Бизнесмены попросили Путина не вводить в России новый карантин

Члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей попросили Владимира Путина не вводить в России новый тотальный карантин из-за коронавируса. Ранее его представитель сказал, что в Кремле нет таких планов

Встреча Владимира Путина с членами правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (Фото: kremlin.ru)

На съезде РСПП, который прошел в среду, 21 октября, члены бюро правления союза попросили президента Владимира Путина не вводить в России новый карантин несмотря на рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией. Этот вопрос обсуждался в ходе закрытой встречи бизнесменов с президентом, рассказали РБК два источника, близких участникам встречи.

За последние сутки в России диагностировали коронавирус у 15,7 тыс. человек, общее число заболевших с начала пандемии выросло до 1,447 млн. 28% новых заболеваний (4389 человек) пришлось на Москву, где в больницах находится около 10 тыс. пациентов с COVID-19.

В начале закрытой встречи с Путиным с докладом выступил основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который рассказал про социально-экономическое развитие регионов, рассказал один из собеседников РБК. По его словам, бизнесмен предложил не вводить тотальные ограничения из-за коронавируса, а принимать точечные меры там, где это необходимо. Миллиардер считает, что более жесткие меры убьют малый и средний бизнес, добавил второй собеседник РБК.

Мнение Мордашова поддержал совладелец и глава «Фосагро» Андрей Гурьев, который недавно возглавил координационный совет РСПП по противодействию коронавирусной инфекции и также выступил с докладом перед президентом. В России не требуются тотальные запреты, считает Гурьев. По его словам, в регионах необходимы лишь «точечные ограничительные меры», согласованные с предприятиями, и жесткий контроль за их соблюдением. Они уже доказали свою эффективность, отметил бизнесмен.

«Президент эту позицию в целом поддержал», — сказал Мордашов телеканалу РБК.