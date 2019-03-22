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Авиакатастрофа в Эфиопии ,  
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СМИ узнали о планах Boeing установить системы предупреждения на 737 MAX
Компания планирует оснастить самолеты системой безопасности, предупреждающей о неполадках, которые могли стать причиной крушения Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Ранее СМИ сообщали об установке нового ПО на этих лайнерах
Самолет Boeing 737 MAX (Фото: Ted S. Warren / AP)

Boeing намерен устанавливать на своих самолетах модели 737 MAX сигнализацию, которая будет предупреждать пилотов о технических помехах, из-за которых могли разбиться лайнеры в Эфиопии и Индонезии. Об этом сообщают источники Reuters.

Внимание компании будет уделено системе управления полетом MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которую стали устанавливать на 737 MAX два года назад.​

Ранее источники агентства сообщали, что Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для самолетов 737 Max. Речь шла об обновлении противостопорных систем и пилотных дисплеев.

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Компания Boeing 15 марта приостановила поставки самолетов 737 MAX после того, как в Эфиопии разбился лайнер этой модели. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился практически сразу после вылета из аэропорта Аддис-Абебы, жертвами крушения стали 157 человек, в том числе трое россиян. Власти Эфиопии направили во Францию на расшифровку речевой и параметрический самописцы.

В октябре прошлого года в Индонезии в авиакатастрофе с участием Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air погибли 189 человек. Индонезийские следователи называли причиной трагедии неверную настройку датчика скорости лайнера.

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В марте этого года стало известно содержание бортовых самописцев этого Boeing — пилоты сообщили о проблемах с управлением спустя две минуты после вылета из аэропорта Джакарты. Об этом стало сообщал Reuters.

В течение девяти минут автоматические системы опускали нос самолета для набора скорости и выхода из режима сваливания. Капитан воздушного судна попытался исправить ошибку автоматики, задирая нос самолета, но система не позволила ему это сделать. В результате пилотам не удалось справиться с управлением.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Boeing 737, авиакатастрофа, Эфиопия, Индонезия, самолеты, сигнализация
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