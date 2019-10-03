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Бизнес ,  
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Подмосковный завод начнет производить трубы для бурения на кредит ВТБ
Загорский трубный завод, блок-пакет в котором принадлежит однокурснику президента адвокату Николаю Егорову, построит новый завод по выпуску труб для бурения. Это подтолкнет ТМК к сокращению производства, считает эксперт
ТМК TRMK ₽53,3 -1,66%
ЧТПЗ CHEP ₽137,5 -0,36%
Фото: z-t-z.ru

Загорский трубный завод (ЗТЗ), блок-пакет в котором принадлежит однокурснику президента России Владимира Путина адвокату Николаю Егорову, построит новый завод по выпуску бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG), применяемых в бурении и при эксплуатации скважин для добычи нефти и газа. Средства для проекта в объеме 35 млрд руб. предоставит ВТБ, следует из сообщения банка.

«ВТБ планирует выступить финансовым инвестором проекта строительства нового промышленного кластера по производству бесшовных труб в Центральном федеральном округе», — сообщил банк. Генеральный директор ЗТЗ Денис Сафин не уточнил журналистам, где будет расположен новый завод. На нынешней площадке в Сергиево-Посадском районе ЗТЗ производит около 500 тыс. т труб большого диаметра в год и поставляет их «Газпрому», в том числе для проекта «Сила Сибири». По его словам, производственная мощность нового предприятия составит 400–450 тыс. т в год.

«Реализация проекта позволит нам стать еще одним крупным производителем бесшовных труб в стране. Мы обладаем опытом интеграции в действующий рынок, поэтому здраво оцениваем свои шансы на прочное закрепление и в этой нише», — заявил Сафин, слова которого приводятся в пресс-релизе ВТБ.

Сейчас бесшовные трубы производят группа ЧТПЗ Андрея Комарова (поставляет около 400 тыс. т в год) и Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского (около 2 млн т). Кроме того, Объединенная металлургическая компания (ОМК) Анатолия Седых объявила о планах по запуску в 2021 году нового производства мощностью 500 тыс. т бесшовных труб в год, а «Северсталь» Алексея Мордашова и Tenaris договорились о создании совместного предприятия в Сургуте, которое будет производить 300 тыс. т в год сварных труб нефтяного сортамента (его планируется построить в течение двух лет, а на полную производственную мощность оно выйдет в 2024 году).

При этом емкость этого рынка составляет около 3 млн т в год, говорится в сообщении ВТБ.

«Появление на рынке нового игрока создаст избыток предложения, что нанесет большой удар по ТМК, занимающей две трети рынка. Это приведет к обострению ценовой конкуренции и подтолкнет компанию Пумпянского к сокращению производства, учитывая сложность поиска экспортных рынков для этой продукции», — отметил руководитель аналитического департамента БКС Кирилл Чуйко. Представитель ТМК отказался от комментариев.

Другой участник рынка — ЧТПЗ — ожидает, что запуск новых производств суммарной мощностью до 1 млн т приведет к профициту мощностей, а также падению доходности бесшовных труб и рентабельности производства. При дальнейшем ужесточении конкуренции лидерами рынка станут компании, которые предложат клиенту высокотехнологичные решения с лучшими эксплуатационными характеристиками в том числе за счет использования новых марок стали, заявил представитель ЧТПЗ. Компания не прогнозирует существенного роста потребностей мирового и российского рынка бесшовных труб.

Опасаясь усиления конкуренции в сегменте труб нефтегазового сортамента в России, ЧТПЗ планирует экспансию на рынки США, Ближнего Востока и Африки, писал недавно РБК.

У ЗТЗ есть пример успешного вхождения на рынок труб: завод начал выпуск труб большого диаметра спустя два года после начала строительства — в конце 2016 года. А уже в конце 2017 года он оказался в списке поставщиков «Газпрома», предложив монополии скидки к ценам остальных поставщиков. Это привело к разрыву «Газпромом» одного из контрактов: трубникам пришлось согласиться на скидку 20% по уже действовавшему договору по строительству наземной части газопровода «Северный поток-2» в Европу. В ноябре 2018 года «Газпром» заключил прямой контракт с ЗТЗ на поставку 500 тыс. т труб большого диаметра для участка газопровода «Сила Сибири», минуя тендер. Николай Егоров стал акционером ЗТЗ в марте 2017 года, рассказывал Сафин в интервью журналу «Металлоснабжение и сбыт».

Авторы: Светлана Бурмистрова, Алина Фадеева
Теги: трубы
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