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На совещании у Андрея Белоусова рассмотрят альтернативу повышению НДПИ

Первый вице-премьер Андрей Белоусов обсудит предложения бизнеса по альтернативному подходу к планируемому повышению НДПИ для удобрений и металлов. Он должен обеспечить те же ₽56 млрд дополнительных доходов в бюджет
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Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Global Look Press)

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов во вторник, 22 сентября, обсудит с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) альтернативные способы привлечения 54–56 млрд руб. в бюджет ежегодно от горнорудных компаний. Об этом РБК сообщил представитель Белоусова.

По его словам, планируется рассмотреть предложения бизнеса по привязке коэффициентов налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к формуле цены на основные ненефтегазовые экспортные товары. Во встрече с бизнесом примут участие представители Минфина, Минпромторга и Минэкономразвития, добавил представитель первого вице-премьера.

Правительство в среду одобрило предложение Минфина увеличить в 3,5 раза выплаты по НДПИ при добыче сырья для удобрений, а также черных и цветных металлов за счет повышения «рентного коэффициента». Дополнительные доходы необходимы бюджету для борьбы с пандемией коронавируса и реализации антикризисных планов. Соответствующий законопроект на днях будет внесен в Госдуму, говорил министр финансов Антон Силуанов.

Правительство одобрило повышение налога на добычу металлов и удобрений
Бизнес
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Компании, которым с 2021 года придется платить повышенный налог, — «ФосАгро», принадлежащая семье Андрея Гурьева, «Еврохим» Андрея Мельниченко, «Уралкалий» Дмитрия Мазепина, а также «Норникель» Владимира Потанина, НЛМК Владимира Лисина и UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской. Они раскритиковали инициативу Минфина и через профильные ассоциации направили обращения Белоусову и премьер-министру Михаилу Мишустину.

Уже после обсуждения вопроса на заседании правительства Силуанов в четверг, 17 сентября, провел совещание с представителями этих компаний. Министр не был готов идти на компромиссы и принимать во внимание аргументы бизнеса, рассказали РБК два источника, близкие к участникам этой встречи. По их словам, Лисин, который участвовал во встрече, предложил применить дифференцированный подход к увеличению НДПИ, который бы отталкивался от цены продукции и финансового состояния компании. Его позицию поддержали министр промышленности Денис Мантуров и министр экономического развития Максим Решетников, говорят источники. РБК направил запрос в Минпромторг и Минэкономразвития.

Теперь бизнес совместно с Минпромторгом должен разработать новый подход к исчислению НДПИ с привязкой к ценам на экспортные товары, включая драгоценные металлы, чтобы «разделить ответственность» по всей отрасли и представить его в правительство, сообщил один из собеседников РБК. По его словам, это позволит дополнительно собрать около 56 млрд руб. (на такой доход рассчитывает Минфин от повышения НДПИ) и сохранить предприятия, которые из-за роста НДПИ в 3,5 раза могут закрыться. Однако Силуанов готов применить такой подход только с 2022 года, в 2021 году все отрасли будут обязаны выплачивать НДПИ с коэффициентом 3,5, как и обсуждалось на заседании правительства, пояснили источники РБК.

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В среду Силуанов объяснял, что доля НДПИ в выручке производителей драгоценных камней сейчас достигает 6%, а по многокомпонентным рудам — максимум 1,7%. «Многие [российские] компании не дотягивают и до 1% — например, у производителей минудобрений — 0,3–0,5%. Если посмотреть, как в других странах, то этот показатель в основном 3, 4, 5%, где-то даже 10% есть», — отмечал он, указывая, что идея увеличить налог именно для производителей удобрений и металлов связана с тем, чтобы вывести их «примерно на мировые уровни изъятий и все-таки подтянуть эти уровни налогообложений к более высоким ставкам НДПИ по алмазам и золоту». «Мы стараемся здесь навести некую справедливость», — заключил чиновник.

По оценке аналитиков «ВТБ Капитала», производители удобрений незначительно пострадают от повышения налога, прогнозы для крупнейших металлургов следующие: «Норникелю» идея Минфина обойдется в 4,7% EBITDA в 2021 году, UC Rusal — в 1,2%, НЛМК — в 0,7%.

Автор
Светлана Бурмистрова
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Правительство одобрило повышение налога на добычу металлов и удобрений
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