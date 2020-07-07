Основной поставщик труб для «Газпрома» стал претендентом на ЧТПЗ

Основной собственник ЧТПЗ Андрей Комаров (владеет 86,5%: 77,26% напрямую и еще 9,28% — через Bounceward Ltd). О поисках инвесторов для ЧТПЗ сообщалось неоднократно:

Комаров в 2011 году дважды пытался провести вторичное размещение акций (SPO) ЧТПЗ на бирже в Москве и Лондоне, однако отложил его из-за волатильности на рынке.

В том же году он обсуждал продажу 25% акций группы французскому производителю труб Vallourec, но сделка не состоялась из-за цены, писал Forbes. Французам предлагали блокпакет в компании, который оценивали в $400 млн.

Во время переговоров о реструктуризации задолженности банки несколько раз хотели получить контроль над компанией. Так, журнал Forbes в 2012 году писал со ссылкой на банкиров, что первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев предлагал Комарову отдать все его акции банку в обмен на согласие Банка Москвы («дочка» ВТБ) на реструктуризацию.

«Коммерсантъ» сообщал, что в 2015 году Сбербанк как один из кредиторов группы на тот момент предлагал Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) Виктора Рашникова выкупить ЧТПЗ, но ММК отказалась. Представитель ММК не стал комментировать, предлагали ли компании купить ЧТПЗ на этот раз. Представитель ММК не стал комментировать, предлагали ли компании купить ЧТПЗ на этот раз.

Поиски инвесторов возобновились минувшей зимой. «Компанию смотрели многие, но не могли договориться о цене», — сказал один из источников РБК. Комаров также вернулся к идее SPO. По словам источников РБК, оно планировалось на весну 2020 года, но и на этот раз размещение не состоялось из-за пандемии коронавируса.

В интервью «Ведомостям» в октябре 2019 года бизнесмен говорил: «мы заинтересованы в продвижении компании, в привлечении новых инвесторов, и если сложится благоприятная конъюнктура, то мы такое решение [о размещении на бирже дополнительного пакета акций] рассмотрим; возможно, даже примем его».

В конце февраля 2020 года компания увеличила количество независимых директоров в совете с двух до трех, включив в него экс-издателя Forbes в России Регину фон Флемминг и бывшего управляющего партнера E&Y в России, Казахстане и СНГ Дугласа Гарднера. К тому же совет директоров компании утвердил новую стратегию развития компании до 2024 года, которая нацелена на обеспечение «последовательного и устойчивого роста бизнеса путем трансформации группы ЧТПЗ в клиентоцентричную компанию».

Но уже 4 июня акционеры ЧТПЗ сменили состав совета, исключив из него двух новых директоров, объяснив это решение «негативными событиями, произошедшими в последние месяцы на международных рынках капитала».

По данным источников РБК, теперь Комаров решил продать трубный бизнес, чтобы переключиться на другие проекты, в том числе по добыче драгоценных металлов.

Мурманский палладий В мае 2020 года стало известно, что бывший член совета директоров ЧТПЗ Олег Селезнев вместе с «Ростехом» приобрел у канадской Barrick Gold лицензию на палладиевое месторождение в Мурманской области. Проект разработки месторождения стоимостью 60 млрд руб. требует господдержки. По данным одного из собеседников РБК, в проекте заинтересован Комаров: «миллионеру интересны золото и платиноиды», и год назад он «нанял специалиста на это направление». Представитель ЧТПЗ опровергал информацию об участии Комарова в проекте.

Что известно про нового претендента

Загорский трубный завод — конкурент ЧТПЗ, более 90% выручки компания получает от заказов «Газпрома». В конце 2016 года завод запустил в Сергеево-Посадском районе Московской области производство труб большого диаметра, которые используются для строительства нефте- и газопроводов. А уже в конце 2017-го эта компания оказалась в списке поставщиков «Газпрома», предложив монополии существенные скидки.

Основным владельцем ЗТЗ называет своего гендиректора Дениса Сафина. В марте 2017 года совладельцем завода с долей в 25% стал партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров.

Чистая прибыль ЗТЗ по РСБУ в 2019 году выросла почти в пять раз — до 2,8 млрд руб., выручка составила 43 млрд руб. Это в 3,5-4,5 раза меньше, чем у ЧТПЗ (9,96 млрд руб. и 192,28 млрд руб. соответственно).

По данным на конец 2019 года, компания производила около 500 тыс. т труб большого диаметра в год. Согласно отчету «Газпрома» за первый квартал 2020 года, ЗТЗ в 2019 году был крупнейшим поставщиком сырья и материалов для монополии с долей в 20%. ЧТПЗ нет среди поставщиков «Газпрома», на которых приходится не менее 10% всех поставок материалов и сырья.

Зачем ЗТЗ решила купить ЧТПЗ

Но после завершения основного этапа строительства экспортных трубопроводов в Европу и Китай («Северного потока-2» и «Силы Сибири») и обустройства месторождений Сибири и Дальнего Востока «Газпром» стал снижать заказы на поставку труб. В конце 2019 года Фонд трубной промышленности прогнозировал, что из-за этого потребление труб большого диаметра в 2020 году снизится более чем на 10% — с 2,09 млн до 1,8 млн т.

На этом фоне ЗТЗ в октябре 2019 года объявила, что решила построить новый завод мощностью 400–450 тыс. т по выпуску бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG), применяемых в бурении и при эксплуатации скважин для добычи нефти и газа. Тогда средства для строительства нового завода в объеме 35 млрд руб. обещал предоставить ВТБ.

Основными игроками на рынке производства таких труб являются как раз ЧТПЗ (поставляет около 400 тыс. т в год) и Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского (около 2 млн т). «Реализация проекта позволит нам стать еще одним крупным производителем бесшовных труб в стране. Мы обладаем опытом интеграции в действующий рынок, поэтому здраво оцениваем свои шансы на прочное закрепление и в этой нише», — говорил тогда Сафин.

С тех пор ничего не сообщалось о начале строительства нового завода (РБК направил запросы в ЗТЗ и ВТБ). Но в январе 2020 года стало известно, что для производства бесшовных труб подмосковный завод решил купить предприятие «Уральская сталь» у «Металоинвеста» Алишера Усманова и партнеров, которое производит трубную заготовку для OCTG. Эксперты оценивали эту компанию примерно в 33 млрд руб. Но на прошлой неделе «Металлоинвест» и ЗТЗ объявили, что завершили переговоры о «стратегическом партнерстве» по развитию «Уральской стали» и решили развивать активы самостоятельно.

Теперь ЗТЗ заинтересовалась покупкой ЧТПЗ для получения сталелитейного производства, необходимого для выпуска различного вида труб, сказал РБК источник в ЧТПЗ. ЧТПЗ принадлежит электросталеплавильный цех «Железный Озон 32», мощность которого составляет 950 тыс. т стали в год. Этого хватит и для выпуска труб большого диаметра, и OCTG.

«Логика сделки с покупкой «Уральской стали» состояла в получении собственной трубной заготовки, но в составе активов ЧТПЗ уже есть ее производство, поэтому в случае успеха новой сделки приобретение «Уральской стали» теряет актуальность», — считает Худалов. Покупка ЧТПЗ позволила бы ЗТЗ стать вертикально интегрированной компанией с долей на рынке труб большого диаметра в 35–40% и производством бесшовных труб, говорит эксперт.

Сколько стоит ЧТПЗ

В группу ЧТПЗ входят Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, завод по заготовке и переработке металлолома «Мета», предприятия по производству магистрального оборудования и нефтесервисный дивизион «Римера». Заводы группы производят трубы от размера капиллярной трубки (диаметром 0,6 мм) до труб большого диаметра (1420 мм). Ежегодно ЧТПЗ производит около 2 млн т трубной продукции.

Капитализация группы на Московской бирже 6 июля составила 61,44 млрд руб. «Это в целом соответствует оценке компании по мультипликаторам, исходя из ее операционных денежных потоков за вычетом долга», — говорит Худалов.

На конец 2019 года чистый долг компании составлял 67,1 млрд руб., а основными кредиторами компании были Газпромбанк и ВТБ. Планируется, что финансировать сделку ЗТЗ будет именно Газпромбанк, который выкупит основную часть долга, говорят источники РБК. Представитель ВТБ и Газпромбанка отказались от комментариев.

Какие риски у этой сделки

Бизнесу ЧТПЗ угрожают две вещи: усилении конкуренции в секторе нефтегазовых труб (OCTG), на который хотела выйти ЗТЗ, и сжатие рынка труб большого диаметра в России. В меморандуме к выпуску евробондов в сентябре 2019 года ЧТПЗ сообщала, что планирует работать над увеличением экспорта труб OCTG, в том числе в США, на фоне планов конкурентов по наращиванию их производства в России. Так, Объединенная металлургическая компания (ОМК) Анатолия Седых объявила о планах по запуску в 2021 году нового производства мощностью 500 тыс. т труб OCTG в год, а «Северсталь» Алексея Мордашова и люксембургская Tenaris договорились о создании совместного предприятия в Сургуте, которое будет производить 300 тыс. т в год таких труб. Старт работы новых заводов может привести к падению цены на такие трубы в России, прогнозировала группа Комарова.

Что касается рынка труб большого диаметра (ТБД), то он очень сильно сжался в последние годы, а новых масштабных трубопроводных проектов у «Газпрома» и «Транснефти» не предвидится, говорит Худалов. ЧТПЗ в первом квартале этого года снизила отгрузки труб на 15% в основном из-за сокращения поставок ТБД — как на внутренний рынок в связи с завершением крупных проектов «Газпрома» по строительству магистральных газопроводов, так и в дальнее зарубежье вследствие завершения инфраструктурных проектов Европейского союза по транспортировке газа, сообщала компания.