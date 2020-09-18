На совещании у Андрея Белоусова рассмотрят альтернативу повышению НДПИ

Первый вице-премьер Андрей Белоусов обсудит предложения бизнеса по альтернативному подходу к планируемому повышению НДПИ для удобрений и металлов. Он должен обеспечить те же ₽56 млрд дополнительных доходов в бюджет

Андрей Белоусов (Фото: Global Look Press)

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов во вторник, 22 сентября, обсудит с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) альтернативные способы привлечения 54–56 млрд руб. в бюджет ежегодно от горнорудных компаний. Об этом РБК сообщил представитель Белоусова.

По его словам, планируется рассмотреть предложения бизнеса по привязке коэффициентов налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к формуле цены на основные ненефтегазовые экспортные товары. Во встрече с бизнесом примут участие представители Минфина, Минпромторга и Минэкономразвития, добавил представитель первого вице-премьера.

Правительство в среду одобрило предложение Минфина увеличить в 3,5 раза выплаты по НДПИ при добыче сырья для удобрений, а также черных и цветных металлов за счет повышения «рентного коэффициента». Дополнительные доходы необходимы бюджету для борьбы с пандемией коронавируса и реализации антикризисных планов. Соответствующий законопроект на днях будет внесен в Госдуму, говорил министр финансов Антон Силуанов.

Компании, которым с 2021 года придется платить повышенный налог, — «ФосАгро», принадлежащая семье Андрея Гурьева, «Еврохим» Андрея Мельниченко, «Уралкалий» Дмитрия Мазепина, а также «Норникель» Владимира Потанина, НЛМК Владимира Лисина и UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской. Они раскритиковали инициативу Минфина и через профильные ассоциации направили обращения Белоусову и премьер-министру Михаилу Мишустину.