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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки COVID-19 заразились 15,7 тыс. человек

Общее число заболевших составляет 1,447 млн. Кроме столицы в лидерах по приросту пациентов Московская, Нижегородская и Ростовская области
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За последние сутки в России COVID-19 выявили у 15,7 тыс. человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Всего с начала эпидемии в стране коронавирусной инфекцией заболели 1,447 млн человек. 20 октября власти сообщали о 16,3 тыс. новых заражений — это стало рекордом с начала эпидемии.

Больше всего новых случаев выявили в следующих регионах:

  • Москва (4389);
  • Санкт-Петербург (684);
  • Московская область (466);
  • Нижегородская область (332);
  • Ростовская область (305).

Как в России развивается эпидемия коронавируса. Инфографика
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Осенняя вспышка COVID-19 вынудила властей более чем половины регионов ввести новые ограничения: пожилым и больным людям рекомендовали оставаться дома, сотрудников переводят на удаленку, ограничивают работу развлекательных заведений и объектов общепита.

При этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России удалось избежать коллапса и она справилась с эпидемией лучше других стран. Он отметил, что у российской системы здравоохранения есть достаточный запас прочности.

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Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал жителей страны ограничить контакты, чтобы не допустить дальнейшего роста заболеваемости до начала вакцинации. Производитель препарата «Спутник V» компания «Р-Фарм» заявил, что масштабная прививочная кампания от COVID-19 может начаться уже в ноябре.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус Россия эпидемия
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