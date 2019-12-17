Речь идет об оборонном бюджете США на 2020 финансовый год. Для вступления закона в силу осталась дождаться лишь подписи Дональда Трампа. Берлин ранее допустил, что санкции могут вступить в силу уже на этой неделе, сообщал Bild

Американский сенат принял проект бюджета Пентагона на 2020 год, сообщает Reuters. В текст законопроекта конгрессмены внесли поправки о санкциях в отношении проекта «Северный поток — 2». Объем оборонного бюджета США составляет $738 млрд.

Законопроект предусматривает ограничения против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства «Северного потока-2». Ограничения также предусмотрены и для «Турецкого потока». «В целях обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предполагает введение санкции в отношении связанных с Россией трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», — говорится в документе.

В США считают, что «Северный поток-2» сделает Европу еще более зависимой от поставок энергоресурсов из России. Законопроект был одобрен палатой представителей 11 декабря. Теперь документ отправляется на подпись Дональду Трампу.

РБК отправил запрос в «Газпром».