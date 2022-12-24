FT назвал основных конкурентов россиян за жилье в Дубае

Чаще всего дома в Дубае покупают европейцы, финансисты из Азии, индийцы и россияне, повышение спроса привело к резкому подорожанию недвижимости. Миллионеры и миллиардеры рассматривают ОАЭ как постоянное место жительства

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Дубай стал одним из регионов мира, который «чрезвычайно хорошо» справился с пандемией коронавируса, что прославило его в мире и вызвало приток состоятельных эмигрантов, желающих приобрести недвижимость. Об этом Financial Times заявил исполнительный директор девелоперской компании Kerzner International Филипп Зубер.

FT пишет, что чаще всего покупателями элитного жилья в Дубае становятся россияне, для которых ОАЭ осталась в числе немногих стран, охотно принимающих их в качестве туристов на фоне боевых действий на Украине; европейцы, стремящиеся к теплому климату и низким налогам; азиатские финансисты, недовольные коронавирусными ограничениями в Азии; индийцы, для которых в Дубае действует новая привлекательная программа для долгосрочного проживания.

Комплекс Atlantis The Royal, построенный Kerzner International, стал одной из достопримечательностей искусственного острова Пальма Джумейра, цены на квартиры в ней в последние годы резко выросли. Семь лет назад квартиру с двумя спальнями можно было приобрести за 5,5 млн дирхамов ($1,5 млн), однако после пандемии спрос стремительно увеличился, и один из трехэтажных пентхаусов Atlantis The Royal был продан за 180 миллионов дирхамов.

Количество сделок с недвижимостью с начала года побило рекорд, установленный за аналогичный период в 2009 году, а арендная плата за этот срок выросла более чем на четверть, следует из данных агентства по недвижимости CBRE. Брокерская фирма Unique Properties считает, что стоимость элитной недвижимости в Дубае в следующем году продолжит расти, поднявшись на 13,5%.

«Дубай всегда привлекал миллионеров и миллиардеров, но теперь они переезжают сюда на долгий срок и хотят самые большие и лучшие дома», — рассказал исполнительный партнер Luxhabitat Sotheby's International Realty Ли Борг.

В ОАЭ действует программа, которая предоставляет иностранцам ПМЖ, если они инвестируют не менее 10 млн дирхамов (примерно $2,7 млн) в местную компанию или инвестиционный фонд. В январе 2021 года в Эмиратах ввели схему получения гражданства через инвестиции в собственность.

Forbes писал о возросшем интересе российских миллиардеров в покупке жилья в Дубае еще в апреле, указав, что бизнесмены рассматривают ОАЭ в качестве места для полноценного проживания. Генеральный директор брокерской компании Driven Properties Абдулла Аладжаджа тогда рассказал, что чистая стоимость приобретаемой россиянами недвижимости в Дубае в первом квартале этого года выросла на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дубайское агентство недвижимости Betterhomes сообщало в июле о росте продаж квартир на 60% за первую половину этого года. За первые шесть месяцев 2022 года было продано жилья на общую сумму, которая на 85% больше, чем за тот же период годом ранее. Чаще всего квартиры и дома в городе покупали граждане Индии, Великобритании, Италии и России, число россиян среди покупателей выросло на 164% по сравнению с первой половиной 2021 года.