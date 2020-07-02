Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова

Загорский трубный завод Дениса Сафина и партнеров прекратил переговоры о покупке у «Металлоинвеста» Алишера Усманова завода «Уральская сталь». На базе этого актива компания планировала организовать производство бесшовных труб

Завод «Уральская сталь» (Фото: metalloinvest.com)

Компания «Металлоинвест» Алишера Усманова и партнеров и Загорский трубный завод (ЗТЗ) завершили переговоры о стратегическом партнерстве по развитию «Уральской стали» и вхождению ЗТЗ в капитал предприятия. Они решили развивать активы самостоятельно. Об этом говорится в сообщении «Металлоинвеста», поступившем в РБК.

Представитель ЗТЗ отказался от дальнейших комментариев.

О том, что ЗТЗ присматривается к «Уральской стали», которая производит трубную заготовку для нефтегазовых труб, стало известно в январе 2020 года. Компанию эксперты оценивали в 32,8 млрд руб. На базе завода компания планировала создать новое производство бесшовных труб.

ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.

Решение о самостоятельном развитии активов стороны приняли по итогам «глубокой проработки» и анализа рыночной конъюнктуры, сообщил «Металлоинвест». Компания намерена продолжать работать с ЗТЗ в сфере поставок стальной продукции.