Компания Усманова решила продать уральский завод поставщику «Газпрома»

Изначально ЗТЗ рассматривал как площадку для создания нового производства Литейно-прокатный завод (ЛПЗ) в Ярцево в Смоленской области, писала газета «Коммерсантъ». Но актив неожиданно купила структура бывшего директора юридического департамента ТМК Георгия Хурошвили. Тогда аналитики объясняли эту сделку попыткой компании Пумпянского предотвратить выход ЗТЗ на рынок бесшовных труб.
«Уральская сталь» производит трубную заготовку для бесшовных труб, так что в целом логика в этой сделке для ЗТЗ есть, отмечает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Он оценивает «Уральскую сталь», выручка которой в 2018 году составила 99 млрд руб. (данных за 2019 год нет), в 32,8 млрд руб.
Как ЗТЗ потеснил конкурентов
Загорский трубный завод запустил производство труб большого диаметра (используются для строительства нефте- и газопроводов) в Подмосковье в конце 2016 года. Но уже в конце 2017-го это предприятие оказалось в списке поставщиков «Газпрома», предложив монополии существенные скидки. После этого газовый концерн расторг один из контрактов на строительство «Северного потока-2», и трубникам пришлось согласиться на скидку 20% по уже действовавшему договору (то есть сравнять свои условия с ЗТЗ) о строительстве наземной части газопровода в Германию. В ноябре 2018 года «Газпром» заключил прямой контракт с ЗТЗ на поставку 500 тыс. т труб большого диаметра для участка газопровода «Сила Сибири» в Китай минуя тендер.
Сооснователь и партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров стал акционером ЗТЗ в марте 2017 года, рассказывал Сафин в интервью журналу «Металлоснабжение и сбыт». Как уточняли источники РБК, адвокат получил блокпакет компании — 25% плюс одна акция. В 2019-м ЗТЗ увеличил производство труб большого диаметра на 15%, до 575 тыс. т, и планирует нарастить его до 600 тыс. т в этом году. РБК направил запрос Егорову с вопросами о возможной сделке.
Почему «Металлоинвест» продает актив
Завод «Уральская сталь» был запущен в 1995 году в Оренбургской области, а в 2006-м вошел в состав «Металлоинвеста», крупнейшего в России производителя железной руды. Для последнего это небольшой завод, который стратегически не очень удачно расположен и проигрывает своим основным конкурентам — Челябинскому металлургическому комбинату (входит в группу «Мечел» Игоря Зюзина), Нижнетагильскому металлургическому комбината (Evraz Романа Абрамовича и партнеров) и Магнитогорскому меткомбинату Виктора Рашникова, отмечает Худалов. Специализация «Уральской стали» — крупный сортовой прокат, востребованный в машиностроении, но завод не сильно развивается, поэтому его продажа позволит «Металлоинвесту» сосредоточиться на ключевых железорудных активах — Лебединском и Михайловском ГОКах, заключил эксперт.
В случае продажи актива у компании Усманова и партнеров останется более крупный сталелитейный актив — Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) мощностью 3,85 млн т стали в год (мощность «Уральской стали» — 1,9 млн т).
По уровню затрат «Уральская сталь» менее конкурентоспособна, чем ОЭМК и другие крупные производители стали в стране, подтверждает младший директор Fitch Ratings Юлия Бучнева. По ее словам, «Уральская сталь» закупает железорудный концентрат и окатыши с Лебединского и Михайловского ГОКов, однако транспортное плечо между железорудными комбинатами и заводом составляет свыше 1,5 тыс. км. «Если смотреть на группу «Металлоинвест» в целом, доходность стального сегмента упала в этом году в несколько раз по сравнению с прошлым годом — с $531 млн за девять месяцев 2018-го до $93 млн в аналогичном периоде 2019 года, то есть операционная прибыль «Уральской стали» за прошлый год ожидается очень низкая», — заключает эксперт.