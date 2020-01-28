Компания Усманова решила продать уральский завод поставщику «Газпрома»

Загорский трубный завод, совладелец которого адвокат и однокурсник президента Николай Егоров, ведет переговоры о покупке «Уральской стали» у «Металлоинвеста» Алишера Усманова. Стоимость сделки может составить более 32 млрд руб.

Завод «Уральская сталь» (Фото: metalloinvest.com)

Загорский трубный завод (ЗТЗ), один из крупнейших поставщиков труб больших диаметров для трубопроводов «Газпрома», ведет переговоры о приобретении металлургического комбината «Уральская сталь» у холдинга «Металлоинвест» Алишера Усманова и партнеров. Об этом РБК сообщили два источника РБК из двух трубных компаний, конкурирующих с ЗТЗ. Как утверждает один из них, переговоры находятся в «продвинутой стадии».

Представители Загорского трубного завода и «Металлоинвеста» отказались от комментариев. Представитель Усманова переадресовал все вопросы в «Металлоинвест».

Зачем загорскому заводу «Уральская сталь»

Завод «Уральская сталь», производитель штрипса, трубных заготовок и мостостали (специальная сталь, используемая для строительства мостов), нужен ЗТЗ для нового проекта — производства бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG), применяемых в бурении и при эксплуатации скважин для добычи нефти и газа, говорят собеседники РБК.

ЗТЗ появился на трубном рынке в конце 2016 года, когда запустил производство труб большого диаметра и стал крупным поставщиком «Газпрома», заставив его традиционных поставщиков снижать цены. Генеральный директор и основной владелец ЗТЗ Денис Сафин рассказал о планах реализовать новый проект в области OCTG в октябре 2019 года, а ВТБ обещал предоставить для этого кредит на 35 млрд руб. Тогда эксперты отмечали, что появление на рынке нового игрока создаст избыток предложения и это нанесет большой удар по Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского, занимающей две трети рынка производства таких труб.