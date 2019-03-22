СМИ узнали о планах Boeing установить системы предупреждения на 737 MAX

Компания планирует оснастить самолеты системой безопасности, предупреждающей о неполадках, которые могли стать причиной крушения Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Ранее СМИ сообщали об установке нового ПО на этих лайнерах

Самолет Boeing 737 MAX (Фото: Ted S. Warren / AP)

Boeing намерен устанавливать на своих самолетах модели 737 MAX сигнализацию, которая будет предупреждать пилотов о технических помехах, из-за которых могли разбиться лайнеры в Эфиопии и Индонезии. Об этом сообщают источники Reuters.

Внимание компании будет уделено системе управления полетом MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которую стали устанавливать на 737 MAX два года назад.​

Ранее источники агентства сообщали, что Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для самолетов 737 Max. Речь шла об обновлении противостопорных систем и пилотных дисплеев.

Компания Boeing 15 марта приостановила поставки самолетов 737 MAX после того, как в Эфиопии разбился лайнер этой модели. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился практически сразу после вылета из аэропорта Аддис-Абебы, жертвами крушения стали 157 человек, в том числе трое россиян. Власти Эфиопии направили во Францию на расшифровку речевой и параметрический самописцы.