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Сенат США одобрил законопроект с санкциями против «Северного потока — 2»
Речь идет об оборонном бюджете США на 2020 финансовый год. Для вступления закона в силу осталась дождаться лишь подписи Дональда Трампа. Берлин ранее допустил, что санкции могут вступить в силу уже на этой неделе, сообщал Bild
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Американский сенат принял проект бюджета Пентагона на 2020 год, сообщает Reuters. В текст законопроекта конгрессмены внесли поправки о санкциях в отношении проекта «Северный поток — 2». Объем оборонного бюджета США составляет $738 млрд.

СМИ узнали об ожиданиях ФРГ скорых санкций против «Северного потока-2»
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Законопроект предусматривает ограничения против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства «Северного потока-2». Ограничения также предусмотрены и для «Турецкого потока». «В целях обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предполагает введение санкции в отношении связанных с Россией трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», — говорится в документе.

В США считают, что «Северный поток-2» сделает Европу еще более зависимой от поставок энергоресурсов из России. Законопроект был одобрен палатой представителей 11 декабря. Теперь документ отправляется на подпись Дональду Трампу.

РБК отправил запрос в «Газпром».

В военный бюджет США заложили санкции против двух российских газопроводов
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Газета Bild со ссылкой на конфиденциальный документ министерства экономики Германии (страна выступает против санкций и называет их вмешательством в европейские дел) ожидает, что Трамп подпишет документ не позднее 20 декабря. Министерство допустило, что меры будут препятствовать прокладке труб в датской экономической зоне.

Авторы: Георгий Тадтаев, Мария Бондаренко
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Пентагон, оборонный бюджет, санкции, США, «Северный поток - 2»
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