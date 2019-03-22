СМИ узнали о планах Boeing установить системы предупреждения на 737 MAX

Boeing намерен устанавливать на своих самолетах модели 737 MAX сигнализацию, которая будет предупреждать пилотов о технических помехах, из-за которых могли разбиться лайнеры в Эфиопии и Индонезии. Об этом сообщают источники Reuters.
Внимание компании будет уделено системе управления полетом MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которую стали устанавливать на 737 MAX два года назад.
Ранее источники агентства сообщали, что Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для самолетов 737 Max. Речь шла об обновлении противостопорных систем и пилотных дисплеев.
Компания Boeing 15 марта приостановила поставки самолетов 737 MAX после того, как в Эфиопии разбился лайнер этой модели. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился практически сразу после вылета из аэропорта Аддис-Абебы, жертвами крушения стали 157 человек, в том числе трое россиян. Власти Эфиопии направили во Францию на расшифровку речевой и параметрический самописцы.