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Пандемия коронавируса ,  
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Песков заявил об отсутствии обсуждений нового карантина из-за COVID-19

Фото:Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Кремле не ведутся обсуждения о повторном введении режима строгой самоизоляции в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». Ранее об отсутствии намерений у властей вводить карантин рассказали РБК два федеральных чиновника.

«Никаких разговор об этом не ведется», — сказал он.

Песков пояснил, что при первом росте заболеваемости COVID-19 весной у государства не было достаточного количества ресурсов для борьбы с вирусом. По словам пресс-секретаря, в больницах не хватало аппаратов ИВЛ и средств защиты.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

О том, что федеральные власти не намерены вводить новый карантин РБК сообщал накануне. Источники пояснили, что объявление нерабочих недель как при первой вспышке COVID-19 в России исключено. По словам собеседников РБК, президент Владимир Путин прислушивается к мнению специалистов, а они говорят об отсутствии такой необходимости.

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также сообщила, что сейчас в России нет необходимости вводить жесткие ограничительные меры.

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Тем не менее в России фиксируется рост числа заболевших коронавирусом. Только за последние сутки в стране COVID-19 диагностировали почти 16 тыс. человек. Из них более четверти зараженных находятся в Москве — 4389 человек. По словам мэра Сергея Собянина, только в столице с коронавирусом госпитализированы около 10 тыс. человек.

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