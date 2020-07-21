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ЧТПЗ Андрея Комарова договорилась о слиянии с конкурентом из Подмосковья

Группа ЧТПЗ Андрея Комарова и Загорский трубный завод (ЗТЗ) договорились объединить активы. На первом этапе Комаров с партнерами получат 50% завода, но финальная структура акционеров объединенной компании пока не определена
Фото: Загорскаятруба / Facebook
Фото: Загорскаятруба / Facebook

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и ЗТЗ договорились создать промышленную группу для поставок трубной продукции, сообщила представитель ЧТПЗ Татьяна Черепанова. Стороны достигли соглашения о слиянии и сейчас переходят на стадию аудита, уточнил представитель ЗТЗ.

«Слияние компаний позволит оптимизировать загрузку мощностей, финансово-промышленная группа будет более финансово устойчива, что даст возможность реализовывать крупные инвестиционные проекты, — отметила Черепанова. — Закрытие пробелов в линейке продукции и ослабление конкуренции между компаниями позволит сфокусироваться на развитии инновационных продуктов и экспорта — залоге роста денежных потоков на акционерный капитал».

Загорский трубный завод, конкурент ЧТПЗ, более 90% выручки получает от заказов «Газпрома». В конце 2016 года ЗТЗ запустил в Сергиево-Посадском районе Московской области производство труб большого диаметра, которые используются для строительства нефте- и газопроводов, а уже через год оказался в списке поставщиков «Газпрома», предложив ему существенные скидки. В конце 2019 года ЗТЗ заявил о планах построить предприятие мощностью 400–450 тыс. т по выпуску бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG), применяемых при бурении и при эксплуатации скважин для добычи нефти и газа. Основными игроками на этом рынке выступают ЧТПЗ (поставляет около 400 тыс. т в год) и Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского (около 2 млн т). После слияния ЗТЗ и ЧТПЗ объединенная компания займет 35–40% на рынке труб большого диаметра и также будет представлена в сегменте бесшовных труб.

Сейчас бизнес ЗТЗ в разы меньше, чем ЧТПЗ, но он быстро растет: чистая прибыль подмосковного завода по РСБУ в 2019 году выросла почти в пять раз, до 2,8 млрд руб., выручка составила 43 млрд руб. Это в 3,5–4,5 раза меньше, чем у ЧТПЗ, — 9,96 млрд руб. и 192,28 млрд руб. соответственно.

«Думаю, консолидация логична, для основного акционера ТМК Дмитрия Пумпянского появление такого конкурента — гигантский риск», — отметил глава аналитического департамента БКС Кирилл Чуйко. Представитель ТМК отказался от комментариев.

Как будет структурирована сделка

По словам Черепановой, на первом этапе крупнейший акционер ЧТПЗ Андрей Комаров с партнерами получит 50% ЗТЗ, следующим этапом должна стать консолидация промышленных активов двух компаний. Представитель ЧТПЗ не стала уточнять, кто выступает партнером Комарова в этой сделке. Сейчас бизнесмен владеет 86,5% акций ЧТПЗ — 77,26% напрямую и еще 9,28% через Bounceward Ltd.

Представители ЧТПЗ и ЗТЗ отказались сообщить, какие доли в объединенной компании получат по соглашению Комаров, а также гендиректор и основной владелец ЗТЗ Денис Сафин и его партнер, однокурсник Владимира Путина Николай Егоров (сейчас владеет 25% в ЗТЗ). Сафин продолжит руководить ЗТЗ, сообщил его представитель.

Финальная акционерная структура прорабатывается, сообщила Черепанова. «Вопрос, кто у кого что выкупит, остается в стадии обсуждения», — заявил представитель ЗТЗ.

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Бизнес
Андрей Комаров

Две недели назад источники РБК сообщили, что конфигурация сделки будет другой: ЗТЗ выкупит ЧТПЗ, а покупку профинансирует Газпромбанк, один из крупнейших кредиторов челябинского завода. По данным источников РБК, Комаров решил продать трубный бизнес, чтобы переключиться на другие проекты, в том числе добычу драгоценных металлов. Несмотря на соглашение о слиянии ЧТПЗ и ЗТЗ, он не отказался от планов выйти из бизнеса, отметил источник, близкий к одной из сторон сделки.

ЧТПЗ за вычетом долга (около 67 млрд руб.) по стоимости примерно равно ЗТЗ, поэтому логично, что Комаров с партнерами получит 50% в подмосковном заводе (если первый этап сделки будет безденежным), говорит руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. По его словам, сейчас полностью продавать компанию стратегически неверно при низких ценах на сталь и трубы. Видимо, Комаров передает управление компанией Сафину, который зарекомендовал себя как прекрасный управленец, а сам продолжит получать дивиденды от бизнеса, допускает эксперт.

Как ЗТЗ искал партнеров

Егоров стал акционером ЗТЗ в марте 2017 года, всего через несколько месяцев после того, как завод запустил производство труб большого диаметра. Для диверсификации и строительства предприятия по выпуску бесшовных труб подмосковное предприятие сначала договорилось о кредите на 35 млрд руб. с ВТБ, об этом было объявлено в октябре 2019 года.

Подмосковный завод начнет производить трубы для бурения на кредит ВТБ
Бизнес
Фото: z-t-z.ru

Но в январе 2020 года стало известно, что для производства бесшовных труб ЗТЗ решил приобрести «Уральскую сталь» (производит заготовки для таких труб) у «Металлоинвеста» Алишера Усманова. 2 июля «Металлоинвест» и ЗТЗ объявили, что завершили переговоры о «стратегическом партнерстве» по развитию «Уральской стали» и решили развивать активы самостоятельно.

ЧТПЗ еще в сентябре 2019 года предупреждала о грядущем избытке бесшовных труб на рынке на фоне планов конкурентов по наращиванию их производства в России. Объединенная металлургическая компания (ОМК) Анатолия Седых объявила о планах запуска в 2021 году нового производства мощностью 500 тыс. т труб в год, а «Северсталь» Алексея Мордашова и люксембургская Tenaris договорились о создании совместного предприятия в Сургуте, которое будет производить 300 тыс. т в год. Старт работы новых заводов может привести к падению цен на эту продукцию в России, прогнозировали в группе Комарова.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко
Теги: Андрей Комаров, «Газпром», производство труб
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Основной поставщик труб для «Газпрома» стал претендентом на ЧТПЗ
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