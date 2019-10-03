Подмосковный завод начнет производить трубы для бурения на кредит ВТБ

Загорский трубный завод, блок-пакет в котором принадлежит однокурснику президента адвокату Николаю Егорову, построит новый завод по выпуску труб для бурения. Это подтолкнет ТМК к сокращению производства, считает эксперт

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Загорский трубный завод (ЗТЗ), блок-пакет в котором принадлежит однокурснику президента России Владимира Путина адвокату Николаю Егорову, построит новый завод по выпуску бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG), применяемых в бурении и при эксплуатации скважин для добычи нефти и газа. Средства для проекта в объеме 35 млрд руб. предоставит ВТБ, следует из сообщения банка.

«ВТБ планирует выступить финансовым инвестором проекта строительства нового промышленного кластера по производству бесшовных труб в Центральном федеральном округе», — сообщил банк. Генеральный директор ЗТЗ Денис Сафин не уточнил журналистам, где будет расположен новый завод. На нынешней площадке в Сергиево-Посадском районе ЗТЗ производит около 500 тыс. т труб большого диаметра в год и поставляет их «Газпрому», в том числе для проекта «Сила Сибири». По его словам, производственная мощность нового предприятия составит 400–450 тыс. т в год.

«Реализация проекта позволит нам стать еще одним крупным производителем бесшовных труб в стране. Мы обладаем опытом интеграции в действующий рынок, поэтому здраво оцениваем свои шансы на прочное закрепление и в этой нише», — заявил Сафин, слова которого приводятся в пресс-релизе ВТБ.

Сейчас бесшовные трубы производят группа ЧТПЗ Андрея Комарова (поставляет около 400 тыс. т в год) и Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского (около 2 млн т). Кроме того, Объединенная металлургическая компания (ОМК) Анатолия Седых объявила о планах по запуску в 2021 году нового производства мощностью 500 тыс. т бесшовных труб в год, а «Северсталь» Алексея Мордашова и Tenaris договорились о создании совместного предприятия в Сургуте, которое будет производить 300 тыс. т в год сварных труб нефтяного сортамента (его планируется построить в течение двух лет, а на полную производственную мощность оно выйдет в 2024 году).

При этом емкость этого рынка составляет около 3 млн т в год, говорится в сообщении ВТБ.