ЕС в августе-октябре увеличил поставки вина в Россию более чем на 40%

Осенью 2022 года страны ЕС увеличили экспорт вина в Россию и завезли более 40% от объема всего прошлого сезона торговли вином. Укрепление рубля компенсировало провал импорта в начале года, но роста рынка эксперты пока не ждут

В августе—октябре 2022 года страны ЕС заметно нарастили поставки вина в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из торговой статистики Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии, которые изучил РБК.

За три месяца нового маркетингового года 2022/23 (речь идет о периоде в течение календарного года, на протяжении которого происходит продажа товаров определенного ассортимента), который начался в августе, страны ЕС экспортировали в Россию около 1 млн гл вина. Это на 43% больше объемов, которые были ввезены в августе—октябре годом ранее (701,5 тыс. гл). В статистике учитывались поставки тихих, игристых и прочих вин.

В целом за первые три месяца нового маркетингового года в Россию было ввезено 42,7% от того объема, который страны ЕС поставили на российский рынок за весь предыдущий маркетинговый год (12 месяцев с августа 2021-го по июль 2022 года) — 2,35 млн гл.

Двузначный прирост экспорта показали страны — крупнейшие поставщики: Франция (рост составил 89,5%), Германия (+78%), Италия (+58%), Латвия (+37,4%). В топ-5 по приросту поставок год к году вошли страны, которые до сих пор поставляли в Россию небольшие объемы вина. Лидером оказалась Австрия, чей экспорт вырос в шесть раз. Болгария увеличила поставки в пять раз, Хорватия нарастила экспорт почти в три раза, Эстония — на 133%, а Финляндия — на 132%.

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C чем связан рост поставок

ЕС — крупнейший поставщик вин в Россию. В 2021 году только на три страны — Италию, Испанию и Францию — приходилось около 50% от всего экспорта союза, который оценивался отраслевой ассоциацией Unione Italiana Vini на уровне 282,6 млн л (или 2,8 млн гл).

После начала специальной военной операции России на Украине ЕС в марте 2022 года в рамках четвертого пакета санкций запретил поставлять в Россию свои вина дороже €300 за штуку. От поставок своей продукции в Россию также решили воздержаться члены Союза виноделов Шампани. Ценовой порог не затронул основную массу поставлявшихся в Россию вин, но последствия антироссийских санкций изменили традиционное распределение импортных поставок вина в страну.

В 2022 году типичный для четвертого квартала всплеск в импорте винной продукции перед длинным праздничным сезоном сместился на несколько месяцев раньше, а в лидеры по динамике роста поставок выбились европейские страны, чьи объемы экспорта на отечественном рынке невелики. Рост поставок из стран ЕС, который можно было наблюдать в августе—октябре 2022 года, — «экстремальный компенсаторный пик», объясняет руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев. В первые дни марта, после начала специальной военной операции, крупнейшие импортеры из-за обвала рубля были вынуждены остановить поставки на несколько дней. Затем поставки возобновились, но импортеры столкнулись с рядом других проблем. В марте—апреле падение импорта алкоголя в Россию составило 30%, оценивает эксперт.

С конца февраля 2022 года возникли сложности с платежами иностранным компаниям и логистикой, напоминает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. «В мае—июне более-менее стабилизировались платежи, а в третьем квартале все начали наращивать ввоз. К июню валютные курсы опустились — все понимали, что это ненадолго и на дорогой рубль нужно покупать товар и расплачиваться по отсрочкам прежних платежей. А в октябре у нас уже все приехало», — объясняет Липилин.

«В обычные годы импортные поставки равномерно распределены в течение года, только к концу года компании наращивают их перед Новым годом», — говорит Ставцев. В этом году летом и осенью особенно активно наращивали поставки ретейлеры, которые не только хотели сформировать сток, но и были уверены, что смогут его продать. Сейчас ситуация с импортом выровнялась, однако по итогам 2022 года в общем объеме он потеряет около 5%, прогнозирует эксперт.

Шестикратное увеличение экспорта вина из Австрии в Россию может объясняться не только растущей популярностью ее рислингов, но и тем, что эта страна была одна из немногих в ЕС, с кем не прерывалось финансовое сообщение, полагает Липилин. Рост поставок вина из Латвии, Литвы, Эстонии, которые не относятся к винодельческим странам, опрошенных РБК участников рынка не удивляет, поскольку в Прибалтике сконцентрирована значительная часть логистических центров, через которые в Россию поставляется импортный алкоголь. Увеличение ввоза вин из Финляндии и Хорватии может объясняться попыткой обойти балтийские страны, где временно образовывался логистический коллапс, говорит один из участников рынка импортных поставок.