Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,90 64,89 EUR Нал. 72,52 71,50 USD Бирж. 65,50 +0,08 EUR Бирж. 72,09 -0,19 USD ЦБ. 65,43 -0,01 EUR ЦБ. 72,22 -0,08 EUR/USD 1,10 -0,00 BTC/USD Бирж. 10117,00 +63,14 IMOEX 2817,05 +1,06% RTSI 1354,68 +0,80% Brent 61,00 -3,79% DJIA 27137,04 +0,85% Nasdaq 8169,68 +1,06%
ЧТПЗ разглядел Америку в трубу
Лента новостей
Угадай картину по ее описанию. Тест 08:56, РБК Стиль и ГМИИ им. А.С.Пушкина Ипотечный вклад: как ФНБ может помочь строительству жилья 08:54, Мнение Женщины-сценографы: как декорации помогают понять современный театр 08:45, Pink СК в Сибири проверит конфликт из-за прически школьника «под Ибрагимовича» 08:37, Общество В штабе британских ВВС назвали самое опасное российское оружие 08:33, Политика ВТБ первым из крупных банков отменил кешбэк по покупкам за границей 08:30, Финансы 10 мифов про женщин и автомобили 08:26, РБК и Subaru Банки сообщили ЦБ о нежелании платить за расчет долговой нагрузки россиян 08:00, Финансы Какие бизнес-модели наиболее успешны в интернет-торговле 07:51, PRO Вступивший в должность сахалинский губернатор назначил Карасина сенатором 07:34, Политика Москалькова назвала условие перехода на четырехдневную рабочую неделю 07:27, Общество Гендиректор ЦСКА раскрыл детали провальных переговоров по Комличенко 07:12, Спорт Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги 07:00, Бизнес Минтруд предложил запретить пенсионных агентов 06:32, Финансы Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone 06:23, Бизнес 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей 05:58, РБК и ГАЗ Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России 05:51, Политика Трамп назвал большой победой решение Верховного суда США об убежище 05:37, Политика CNN узнал о предложении отдать Помпео должность Болтона 05:27, Политика Глава СПЧ предложил создать единый избирательный фонд для всех кандидатов 05:03, Политика Бюро кредитных историй предложили предоставить доступ к данным о доходах 04:45, Финансы На Камчатке автомобиль въехал в автобусную остановку 04:39, Общество Адвокат сообщил об отмене ВС решений по срокам ареста экс-главы Сахалина 04:05, Общество Роль школы в жизни человека: кто выбивается в люди 03:47, РБК и Infiniti Парламент Швейцарии одобрил отпуск по уходу за новорожденными для отцов 03:40, Общество ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка 03:39, Финансы Власти США ограничат продажу ароматизированных электронных сигарет 03:09, Общество Трамп на две недели отложил повышение пошлин из-за праздников в Китае 02:31, Политика
Газета
ЧТПЗ разглядел Америку в трубу
Газета № 137 (3092) (1209) Бизнес,
0
ЧТПЗ разглядел Америку в трубу
Завод Андрея Комарова запланировал выход на рынок США
Группа ЧТПЗ Андрея Комарова решила продавать американским нефтяным компаниям трубы для бурения. В России ЧТПЗ ждет усиления конкуренции из-за новых проектов «Северстали» с итальянской Tenaris, а также ОМК
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Почему ЧТПЗ решил поставлять трубы в США

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) миллиардера Андрея Комарова планирует открыть филиал в США, чтобы продавать там бесшовные трубы нефтяного сортамента (OCTG), применяемые в бурении и при эксплуатации скважин для добычи нефти и газа. Об этом компания уведомила инвесторов в меморандуме к выпуску евробондов на $300 млн (у РБК есть копия).

Одним из крупнейших игроков на рынке таких труб был прямой конкурент ЧТПЗ — Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского. Ей принадлежали 12 заводов в США, а также сервисные центры и торговые дома, она входила в тройку крупнейших поставщиков бесшовных труб в США, но в марте этого года она договорилась о продаже американского бизнеса итальянской Tenaris за $1,2 млрд.

В меморандуме ЧТПЗ говорится, что она входит в пятерку мировых лидеров по производству труб и является вторым по величине производителем в России после ТМК (1,9 млн т по итогам 2018 года). Компания ставит цель увеличивать поставки как бесшовных труб, так и труб большого диаметра (ТБД), используемых, например, при строительстве газопроводов «Газпрома». Еще одно перспективное направление — оказание нефтесервисных услуг на рынках Ближнего Востока, Северной Африки, Северной Америки и Европы, указано в документе. Сейчас доля экспорта ЧТПЗ составляет всего около 15% от всего объема продаж труб.

По итогам 2018 года ЧТПЗ поставила клиентам более 400 тыс. т OCTG, в планах на текущий год — сохранить объемы поставок не ниже этого уровня, сообщил РБК представитель компании. В первом полугодии 2019 года доля ЧТПЗ на российском рынке таких труб составила 19%, а объем рынка — 1,3 млн т, указано в презентации компании.

ЧТПЗ не рассчитывает на значительный рост экспорта труб и услуг в США, поскольку это хоть и самый крупный мировой рынок труб нефтяного сортамента, одновременно он и самый конкурентный, говорится в ее меморандуме. Сейчас компания поставляет туда трубную заготовку для производства OCTG, говорил год назад гендиректор группы ЧТПЗ Борис Коваленков. Эти заготовки, как и вся стальная продукция, подпадают под 25-процентную пошлину, введенную президентом США Дональдом Трампом в марте 2018 года. Коваленков тогда заметил, что американский рынок достаточно емкий, однако «в связи с политической обстановкой (из-за взаимоотношений России и США. — РБК) делать на него ставку довольно рискованно».

Зачем понадобилась зарубежная экспансия

На фоне увеличения бурения российскими нефтяными компаниями ЧТПЗ ставит на рост спроса на трубы OCTG, его основными покупателями в России являются «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Но компания ждет усиления конкуренции после того, как Объединенная металлургическая компания (ОМК) Анатолия Седых объявила о планах по запуску в 2021 году нового производства мощностью 500 тыс. т бесшовных труб в год, а «Северсталь» Алексея Мордашова и Tenaris договорились о создании совместного предприятия в Сургуте, которое будет производить 300 тыс. т в год сварных труб нефтяного сортамента (его планируется построить в течение двух лет, а на полную производственную мощность оно выйдет в 2024 году). Старт работы новых заводов может привести к падению цены на такие трубы в России, прогнозирует группа Комарова.

В связи с усилением конкуренции в России логично, что экспансия на рынок труб OCTG США, Ближнего Востока и Африки заявлена как одна из стратегических целей ЧТПЗ, открытие филиала в США в нее укладывается, сказал РБК аналитик S&P Global Ratings Сергей Горин. Рынок США действительно очень перспективный по всем показателям: растет как непосредственно добыча нефти (превысила 12 млн барр. в день в этом году), так и потребление труб OCTG в расчете на одну скважину (практически удвоилось по сравнению с данными шестилетней давности, до 425 т в месяц на одну скважину), добавил он.

Но Горин обращает внимание на то, что удельный объем бурения и общее количество скважин в США стабилизировались в последние годы — сейчас нефтяных скважин насчитывается около 1 тыс. (по сравнению с 1,9 тыс. в 2014 году, когда цена на нефть превысила $112 за баррель, а затем начала дешеветь). Конкуренция на американском рынке OCTG среди локальных производителей исключительно сильна, и, хотя ЧТПЗ обладает хорошими конкурентными позициями по себестоимости, 25% пошлины на стальную продукцию создают дополнительные сложности для российского производителя при входе на этот рынок, предупреждает эксперт. Больших объемов продаж таких труб в США со стороны российской компании в ближайшее время ожидать сложно, считает Горин. Скорее, эта работа ведется на перспективу, для формализации присутствия на рынке и прямого доступа к потребителям, заключает эксперт.

Как российские металлурги уходили из США

Несколько лет назад все американские заводы продала «Северсталь» Алексея Мордашова, последние — в 2014 году, после присоединения Крыма к России и введения первых санкций США. По подсчетам журнала Forbes, в 2004–2014 годах «Северсталь» потратила на приобретение и инвестиции в американские заводы $5,9 млрд, а продала их всего за $2,2 млрд. «Конечно, мы совершили большую ошибку, продали гораздо дешевле, чем купили», — говорил Мордашов в 2015 году.

В марте 2019 года ТМК Дмитрия Пумпянского договорилась о продаже своей американской «дочки» IPSCO со штаб-квартирой в Хьюстоне за $1,2 млрд. ТМК в марте заплатила за IPSCO примерно столько же ($1,2 млрд), но по условиям соглашения должна была доплатить через год еще $500 млн. Продавцом выступала Evraz Group Романа Абрамовича и Александра Абрамова. С тех пор ТМК несколько раз собиралась провести первичное размещение акций (IPO) IPSCO на Нью-Йоркской бирже. Последний раз IPO было запланировано на февраль 2018 года, об этом было объявлено за день до публикации «Кремлевского доклада» Минфина США, в который вошли российские бизнесмены и чиновники, включая Пумпянского. Но в день размещения ТМК отложила эти планы «из-за плохих рыночных условий».

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: ЧТПЗ
Материалы по теме
«Северсталь» договорилась об СП с итальянской Tenaris Бизнес
Экс-подчиненный генерала Сугробова получил срок за арест владельца ЧТПЗ Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter