ЧТПЗ Андрея Комарова договорилась о слиянии с конкурентом из Подмосковья

Группа ЧТПЗ Андрея Комарова и Загорский трубный завод (ЗТЗ) договорились объединить активы. На первом этапе Комаров с партнерами получат 50% завода, но финальная структура акционеров объединенной компании пока не определена

Фото: Загорскаятруба / Facebook

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и ЗТЗ договорились создать промышленную группу для поставок трубной продукции, сообщила представитель ЧТПЗ Татьяна Черепанова. Стороны достигли соглашения о слиянии и сейчас переходят на стадию аудита, уточнил представитель ЗТЗ.

«Слияние компаний позволит оптимизировать загрузку мощностей, финансово-промышленная группа будет более финансово устойчива, что даст возможность реализовывать крупные инвестиционные проекты, — отметила Черепанова. — Закрытие пробелов в линейке продукции и ослабление конкуренции между компаниями позволит сфокусироваться на развитии инновационных продуктов и экспорта — залоге роста денежных потоков на акционерный капитал».

Загорский трубный завод, конкурент ЧТПЗ, более 90% выручки получает от заказов «Газпрома». В конце 2016 года ЗТЗ запустил в Сергиево-Посадском районе Московской области производство труб большого диаметра, которые используются для строительства нефте- и газопроводов, а уже через год оказался в списке поставщиков «Газпрома», предложив ему существенные скидки. В конце 2019 года ЗТЗ заявил о планах построить предприятие мощностью 400–450 тыс. т по выпуску бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG), применяемых при бурении и при эксплуатации скважин для добычи нефти и газа. Основными игроками на этом рынке выступают ЧТПЗ (поставляет около 400 тыс. т в год) и Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского (около 2 млн т). После слияния ЗТЗ и ЧТПЗ объединенная компания займет 35–40% на рынке труб большого диаметра и также будет представлена в сегменте бесшовных труб.

Сейчас бизнес ЗТЗ в разы меньше, чем ЧТПЗ, но он быстро растет: чистая прибыль подмосковного завода по РСБУ в 2019 году выросла почти в пять раз, до 2,8 млрд руб., выручка составила 43 млрд руб. Это в 3,5–4,5 раза меньше, чем у ЧТПЗ, — 9,96 млрд руб. и 192,28 млрд руб. соответственно.

«Думаю, консолидация логична, для основного акционера ТМК Дмитрия Пумпянского появление такого конкурента — гигантский риск», — отметил глава аналитического департамента БКС Кирилл Чуйко. Представитель ТМК отказался от комментариев.