Песков заявил об отсутствии обсуждений нового карантина из-за COVID-19

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В Кремле не ведутся обсуждения о повторном введении режима строгой самоизоляции в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». Ранее об отсутствии намерений у властей вводить карантин рассказали РБК два федеральных чиновника.

«Никаких разговор об этом не ведется», — сказал он.

Песков пояснил, что при первом росте заболеваемости COVID-19 весной у государства не было достаточного количества ресурсов для борьбы с вирусом. По словам пресс-секретаря, в больницах не хватало аппаратов ИВЛ и средств защиты.

О том, что федеральные власти не намерены вводить новый карантин РБК сообщал накануне. Источники пояснили, что объявление нерабочих недель как при первой вспышке COVID-19 в России исключено. По словам собеседников РБК, президент Владимир Путин прислушивается к мнению специалистов, а они говорят об отсутствии такой необходимости.