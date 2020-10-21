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Пандемия коронавируса ,  
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Бизнесмены попросили Путина не вводить в России новый карантин

Члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей попросили Владимира Путина не вводить в России новый тотальный карантин из-за коронавируса. Ранее его представитель сказал, что в Кремле нет таких планов
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Встреча Владимира Путина с членами правления Общероссийской общественной организации &laquo;Российский союз промышленников и предпринимателей&raquo;
Встреча Владимира Путина с членами правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (Фото: kremlin.ru)

На съезде РСПП, который прошел в среду, 21 октября, члены бюро правления союза попросили президента Владимира Путина не вводить в России новый карантин несмотря на рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией. Этот вопрос обсуждался в ходе закрытой встречи бизнесменов с президентом, рассказали РБК два источника, близких участникам встречи.

За последние сутки в России диагностировали коронавирус у 15,7 тыс. человек, общее число заболевших с начала пандемии выросло до 1,447 млн. 28% новых заболеваний (4389 человек) пришлось на Москву, где в больницах находится около 10 тыс. пациентов с COVID-19.

В начале закрытой встречи с Путиным с докладом выступил основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который рассказал про социально-экономическое развитие регионов, рассказал один из собеседников РБК. По его словам, бизнесмен предложил не вводить тотальные ограничения из-за коронавируса, а принимать точечные меры там, где это необходимо. Миллиардер считает, что более жесткие меры убьют малый и средний бизнес, добавил второй собеседник РБК.

Мнение Мордашова поддержал совладелец и глава «Фосагро» Андрей Гурьев, который недавно возглавил координационный совет РСПП по противодействию коронавирусной инфекции и также выступил с докладом перед президентом. В России не требуются тотальные запреты, считает Гурьев. По его словам, в регионах необходимы лишь «точечные ограничительные меры», согласованные с предприятиями, и жесткий контроль за их соблюдением. Они уже доказали свою эффективность, отметил бизнесмен.

«Президент эту позицию в целом поддержал», — сказал Мордашов телеканалу РБК.

РБК направил запросы представителям «Северстали» и «Фосагро».

Об утверждении Гурьева председателем этого координационного совета ранее в ходе открытой части съезда рассказал президент РСПП Александр Шохин. Он подчеркнул, что Гурьев будет «надежным партнером» членов союза в вопросах борьбы с коронавирусом и представил его министру здравоохранения Михаилу Мурашко и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, которые принимали участие в съезде по видеосвязи.

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По словам Шохина, с первых дней распространения коронавируса в России весной 2020 года РСПП совместно с Минздравом, Роспотребнадзором и региональными властями удалось разработать эффективные протоколы безопасности и защиты сотрудников. «Был налажен активный обмен опытом между компаниями. РСПП разработал сборники лучших практик противодействия коронавирусной инфекции на уровне предприятий и регионов, а для мониторинга развития эпидемии был создан ситуационный центр», — отметил он.

Песков заявил об отсутствии обсуждений нового карантина из-за COVID-19
Общество
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведутся обсуждения о повторном введении режима строгой самоизоляции в России. «Никаких разговоров об этом не ведется», — сказал он. Ранее об отсутствии намерений у Путина вводить новый режим нерабочих недель, как было весной, РБК рассказали два федеральных чиновника. 25 марта президент сообщил о переносе голосования по поправкам в Конституцию на неопределенный срок и объявил нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля. В следующем обращении режим нерабочих недель был продлен до 30 апреля, а затем — до конца майских праздников. Сейчас все решения по конкретным мерам борьбы с коронавирусом отданы на откуп регионам, сказал РБК федеральный чиновник. По его словам, ситуация везде разная, «пусть покажут, насколько они чувствуют ее, насколько могут справиться».

Власти исключили повторное введение режима нерабочих недель в стране
Политика
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил 21 октября, что запас прочности в медицинской системе города позволяет вводить новые ограничения из-за распространения коронавируса медленными темпами, поэтому они «носят мягкий характер».

Авторы
Тимофей Дзядко, Светлана Бурмистрова
РСПП карантин коронавирус Алексей Мордашов Владимир Путин Андрей Гурьев
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