает эксперт.

С конца февраля 2022 года возникли сложности с платежами иностранным компаниям и логистикой, напоминает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. «В мае—июне более-менее стабилизировались платежи, а в третьем квартале все начали наращивать ввоз. К июню валютные курсы опустились — все понимали, что это ненадолго и на дорогой рубль нужно покупать товар и расплачиваться по отсрочкам прежних платежей. А в октябре у нас уже все приехало», — объясняет Липилин.

«В обычные годы импортные поставки равномерно распределены в течение года, только к концу года компании наращивают их перед Новым годом», — говорит Ставцев. В этом году летом и осенью особенно активно наращивали поставки ретейлеры, которые не только хотели сформировать сток, но и были уверены, что смогут его продать. Сейчас ситуация с импортом выровнялась, однако по итогам 2022 года в общем объеме он потеряет около 5%, прогнозирует эксперт.

Шестикратное увеличение экспорта вина из Австрии в Россию может объясняться не только растущей популярностью ее рислингов, но и тем, что эта страна была одна из немногих в ЕС, с кем не прерывалось финансовое сообщение, полагает Липилин. Рост поставок вина из Латвии, Литвы, Эстонии, которые не относятся к винодельческим странам, опрошенных РБК участников рынка не удивляет, поскольку в Прибалтике сконцентрирована значительная часть логистических центров, через которые в Россию поставляется импортный алкоголь. Увеличение ввоза вин из Финляндии и Хорватии может объясняться попыткой обойти балтийские страны, где временно образовывался логистический коллапс, говорит один из участников рынка импортных поставок.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Авторы
Теги
Анна Левинская, Анна Захарова
Вино импорт санкции Евросоюз
Материалы по теме
Правительство не поддержало идею надписи «Алкоголь Вам враг!» на бутылке
Бизнес
Откуда Россия поставляет вино и что изменится из-за спецоперации
Бизнес
Минфин предложил установить минимальные розничные цены на весь алкоголь
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter