Американский сенат принял проект бюджета Пентагона на 2020 год, сообщает Reuters. В текст законопроекта конгрессмены внесли поправки о санкциях в отношении проекта «Северный поток — 2». Объем оборонного бюджета США составляет $738 млрд.
Законопроект предусматривает ограничения против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства «Северного потока-2». Ограничения также предусмотрены и для «Турецкого потока». «В целях обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предполагает введение санкции в отношении связанных с Россией трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», — говорится в документе.
В США считают, что «Северный поток-2» сделает Европу еще более зависимой от поставок энергоресурсов из России. Законопроект был одобрен палатой представителей 11 декабря. Теперь документ отправляется на подпись Дональду Трампу.
РБК отправил запрос в «Газпром».