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Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова

Загорский трубный завод Дениса Сафина и партнеров прекратил переговоры о покупке у «Металлоинвеста» Алишера Усманова завода «Уральская сталь». На базе этого актива компания планировала организовать производство бесшовных труб
Газпром GAZP ₽195,35 +0,54% Купить
Завод «Уральская сталь»
Завод «Уральская сталь» (Фото: metalloinvest.com)

Компания «Металлоинвест» Алишера Усманова и партнеров и Загорский трубный завод (ЗТЗ) завершили переговоры о стратегическом партнерстве по развитию «Уральской стали» и вхождению ЗТЗ в капитал предприятия. Они решили развивать активы самостоятельно. Об этом говорится в сообщении «Металлоинвеста», поступившем в РБК.

Представитель ЗТЗ отказался от дальнейших комментариев.

О том, что ЗТЗ присматривается к «Уральской стали», которая производит трубную заготовку для нефтегазовых труб, стало известно в январе 2020 года. Компанию эксперты оценивали в 32,8 млрд руб. На базе завода компания планировала создать новое производство бесшовных труб.

ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.

Решение о самостоятельном развитии активов стороны приняли по итогам «глубокой проработки» и анализа рыночной конъюнктуры, сообщил «Металлоинвест». Компания намерена продолжать работать с ЗТЗ в сфере поставок стальной продукции.

Компания Усманова решила продать уральский завод поставщику «Газпрома»
Бизнес
Завод &laquo;Уральская сталь&raquo;

«Уральская сталь» входит в «Металлоинвест» с 2006 года, за последние десять лет суммарный объем инвестиций в развитие предприятия составил более 25 млрд руб.

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У ЗТЗ более 90% выручки приходится на заказы «Газпрома». Завод запустил производство труб большого диаметра (используются для строительства нефте- и газопроводов) в Подмосковье в конце 2016 года. И уже в конце 2017-го это предприятие оказалось в списке поставщиков «Газпрома», предложив монополии существенные скидки. Сооснователь и партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров стал акционером ЗТЗ в марте 2017 года, рассказывал Сафин в интервью журналу «Металлоснабжение и сбыт». Как уточняли источники РБК, адвокат получил блокпакет компании — 25% плюс одну акция.

По данным «Интерфакса» на 31 декабря 2019 года, 74,99% акций ЗТЗ принадлежало компании Steel Pipe East Ltd, владельцем которой является Белла Мухина, 25% — «Кседос Инвест» Егорова и 0,01% — гендиректору компании Денису Сафину. ЗТЗ называет Сафина основным собственником компании.

По данным СПАРК, чистая прибыль ЗТЗ по РСБУ в прошлом году выросла почти в пять раз — до 2,8 млрд руб., выручка составила 44,9 млрд руб.

На фоне падения спроса на трубы большого диаметра Сафин объявил о планах реализовать новый проект в области OCTG (нефтегазовые трубы) в октябре 2019 года, тогда ВТБ обещал предоставить для этого кредит на 35 млрд руб. Эксперты отмечали, что появление на рынке нового игрока создаст избыток предложения и это нанесет большой удар по Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского, занимающей две трети рынка производства таких труб.

В ЗТЗ отказались прокомментировать, какие площадки теперь компания рассматривает для размещения нового производства.

Автор: Светлана Бурмистрова
При участии: Тимофей Дзядко
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Подмосковный завод начнет производить трубы для бурения на кредит ВТБ
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