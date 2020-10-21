В России за сутки COVID-19 заразились 15,7 тыс. человек

Общее число заболевших составляет 1,447 млн. Кроме столицы в лидерах по приросту пациентов Московская, Нижегородская и Ростовская области

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За последние сутки в России COVID-19 выявили у 15,7 тыс. человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Всего с начала эпидемии в стране коронавирусной инфекцией заболели 1,447 млн человек. 20 октября власти сообщали о 16,3 тыс. новых заражений — это стало рекордом с начала эпидемии.

Больше всего новых случаев выявили в следующих регионах: