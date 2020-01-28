Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 62,34 (+0,53) Quote, 27 янв, 12:20
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 68,78 (+0,49) Quote, 27 янв, 12:20
В МВД назвали число получивших российское гражданство жителей Донбасса Общество, 08:15 Чем китайский коронавирус грозит мировым лакшери-брендам — Bloomberg Pro, 08:10 Компания Усманова решила продать уральский завод поставщику «Газпрома» Бизнес, 08:00 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:59 Василий Уткин назвал зарплату Кокорина в «Зените» Спорт, 07:57 МВД на Камчатке возбудило дело против сломавшего сыну челюсть мужчины Общество, 07:26 Какие отрасли экономики чаще пользуются налоговыми льготами Pro, 07:00 Иностранные компании обошли российские по полученным налоговым льготам Экономика, 07:00 Приморье получило экспресс-тесты для диагностики китайского вируса Общество, 06:46 Чиновника МИДа заподозрили в получении взяток при госзакупках Общество, 06:35 SpaceX отложила запуск 60 спутников Starlink из-за непогоды Технологии и медиа, 06:26 Der Spiegel извинился за опечатку об освобождении Освенцима американцами Технологии и медиа, 05:52 Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов Политика, 05:37 Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии Политика, 05:22
Бизнес ,  
0 

Компания Усманова решила продать уральский завод поставщику «Газпрома»

Загорский трубный завод, совладелец которого адвокат и однокурсник президента Николай Егоров, ведет переговоры о покупке «Уральской стали» у «Металлоинвеста» Алишера Усманова. Стоимость сделки может составить более 32 млрд руб.
Завод «Уральская сталь» (Фото: metalloinvest.com)

Загорский трубный завод (ЗТЗ), один из крупнейших поставщиков труб больших диаметров для трубопроводов «Газпрома», ведет переговоры о приобретении металлургического комбината «Уральская сталь» у холдинга «Металлоинвест» Алишера Усманова и партнеров. Об этом РБК сообщили два источника РБК из двух трубных компаний, конкурирующих с ЗТЗ. Как утверждает один из них, переговоры находятся в «продвинутой стадии».

Представители Загорского трубного завода и «Металлоинвеста» отказались от комментариев. Представитель Усманова переадресовал все вопросы в «Металлоинвест».

Зачем загорскому заводу «Уральская сталь»

Завод «Уральская сталь», производитель штрипса, трубных заготовок и мостостали (специальная сталь, используемая для строительства мостов), нужен ЗТЗ для нового проекта — производства бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG), применяемых в бурении и при эксплуатации скважин для добычи нефти и газа, говорят собеседники РБК.

ЗТЗ появился на трубном рынке в конце 2016 года, когда запустил производство труб большого диаметра и стал крупным поставщиком «Газпрома», заставив его традиционных поставщиков снижать цены. Генеральный директор и основной владелец ЗТЗ Денис Сафин рассказал о планах реализовать новый проект в области OCTG в октябре 2019 года, а ВТБ обещал предоставить для этого кредит на 35 млрд руб. Тогда эксперты отмечали, что появление на рынке нового игрока создаст избыток предложения и это нанесет большой удар по Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского, занимающей две трети рынка производства таких труб.

Изначально ЗТЗ рассматривал как площадку для создания нового производства Литейно-прокатный завод (ЛПЗ) в Ярцево в Смоленской области, писала газета «Коммерсантъ». Но актив неожиданно купила структура бывшего директора юридического департамента ТМК Георгия Хурошвили. Тогда аналитики объясняли эту сделку попыткой компании Пумпянского предотвратить выход ЗТЗ на рынок бесшовных труб.

«Уральская сталь» производит трубную заготовку для бесшовных труб, так что в целом логика в этой сделке для ЗТЗ есть, отмечает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Он оценивает «Уральскую сталь», выручка которой в 2018 году составила 99 млрд руб. (данных за 2019 год нет), в 32,8 млрд руб.

Как ЗТЗ потеснил конкурентов

Загорский трубный завод запустил производство труб большого диаметра (используются для строительства нефте- и газопроводов) в Подмосковье в конце 2016 года. Но уже в конце 2017-го это предприятие оказалось в списке поставщиков «Газпрома», предложив монополии существенные скидки. После этого газовый концерн расторг один из контрактов на строительство «Северного потока-2», и трубникам пришлось согласиться на скидку 20% по уже действовавшему договору (то есть сравнять свои условия с ЗТЗ) о строительстве наземной части газопровода в Германию. В ноябре 2018 года «Газпром» заключил прямой контракт с ЗТЗ на поставку 500 тыс. т труб большого диаметра для участка газопровода «Сила Сибири» в Китай минуя тендер.

Сооснователь и партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров стал акционером ЗТЗ в марте 2017 года, рассказывал Сафин в интервью журналу «Металлоснабжение и сбыт». Как уточняли источники РБК, адвокат получил блокпакет компании — 25% плюс одна акция. В 2019-м ЗТЗ увеличил производство труб большого диаметра на 15%, до 575 тыс. т, и планирует нарастить его до 600 тыс. т в этом году. РБК направил запрос Егорову с вопросами о возможной сделке.

Почему «Металлоинвест» продает актив

Завод «Уральская сталь» был запущен в 1995 году в Оренбургской области, а в 2006-м вошел в состав «Металлоинвеста», крупнейшего в России производителя железной руды. Для последнего это небольшой завод, который стратегически не очень удачно расположен и проигрывает своим основным конкурентам — Челябинскому металлургическому комбинату (входит в группу «Мечел» Игоря Зюзина), Нижнетагильскому металлургическому комбината (Evraz Романа Абрамовича и партнеров) и Магнитогорскому меткомбинату Виктора Рашникова, отмечает Худалов. Специализация «Уральской стали» — крупный сортовой прокат, востребованный в машиностроении, но завод не сильно развивается, поэтому его продажа позволит «Металлоинвесту» сосредоточиться на ключевых железорудных активах — Лебединском и Михайловском ГОКах, заключил эксперт.

В случае продажи актива у компании Усманова и партнеров останется более крупный сталелитейный актив — Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) мощностью 3,85 млн т стали в год (мощность «Уральской стали» — 1,9 млн т).

По уровню затрат «Уральская сталь» менее конкурентоспособна, чем ОЭМК и другие крупные производители стали в стране, подтверждает младший директор Fitch Ratings Юлия Бучнева. По ее словам, «Уральская сталь» закупает железорудный концентрат и окатыши с Лебединского и Михайловского ГОКов, однако транспортное плечо между железорудными комбинатами и заводом составляет свыше 1,5 тыс. км. «Если смотреть на группу «Металлоинвест» в целом, доходность стального сегмента упала в этом году в несколько раз по сравнению с прошлым годом — с $531 млн за девять месяцев 2018-го до $93 млн в аналогичном периоде 2019 года, то есть операционная прибыль «Уральской стали» за прошлый год ожидается очень низкая», — заключает эксперт.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Металлоинвест»
Материалы по теме
Подмосковный завод начнет производить трубы для бурения на кредит ВТБ
Бизнес
«Газпром» купит трубы для участка «Силы Сибири» без тендера
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter