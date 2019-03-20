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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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СМИ раскрыли данные «черных ящиков» с разбившегося в Индонезии Boeing
Пилоты Boeing 737 MAX, разбившегося в октябре в Индонезии, пытались исправить ошибку электроники, уводившей самолет к земле. Перед самым концом капитан пытался найти решение проблемы в инструкции, но времени на это уже не было
Boeing 737 MAX (Фото: Dimas Ardian / Bloomberg)

Пилоты Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, разбившегося в октябре 2018 года перед крушением пытались свериться с руководством по эксплуатации, в поисках решения возникших проблем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с содержанием записи бортовых самописцев.

Boeing 737 MAX Lion Air разбился 29 октября вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Ранее данные с его самописцев не раскрывались. Как утверждают собеседники агентства, знакомые с записью, о проблемах с управлением второй пилот сообщил уже через две минуты после взлета. Он передал диспетчерам, что экипаж намерен поднять лайнер до высоты 1,5 км. Другой источник утверждает, что о проблеме диспетчерам сообщил капитан воздушного судна.

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В течение девяти следующих минут автоматика лайнера начала предупреждать пилотов об уходе самолета в режим сваливания. Электроника стала автоматически опускать нос самолета, для того, чтобы набрать скорость выйти из сваливания. Капитан пытался исправить ошибку электроники, задирая нос лайнера, однако автоматическая система управления не позволила ему это сделать. Агентство подчеркивает, что данные о переходе самолета в режим сваливания, которые показывались на дисплее у экипажа, были неверными.

Почти перед самым крушением капитан судна передал управление второму пилоту и начал пытаться найти решение проблемы в руководстве по эксплуатации. За минуту до крушения капитан обратился к диспетчерам и попросил их расчистить воздушное пространство под самолетом.

Второй пилот не смог справиться с управлением, и лайнер направился к земле. Капитан перед крушением замолчал, а его помощник индонезиец начал молиться Аллаху.

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Крушение Boeing 737 MAX в Индонезии унесло жизни 189 человек. Это было первое крушение новейшей модификации Boeing. О проблемах с управлением этим лайнером сообщали и другие пилоты. По данным бортового самописца, пилоты самолета Lion Air порядка 20 раз пытались выровнять самолет в борьбе с электроникой, клонившей лайнер к земле. В ноябре источники сообщили, что авиакорпорорация Boeing намерена обновить программное обеспечение лайнеров. Обновленное ПО должно было отключать систему MCAS, препятствующую задиранию носа самолета, если пилоты пытаются поднять нос в ручном режиме.

Однако 10 марта произошло второе крушение Boeing 737 MAX, в Эфиопии. Также, как и в случае с индонезийским самолетом, катастрофа произошла вскоре после вылета, а перед крушением пилоты сообщили диспетчерам о проблемах с управлением.

После этого многие страны, в том числе Россия, запретили полеты Boeing 737 MAX над своей территорией. 15 марта компания сообщила, что приостанавливает поставки этих лайнеров клиентам. 19 марта Boeing вновь пообещала обновить ПО лайнеров 737 MAX

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Boeing
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