СМИ раскрыли данные «черных ящиков» с разбившегося в Индонезии Boeing

Пилоты Boeing 737 MAX, разбившегося в октябре в Индонезии, пытались исправить ошибку электроники, уводившей самолет к земле. Перед самым концом капитан пытался найти решение проблемы в инструкции, но времени на это уже не было

Boeing 737 MAX (Фото: Dimas Ardian / Bloomberg)

Пилоты Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, разбившегося в октябре 2018 года перед крушением пытались свериться с руководством по эксплуатации, в поисках решения возникших проблем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с содержанием записи бортовых самописцев.

Boeing 737 MAX Lion Air разбился 29 октября вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Ранее данные с его самописцев не раскрывались. Как утверждают собеседники агентства, знакомые с записью, о проблемах с управлением второй пилот сообщил уже через две минуты после взлета. Он передал диспетчерам, что экипаж намерен поднять лайнер до высоты 1,5 км. Другой источник утверждает, что о проблеме диспетчерам сообщил капитан воздушного судна.

В течение девяти следующих минут автоматика лайнера начала предупреждать пилотов об уходе самолета в режим сваливания. Электроника стала автоматически опускать нос самолета, для того, чтобы набрать скорость выйти из сваливания. Капитан пытался исправить ошибку электроники, задирая нос лайнера, однако автоматическая система управления не позволила ему это сделать. Агентство подчеркивает, что данные о переходе самолета в режим сваливания, которые показывались на дисплее у экипажа, были неверными.

Почти перед самым крушением капитан судна передал управление второму пилоту и начал пытаться найти решение проблемы в руководстве по эксплуатации. За минуту до крушения капитан обратился к диспетчерам и попросил их расчистить воздушное пространство под самолетом.